آمریکا در پی احداث خط لوله جدید در عراق و سوریه و کاهش وابستگی انرژی به تنگه هرمز است
بلومبرگ بهنقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرضه جهانی انرژی بکاهد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اویارزابال در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه ۵۸ گلهای اسپانیا و بازی را به ثمر رساندند.
فرانسه که بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا هرگز نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت با شایستگی شکست خورد.
میکل اویارزابال گل نخست اسپانیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ پنالتیای که پس از خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال اعلام شد.
در ادامه، پدرو پورو با به ثمر رساندن گل دوم، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد.
اسپانیا برای رسیدن به دومین قهرمانی خود در دیدار فینال به مصاف انگلیس یا آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.
فرانسه نیز روز شنبه در دیدار ردهبندی به میدان خواهد رفت.
اسپانیا شایسته این پیروزی بود
اسپانیا کاملا شایسته پیروزی در این مسابقه بود.
شاید بسیاری انتظار داشتند اسپانیا برنده شود، اما کمتر کسی تصور میکرد فرانسه تا این اندازه مهار شود.
اونای سیمون در طول مسابقه تقریبا هیچ مهار دشواری انجام نداد و مهمترین مهرههای هجومی دیدیه دشان کاملا از جریان بازی خارج شدند.
اسپانیا با شایستگی راهی فینال شد و چه آرژانتین و چه انگلیس، از حالا باید نگران چالشی باشند که در دیدار پایانی در انتظارشان است.
در تمام مسابقات گذشته جام جهانی ۲۰۲۶ این احساس وجود داشت که اسپانیا هنوز به بهترین سطح خود نرسیده و بسیاری فرانسه را شانس اصلی صعود به فینال میدانستند.
اما اسپانیا پس از عبور از مراحل قبلی، در نیمهنهایی نمایشی کمنقص ارائه داد و تقریبا هیچ فرصتی به فرانسه نداد.
هواداران انگلیس و آرژانتین شاید ترجیح میدادند در فینال با فرانسه روبهرو شوند، اما اکنون اسپانیا نشان داده تیمی به همان اندازه، و شاید حتی خطرناکتر، است.
شباهتهای زیادی میان این تیم و نسل طلایی اسپانیا که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ سه قهرمانی بزرگ متوالی کسب کرد، دیده میشود؛ استحکام دفاعی، آرایش ۳-۳-۴، هافبکهای بازیساز، استفاده از هافبک در نقش مهاجم کاذب و البته موفقیت.
فرانسه مانند دوسال پیش به اسپانیا باخت
فرانسه، درست مانند شکست برابر اسپانیا در یورو دو سال پیش، این بار هم از رسیدن به هدفش بازماند.
شاید جالب باشد که این نسخه از تیم دیدیه دشان را بتوان کاملترین نسخه دوران مربیگری او دانست.
دشان در تمام مسابقات از چهار مهاجم تخصصی استفاده کرد و با ایجاد تغییراتی در خط هافبک و دفاع کناری، آزادی عمل بیشتری به بازیکنان هجومی داد.
فرانسه برای نخستین بار مرحله گروهی را با عملکردی بینقص پشت سر گذاشت؛ سه پیروزی، ۹ امتیاز و ۱۰ گل زده. سپس پس از برتری قاطع برابر سوئد در مرحله یکهشتم نهایی، از سد پاراگوئه و مراکش نیز گذشت.
سیستمی که در آن کیلیان امباپه بهعنوان مهاجم نوک بازی میکرد، در شش مسابقه بهخوبی جواب داد، اما همه چیز در نیمهنهایی فرو ریخت.
اسپانیا در خلق موقعیتهای بزرگ گل (سه در برابر صفر)، تعداد پاسها، تکلها و نبردهای هوایی عملکرد بهتری داشت.
در نتیجه، دشان نتوانست برای سومین بار پیاپی فرانسه را به فینال جام جهانی برساند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور (OFAC) در تازهترین اقدام خود، تحریمها علیه شبکهای را که به گفته واشینگتن تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، گسترش داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این اقدام با هدف مختل کردن شبکه کشتیرانی و فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها انجام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این تصمیم در ادامه سیاست افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و پس از آن صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، جمهوری اسلامی حملات خود در تنگه هرمز را از سر گرفته است. در این دور از تحریمها، شش نفر از جمله اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها و شناورها به دلیل ارتباط با شبکههای تجاری و کشتیرانی مرتبط با محمدحسین شمخانی هدف تحریم قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تلاشهای خود را برای مختل کردن و تضعیف شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است.
در این بیانیه گفته شده است که این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است؛ اقدامی که پس از آن صورت میگیرد که جمهوری اسلامی بار دیگر حملات بیثباتکننده خود را در تنگه هرمز از سر گرفت.
براساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریمها اضافه کرد.
این نهادها و شناورها بهدلیل ارتباط با شبکههای تجاری و کشتیرانی که آمریکا آنها را مرتبط با محمدحسین شمخانی میداند، تحریم شدهاند.
پدرو پورو در دقیقه ۵۲ بازی با فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل دوم اسپانیا را به ثمر رساند. اما دومین گل ملی پدرو پورو در اسپانیا با یک حرکت تیمی فوقالعاده، به ثبت رسید. این دومین گل پورو در این جام جهانی است؛ او پیشتر نیز مقابل اتریش گل زده بود.
پورو در سمت راست زمین صاحب توپ شد و منتظر ماند تا همتیمیهایش جایگیری کنند، سپس توپ را با پاسی دقیق به دنی اولمو در آستانه محوطه جریمه رساند.
اولمو که فشار دایو اوپامکانو را پشت سر خود احساس میکرد، با یک لمس نرم و بسیار ظریف، توپ را دوباره در مسیر حرکت پورو قرار داد.
پورو با یک فرار عالی دوباره صاحب توپ شد و در حالی که حرکتش از سوی مدافعان فرانسه دنبال نشده بود و ماکسنس لاکروا مشغول مهار میکل اویارزابال بود، با فضای فراوان به سمت دروازه رفت و با خونسردی توپ را از کنار مایک منیان به گل تبدیل کرد.
مدافعان کناری اسپانیا در این جام جهانی نقش مهمی در موفقیت تیم داشتهاند و حالا این تیم تنها نیم ساعت تا دومین فینال پیاپی خود در یک تورنمنت بزرگ فاصله دارد.
در این صحنه، اما مهمتر از همه، لمس توپ فوقالعاده دنی اولمو در ارسال پاس برگشتی بود؛ حرکتی در نهایت ظرافت که هیچ جای اشتباهی در آن وجود نداشت.
دنی اولمو در شرایط سختی این پاس گل را داد؛ دایو اوپامکانو از پشت روی او خطا کرد، اما اولمو با وجود این برخورد، پاسی بسیار زیبا برای پورو ارسال کرد.