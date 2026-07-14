محمد مظفری، فرماندار بوشهر، اعلام کرد لحظاتی پیش سامانه پدافند هوایی در این شهر فعال شده است. او بامداد چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا این خبر را تایید کرد.
فرماندار بوشهر گفت علت فعال شدن پدافند هوایی در دست بررسی است و تاکنون جزئیات بیشتری درباره این موضوع اعلام نشده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که در ساعات گذشته گزارشهایی از فعال شدن پدافند هوایی و وقوع انفجار در برخی نقاط ایران منتشر شده است.
سناتورهای دموکرات آمریکا سهشنبه ۲۳ تیر با جلوگیری از آغاز بررسی لایحه سالانه مجوز بودجه دفاعی، ضربهای کمسابقه به یکی از معدود لوایحی وارد کردند که معمولا از حمایت دوحزبی برخوردار است.
این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند.
بهگفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، پیش از رأیگیری گفت: «اکنون کاخ سفید رسما به کنگره اطلاع داده که درگیریها از سر گرفته شده، حملات آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای ما همچنان برای عملیات بیشتر مستقر هستند. با این حال، جمهوریخواهان میخواهند سنا لایحه دفاعی را طوری بررسی کند که انگار هیچیک از این اتفاقات رخ نداده است.»
بر اساس این لایحه، ۱.۱ تریلیون دلار به وزارت دفاع، ۴۱ میلیارد دلار به وزارت انرژی برای مدیریت زرادخانه هستهای آمریکا و ۱۱ میلیارد دلار به سایر فعالیتهای مرتبط با دفاع اختصاص مییابد.
این طرح همچنین افزایش ۳.۶ درصدی حقوق نیروهای نظامی و بودجه بیشتری برای آموزش، مسکن، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان خانوادههای نظامیان در نظر گرفته است.
با این حال، نبود توافق میان دو حزب برای افزایش همزمان بودجه دفاعی و بودجه بخشهای غیرنظامی، روند تصویب نهتنها لوایح بودجه سالانه بلکه لایحه مجوز دفاع ملی را نیز متوقف کرده است.
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، رأی دموکراتها را اقدامی «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «اینکه حتی اجازه آغاز بررسی لایحه دفاع ملی داده نشود، سابقه نداشته است و نشان میدهد سناتور شومر دیگر هیچ تمایلی به همکاری ندارد؛ در حالی که بخش بزرگی از این لایحه به صورت دوحزبی تهیه شده بود. این واقعا یک سقوط بیسابقه است.»
شومر اما دوشنبه ۲۲ تیر در نامهای به همکارانش، جمهوریخواهان را متهم کرد که لوایحی «نامتوازن» ارائه کردهاند؛ لوایحی که بودجه دفاعی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد اما برنامههای غیرنظامی را نادیده میگیرد.
او نوشت:«هیچ چیز عادی نیست که طرحی یکجانبه ارائه شود که مشارکت دوحزبی را کنار بگذارد و لوایحی را به تصویب برساند که خانوادهها را نادیده میگیرد، جنگ را طولانیتر میکند و از فساد محافظت میکند.»
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، نیز این لایحه را در عمل «لایحه تامین مالی جنگ ایران» خواند و گفت:«این یک لایحه برای تامین مالی جنگ است؛ مجوزی برای جنگ با ایران، جنگی که هیچکس در این کشور خواهان آن نیست.»
اعتبار اصلی رسیدن اسپانیا به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، باید به لوئیس دلا فوئنته برسد، او پس از حذف اسپانیا در یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ هدایت این تیم را برعهده گرفت. اسپانیا با دلا فوئنته قهرمان یورو و لیگ ملتهای اروپا شده و اکنون پس از ۱۶ سال دوباره به فینال جام جهانی رسیده است.
تنها مسابقهای که اسپانیا در یک تورنمنت رسمی تحت هدایت او پیروز نشد، فینال لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۵ بود که برابر پرتغال در ضربات پنالتی شکست خورد.
دلافوئنته پس از صعود تیمش به فینال جام جهانی گفت: «توصیف احساسم دشوار است. فکر میکنم چیزی شبیه خوشحالی و غرور باشد. همانطور که همیشه گفتهام، هدایت چنین گروهی از بازیکنان استثنایی یک افتخار است. میخواهیم به مسیرمان ادامه دهیم و همچنان پیشرفت کنیم. فقط یک گام دیگر باقی مانده و برای برداشتن آن تلاش خواهیم کرد.»
او گفت: «فشار و مسئولیت زیادی برای رسیدن به فینال جام جهانی وجود دارد. حضور در اینجا یک امتیاز بزرگ است و باید از این لحظه لذت برد. نزدیک به چهار سال پیش، زمانی که کارمان را آغاز کردیم، ایده مشخصی داشتیم و در تمام این مدت به آن وفادار ماندیم. همین رویکرد ما را تا اینجا رسانده است. باز هم تاکید میکنم که واقعا به بازیکنانم افتخار میکنم.»
به نوشته اتلتیک، دلافوئنته و تیم ملی اسپانیا نمونهای کمنظیر از هماهنگی کامل میان سرمربی و تیم هستند.
موفقیت او تنها به مسائل تاکتیکی محدود نمیشود؛ دلا فوئنته در مدیریت بازیکنان نیز عملکرد فوقالعادهای داشته و باعث شده همه اعضای تیم احساس کنند نقش مهمی در موفقیت اسپانیا دارند.
زندانیان محبوس در واحد دو زندان قزلحصار کرج، سهشنبه برای دومین روز متوالی به اعتصاب غذای خود ادامه دادند. این اعتصاب در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شش زندانی به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، زندانیان معترض اعلام کردهاند که اعتصاب غذای خود را در واکنش به روند اجرای احکام اعدام و انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی ادامه میدهند.
تاکنون مقامهای قضایی و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی درباره این اعتصاب غذا یا وضعیت شش زندانی منتقلشده به سلولهای انفرادی اظهار نظر نکردهاند.
سناتورهای دموکرات آمریکا سهشنبه ۲۳ تیر با جلوگیری از آغاز بررسی لایحه سالانه مجوز بودجه دفاعی، ضربهای کمسابقه به یکی از معدود لوایحی وارد کردند که معمولا از حمایت دوحزبی برخوردار است. این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند. به گفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
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باخت فرانسه به اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پایان تلخی برای دیدیه دشان بود؛ مربیای که پس از پایان جام جهانی از سمت خود کنار خواهد رفت. او از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت، یک بار با این تیم قهرمان جهان شد و حالا همهچیز برای یک خداحافظی باشکوه آماده بود.
به نظر میرسید دیدیه دشان در آستانه پایان دادن به دوران مربیگریاش با حضوری در فینال روز یکشنبه و فرصتی برای فتح سومین جام جهانی قرار دارد. اما اسپانیا، رقیبی که بارها برای او دردسرساز شده، این رویا را بر هم زد.
هرچند اسپانیا نمایشی فوقالعاده ارائه کرد، اما فرانسه با نمایشی کمرمق، چه از نظر فردی و چه تیمی، فاصله زیادی با سطح واقعی خود داشت.
پایان دوران درخشان دشان روی نیمکت فرانسه با چنین شکست و نمایشی، ناامیدکننده بود.
او پس از پایان مسابقه، گفتوگوی طولانی با داور چهارم داشت؛ احتمالا درباره تصمیمهایی که معتقد بود به ضرر تیمش گرفته شده است.
شاید بتوان گفت اعلام پنالتی، ضربه روحی بزرگی به فرانسه وارد کرد، اما واقعیت این است که این تیم در تمام طول مسابقه عملکرد خوبی نداشت.
دشان بدون تردید یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال ملی است و یکی از تنها سه نفری که جام جهانی را هم بهعنوان بازیکن و هم بهعنوان سرمربی فتح کردهاند.
بیشتر دورانهای مربیگری با ناامیدی به پایان میرسند، اما کمتر کسی تصور میکرد دوران حضور دشان در تیم ملی فرانسه با چنین نمایش ضعیفی خاتمه یابد.