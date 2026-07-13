دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر، در پاسخ به پرسشی درباره توان آمریکا یا اسرائیل برای هدف قرار دادن مقام‌ها یا نیروهای باقی‌مانده جمهوری اسلامی گفت واشینگتن از محل آنها آگاه است، اما نمی‌خواهد در این‌باره توضیح بیشتری بدهد.

ترامپ در گفت‌وگو با هیو هیویت، مجری محافظه‌کار آمریکایی از شبکه خبری «سِیلِم» تاکید کرد: «قطعا زیر نظرشان داریم. درباره این موضوع چیزهای زیادی می‌دانم، اما فکر نمی‌کنم الان صحبت کردن درباره آن مناسب باشد.»

او در ادامه گفت آمریکا «امشب» و «فردا» ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و افزود: «هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. آنها هیچ‌چیز ندارند جز دهان‌های بزرگشان.»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مقام‌های جمهوری اسلامی را «به‌شدت غیرقابل اعتماد» خواند و گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، «ظرف یک روز» از آن استفاده خواهد کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا زمان کنار زدن جمهوری اسلامی فرا رسیده است، گفت مقام‌های حکومت ایران «کمی دیوانه‌اند» و افزود: «ما رژیم اول را از کار انداختیم، بعد رژیم دوم را از کار انداختیم و بعد هم حدود ۲۵ درصد از این رژیم را از بین بردیم.»

او بدون ارائه جزئیات گفت واشینگتن روز گذشته به توافقی با تهران نزدیک شده بود، اما به گفته او، مقام‌های ایرانی پس از دریافت یک تماس تلفنی ناگهان اتاق مذاکرات را ترک کردند.

ترامپ گفت: «ما توافقی داشتیم که در آن همه‌چیز را برده بودیم، اما آنها اساسا توافق‌ها را می‌شکنند. آنها توافق می‌کنند و از نظرشان توافق‌ها برای شکسته شدن بسته می‌شوند.»