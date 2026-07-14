خبرگزاری مهر گزارش داد لحظاتی پیش سامانههای پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. این خبر در حالی منتشر میشود که گزارشهایی از حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
مهر همچنین گزارش داد چند صدای انفجار در شهرهای بمپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان شنیده شده است. این خبرگزاری جزئیاتی درباره علت انفجارها یا اهداف احتمالی آنها منتشر نکرده است.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد چهار نفر از نیروهای نیروی دریایی این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی به یک شناور زخمی شدند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۳ تیر یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد به سمت کویت شلیک کرده که تمامی آنها با سامانههای پدافندی رهگیری و منهدم شدهاند.
بهگفته وزارت دفاع کویت، حملات ایران علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف قرار داد و بقایای موشکها و پهپادهای رهگیریشده در نقاط مختلف کشور سقوط کرد و خساراتی بر جای گذاشت.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به از سرگرفته شدن محاصر دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، گفت دیگر چیزی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلامآباد وجود ندارد.
او گفت حملات نظامی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اساس این یادداشت تفاهم را در هم شکست.
غریبآبادی افزود در این شرایط هیچ کشوری نباید از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشد که به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد عمل کند.
بلومبرگ بهنقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرضه جهانی انرژی بکاهد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
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تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اویارزابال در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه ۵۸ گلهای اسپانیا و بازی را به ثمر رساندند.
فرانسه که بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا هرگز نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت با شایستگی شکست خورد.
میکل اویارزابال گل نخست اسپانیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ پنالتیای که پس از خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال اعلام شد.
در ادامه، پدرو پورو با به ثمر رساندن گل دوم، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد.
اسپانیا برای رسیدن به دومین قهرمانی خود در دیدار فینال به مصاف انگلیس یا آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.
فرانسه نیز روز شنبه در دیدار ردهبندی به میدان خواهد رفت.
اسپانیا شایسته این پیروزی بود
اسپانیا کاملا شایسته پیروزی در این مسابقه بود.
شاید بسیاری انتظار داشتند اسپانیا برنده شود، اما کمتر کسی تصور میکرد فرانسه تا این اندازه مهار شود.
اونای سیمون در طول مسابقه تقریبا هیچ مهار دشواری انجام نداد و مهمترین مهرههای هجومی دیدیه دشان کاملا از جریان بازی خارج شدند.
اسپانیا با شایستگی راهی فینال شد و چه آرژانتین و چه انگلیس، از حالا باید نگران چالشی باشند که در دیدار پایانی در انتظارشان است.
در تمام مسابقات گذشته جام جهانی ۲۰۲۶ این احساس وجود داشت که اسپانیا هنوز به بهترین سطح خود نرسیده و بسیاری فرانسه را شانس اصلی صعود به فینال میدانستند.
اما اسپانیا پس از عبور از مراحل قبلی، در نیمهنهایی نمایشی کمنقص ارائه داد و تقریبا هیچ فرصتی به فرانسه نداد.
هواداران انگلیس و آرژانتین شاید ترجیح میدادند در فینال با فرانسه روبهرو شوند، اما اکنون اسپانیا نشان داده تیمی به همان اندازه، و شاید حتی خطرناکتر، است.
شباهتهای زیادی میان این تیم و نسل طلایی اسپانیا که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ سه قهرمانی بزرگ متوالی کسب کرد، دیده میشود؛ استحکام دفاعی، آرایش ۳-۳-۴، هافبکهای بازیساز، استفاده از هافبک در نقش مهاجم کاذب و البته موفقیت.
فرانسه مانند دوسال پیش به اسپانیا باخت
فرانسه، درست مانند شکست برابر اسپانیا در یورو دو سال پیش، این بار هم از رسیدن به هدفش بازماند.
شاید جالب باشد که این نسخه از تیم دیدیه دشان را بتوان کاملترین نسخه دوران مربیگری او دانست.
دشان در تمام مسابقات از چهار مهاجم تخصصی استفاده کرد و با ایجاد تغییراتی در خط هافبک و دفاع کناری، آزادی عمل بیشتری به بازیکنان هجومی داد.
فرانسه برای نخستین بار مرحله گروهی را با عملکردی بینقص پشت سر گذاشت؛ سه پیروزی، ۹ امتیاز و ۱۰ گل زده. سپس پس از برتری قاطع برابر سوئد در مرحله یکهشتم نهایی، از سد پاراگوئه و مراکش نیز گذشت.
سیستمی که در آن کیلیان امباپه بهعنوان مهاجم نوک بازی میکرد، در شش مسابقه بهخوبی جواب داد، اما همه چیز در نیمهنهایی فرو ریخت.
اسپانیا در خلق موقعیتهای بزرگ گل (سه در برابر صفر)، تعداد پاسها، تکلها و نبردهای هوایی عملکرد بهتری داشت.
در نتیجه، دشان نتوانست برای سومین بار پیاپی فرانسه را به فینال جام جهانی برساند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور (OFAC) در تازهترین اقدام خود، تحریمها علیه شبکهای را که به گفته واشینگتن تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، گسترش داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این اقدام با هدف مختل کردن شبکه کشتیرانی و فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها انجام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این تصمیم در ادامه سیاست افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و پس از آن صورت میگیرد که به گفته واشینگتن، جمهوری اسلامی حملات خود در تنگه هرمز را از سر گرفته است. در این دور از تحریمها، شش نفر از جمله اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، آمریکا همچنین ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها و شناورها به دلیل ارتباط با شبکههای تجاری و کشتیرانی مرتبط با محمدحسین شمخانی هدف تحریم قرار گرفتهاند.