دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سه‌شنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌های خود را برای مختل کردن و تضعیف شبکه غیرقانونی کشتی‌رانی و دور زدن تحریم‌ها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت می‌کند، تشدید کرده است.

در این بیانیه گفته شده است که این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است؛ اقدامی که پس از آن صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی بار دیگر حملات بی‌ثبات‌کننده خود را در تنگه هرمز از سر گرفت.

براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.

این نهادها و شناورها به‌دلیل ارتباط با شبکه‌های تجاری و کشتی‌ر‌انی که آمریکا آن‌ها را مرتبط با محمدحسین شمخانی می‌داند، تحریم شده‌اند.