معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت: تهران با انتقال نیرو به یمن از حوثیها حمایت میکند
تمی بروس، معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت، در نشست اضطراری این شورا، جمهوری اسلامی را به تلاش برای تهدید همسایگان خود در خلیج فارس و تضعیف روند صلح در منطقه متهم کرد.
او گفت ۱۲ تیر یک هواپیمای جمهوری اسلامی از تهران در صنعا، تحت کنترل حوثیها، فرود آمد و هدف آن انتقال نیروهای سپاه پاسداران، از جمله کارشناسان پهپادی و موشکی، برای حمایت از عملیات حوثیها بوده است. به گفته او، این انتقال تحت پوشش اعزام مقامهای حوثی به مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده است.
بروس افزود چنین حمایتی به حوثیها امکان میدهد مردم یمن را هدف قرار دهند و آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آبراههای اطراف آن را تهدید کنند.
او همچنین گفت از زمان تلاش ناموفق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به صنعا در سال ۲۰۱۵، چنین سطحی از حمایت آشکار جمهوری اسلامی از حوثیها مشاهده نشده است.
معاون نماینده آمریکا تاکید کرد این اقدامات نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت است؛ قطعنامهای که انتقال سلاح، تجهیزات نظامی، کمکهای فنی، آموزش و سایر حمایتهای مرتبط با فعالیتهای نظامی حوثیها را ممنوع میکند.
بروس گفت حوثیها با حمایت جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به توانمندیهای نظامی پیشرفتهتری، از جمله در زمینه حملات پهپادی و موشکی فرامرزی، دست یافتهاند و این موضوع نشاندهنده نقض تحریمهای تسلیحاتی است.
او همچنین اعلام کرد صبح دوشنبه یک پرواز دیگر ایرانی، برخلاف دستور دولت یمن مبنی بر لغو آن، وارد این کشور شده است.
معاون نماینده آمریکا افزود بیاعتنایی جمهوری اسلامی به حاکمیت یمن و تصمیمهای شورای امنیت «کاملا غیرقابل قبول» است و تهران همچنان با حملات مستقیم و از طریق نیروهای نیابتی خود علیه همسایگانش و کشتیرانی بینالمللی، قطعنامههای شورای امنیت را نادیده میگیرد.