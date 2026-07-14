وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور (OFAC) در تازهترین اقدام خود، تحریمها علیه شبکهای را که به گفته واشینگتن تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، گسترش داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این اقدام با هدف مختل کردن شبکه کشتیرانی و فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها انجام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این تصمیم در ادامه سیاست افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و پس از آن صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، جمهوری اسلامی حملات خود در تنگه هرمز را از سر گرفته است. در این دور از تحریمها، شش نفر از جمله اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها و شناورها به دلیل ارتباط با شبکههای تجاری و کشتیرانی مرتبط با محمدحسین شمخانی هدف تحریم قرار گرفتهاند.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد چهار نفر از نیروهای نیروی دریایی این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی به یک شناور زخمی شدند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۳ تیر یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد به سمت کویت شلیک کرده که تمامی آنها با سامانههای پدافندی رهگیری و منهدم شدهاند.
بهگفته وزارت دفاع کویت، حملات ایران علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف قرار داد و بقایای موشکها و پهپادهای رهگیریشده در نقاط مختلف کشور سقوط کرد و خساراتی بر جای گذاشت.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تلاشهای خود را برای مختل کردن و تضعیف شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است.
در این بیانیه گفته شده است که این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است؛ اقدامی که پس از آن صورت میگیرد که جمهوری اسلامی بار دیگر حملات بیثباتکننده خود را در تنگه هرمز از سر گرفت.
براساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریمها اضافه کرد.
این نهادها و شناورها بهدلیل ارتباط با شبکههای تجاری و کشتیرانی که آمریکا آنها را مرتبط با محمدحسین شمخانی میداند، تحریم شدهاند.
پدرو پورو در دقیقه ۵۲ بازی با فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل دوم اسپانیا را به ثمر رساند. اما دومین گل ملی پدرو پورو در اسپانیا با یک حرکت تیمی فوقالعاده، به ثبت رسید. این دومین گل پورو در این جام جهانی است؛ او پیشتر نیز مقابل اتریش گل زده بود.
پورو در سمت راست زمین صاحب توپ شد و منتظر ماند تا همتیمیهایش جایگیری کنند، سپس توپ را با پاسی دقیق به دنی اولمو در آستانه محوطه جریمه رساند.
اولمو که فشار دایو اوپامکانو را پشت سر خود احساس میکرد، با یک لمس نرم و بسیار ظریف، توپ را دوباره در مسیر حرکت پورو قرار داد.
پورو با یک فرار عالی دوباره صاحب توپ شد و در حالی که حرکتش از سوی مدافعان فرانسه دنبال نشده بود و ماکسنس لاکروا مشغول مهار میکل اویارزابال بود، با فضای فراوان به سمت دروازه رفت و با خونسردی توپ را از کنار مایک منیان به گل تبدیل کرد.
مدافعان کناری اسپانیا در این جام جهانی نقش مهمی در موفقیت تیم داشتهاند و حالا این تیم تنها نیم ساعت تا دومین فینال پیاپی خود در یک تورنمنت بزرگ فاصله دارد.
در این صحنه، اما مهمتر از همه، لمس توپ فوقالعاده دنی اولمو در ارسال پاس برگشتی بود؛ حرکتی در نهایت ظرافت که هیچ جای اشتباهی در آن وجود نداشت.
دنی اولمو در شرایط سختی این پاس گل را داد؛ دایو اوپامکانو از پشت روی او خطا کرد، اما اولمو با وجود این برخورد، پاسی بسیار زیبا برای پورو ارسال کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به تحریمهای جدید ایالات متحده علیه شبکه محمد حسین شمخانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حکومت ایران با فریب و پنهانکاری به بقای خود ادامه میدهد و شبکه محمدحسین شمخانی یکی از سودآورترین ابزارهای آن است.»
اوافزود: «وزارت خزانهداری آمریکا در حال از کار انداختن زیرساختی مالی است که به این حکومت امکان میدهد به تهدیدهای خود علیه امنیت ملی ایالات متحده و کشتیرانی جهانی ادامه دهد.»
بلومبرگ بهنقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرضه جهانی انرژی بکاهد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانهها گفت آمریکا «توافقهای زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافقها به نفت مربوط میشود.
او گفت شرکتهای آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاریها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد میکند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافقها احتمالا شامل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژههای زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.
مهار گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
علی الزیدی نیز گفته است این گروهها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش تنشها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینههای بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.
این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتیهای عبور بار دیگر آتش جنگ را شعلهور کرد.
تازهترین دور حملات سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.
احیای خط لوله قدیمی
به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بینالمللی نیز درباره گسترش نقش سوریه بهعنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کردهاند.
با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هستههای داعش و بیثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.
بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهمترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار میرود.
باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفتوگو با بلومبرگ گفت: «سوریه میتواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوعسازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»
با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستینبار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.
احیای این خط لوله میتواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دورههای تنش منطقهای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.
گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هماکنون مخالفت خود را با گسترش همکاریهای انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کردهاند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.