صنعا، پایتخت یمن در ساعات پایانی دوشنبه ۲۲ تیر شاهد تجمع هواداران حوثیها در اعتراض به حملات هوایی روز دوشنبه به فرودگاه بینالمللی این شهر بود.
حوثیهای یمن، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از متهم کردن عربستان سعودی به بمباران فرودگاهی که تحت کنترلشان بود، آتشبس چهار ساله خود با این کشور را شکست و به سوی عربستان موشک شلیک کرد.
سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عربستان موشکهایی را که «شبهنظامیان تروریست حوثی به سوی منطقه جنوبی» این کشور شلیک کرده بودند، رهگیری کرده است.
مسئولیت حملات هوایی به فرودگاه صنعا را دولت رسمی یمن که از سوی نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته میشود، بر عهده گرفت و اعلام کرد این حملات برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در این فرودگاه انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر، در پاسخ به پرسشی درباره توان آمریکا یا اسرائیل برای هدف قرار دادن مقامها یا نیروهای باقیمانده جمهوری اسلامی گفت واشینگتن از محل آنها آگاه است، اما نمیخواهد در اینباره توضیح بیشتری بدهد.
ترامپ در گفتوگو با هیو هیویت، مجری محافظهکار آمریکایی از شبکه خبری «سِیلِم» تاکید کرد: «قطعا زیر نظرشان داریم. درباره این موضوع چیزهای زیادی میدانم، اما فکر نمیکنم الان صحبت کردن درباره آن مناسب باشد.»
او در ادامه گفت آمریکا «امشب» و «فردا» ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و افزود: «هیچ کاری از دستشان برنمیآید. آنها هیچچیز ندارند جز دهانهای بزرگشان.»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از این گفتوگو، مقامهای جمهوری اسلامی را «بهشدت غیرقابل اعتماد» خواند و گفت اگر ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، «ظرف یک روز» از آن استفاده خواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا زمان کنار زدن جمهوری اسلامی فرا رسیده است، گفت مقامهای حکومت ایران «کمی دیوانهاند» و افزود: «ما رژیم اول را از کار انداختیم، بعد رژیم دوم را از کار انداختیم و بعد هم حدود ۲۵ درصد از این رژیم را از بین بردیم.»
او بدون ارائه جزئیات گفت واشینگتن روز گذشته به توافقی با تهران نزدیک شده بود، اما به گفته او، مقامهای ایرانی پس از دریافت یک تماس تلفنی ناگهان اتاق مذاکرات را ترک کردند.
ترامپ گفت: «ما توافقی داشتیم که در آن همهچیز را برده بودیم، اما آنها اساسا توافقها را میشکنند. آنها توافق میکنند و از نظرشان توافقها برای شکسته شدن بسته میشوند.»
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که سومین شب پیاپی حملات علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوای این کشور ساعت ۰۰:۱۵ بامداد سهشنبه ۲۳ تیر آغاز شد.
در ادامه این بیانیه که در شبکههای اجتماعی منتشر شد آمده است: «این حملات همچنان هزینه سنگینی بر نیروهای ایرانی تحمیل خواهد کرد و توانایی آنها را برای حمله به غیرنظامیان بیگناه و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز کاهش خواهد داد.»
دفتر محمود احمدینژاد، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیهای نسبت به انتشار گزارشی در روزنامه نیویورکتایمز درباره ارتباط محرمانه او با موساد، واکنش نشان داد و این گزارش را «کذب» خواند.
این اطلاعیه که بامداد سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، ادعای قرار داشتن احمدینژاد در حصر خانگی را هم رد کرد.
دفتر احمدینژاد در این بیانیه، نیویورکتایمز را به انتشار «اخبار فیک و دروغپردازی» متهم کرد و نوشت این روزنامه پیشتر نیز در ۳۰ اردیبهشت «خبری کاملا کذب» درباره احمدینژاد منتشر کرده بود و اکنون با تکرار همان روایت و افزودن جزئیات، در پی «فتنهانگیزی» است.
در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که نیویورکتایمز «در قبال دریافت وجه» اقدام به انتشار «مقالات و اخبار جعلی» میکند و گزارش اخیر را بخشی از «جنگ روانی» علیه مردم ایران دانسته است.
دفتر احمدینژاد در پایان با «تکذیب قاطع» همه ادعاهای مطرحشده در گزارش نیویورکتایمز اعلام کرد احمدینژاد «چونان همیشه مشغول امور جاری» است و در حصر خانگی قرار ندارد.
نیویورکتایمز در گزارشی مدعی شده بود موساد طی سالهای اخیر تلاش کرده محمود احمدینژاد را به همکاری با اسرائیل ترغیب کند و او را بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی برای رهبری ایران پس از جمهوری اسلامی در نظر بگیرد. این گزارش همچنین مدعی شده بود احمدینژاد در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبرد.
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال، در گفتوگویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراف کرد که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ دستاوردی نداشته است: «با تمام اتفاقاتی که در جام جهانی تجربه کردیم به نظر شخص من صعود نکردن تیم ملی از مرحله گروهی دستاورد نبود.»
جهانبخش گفت معتقد است که صعود به جامهای جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ دستاورد بود: «۲۰۲۶ را با کادر ایرانی رفتیم که از نظر فضای کشور و شرایطی که بود و فضای اردویی متفاوت بود.»
او گفت: «ولی فکر میکنم ما باید به این سمت میرفتیم که این تیم باید به دور بعد صعود کند و آن میتوانست دستاورد بزرگ باشد، اتفاقی که در در سالها نیفتاده است.»
کاپیتان تیم ملی فوتبال همچنین با اشاره به اما و اگرها درباره صعود ایران به مرحله حذفی پس از بازی با مصر، گفت: «فضا میتوانست در آن چند بازی طوری باشد که به نفع تیم ملی شود ولی هیچکدام اتفاق نیفتاد در غیر این صورت، الان این حاشیهها و صحبتها مطرح نبود.»
او گفت: «نباختن تیم ملی در این جام جهانی یک دستاورد خوبی است، اما مطمئن نیستم کافی باشد.»
اظهارات جهانبخش درحالی صورت گرفته که کادر فنی تیم ملی و مدیران فدراسیون فوتبال همچنان با پافشاری بر دستاوردسازی از حذف در بین ۴۸ تیم در جام جهانی، عملکرد تیم ملی فوتبال را شایسته تقدیر میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر در گفتوگو با شبکه خبری «سِیلِم» گفت احتمال دارد تاسیسات هستهای کوه کلنگ گزلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی به ورودی این تاسیسات حمله کنند.
او گفت: «ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگرمان روی تاسیسات هستهای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و بهطور گسترده آنها را تحت نظر داریم. کوه کلنگ هم یکی از اهداف احتمالی است؛ هدفی که میشود یک ضربه بزرگ و محکم درست به ورودیاش وارد کرد. فکر میکنم شاید چنین چیزی را ببینید.»
ترامپ در ادامه این گفتوگو بار دیگر تکرار کرد که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد و تاکید کرد: «تمام کاری که آنها میکنند حرف زدن است و البته از رسانههای جعلی هم بهره میبرند. در استفاده از رسانههای جعلی بسیار موفق هستند، چون این رسانهها دوست دارند ما شکست بخوریم.»
رییسجمهوری آمریکا بار دیگر از روزنامه نیویورکتایمز نیز انتقاد کرد و گفت این روزنامه پیشتر نوشته بود جمهوری اسلامی نسبت به چهار ماه قبل در موقعیت بهتری قرار دارد. او همچنین مدعی شد نرخ تورم ایران از پنج درصد به ۳۰۱ درصد رسیده است.
شبکه خبری سِیلِم یک شبکه گفتوگومحور نزدیک به جریان راست در آمریکا است و تحت مدیریت سیلم میدیا گروپ اداره میشود. این رسانه آشکارا خود را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محتوای مسیحی در آمریکا معرفی میکند.