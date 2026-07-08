تغییر لحن دونالد ترامپ با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی
همزمان با افزایش تنشها میان تهران و واشنگتن، بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، میگوید تغییر لحن دونالد ترامپ به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی نیست، بلکه پیامی برای حفظ بازدارندگی و افزایش اهرم فشار است. او معتقد است آمریکا با بازگرداندن سیاست «فشار حداکثری» و تهدید به اقدام نظامی، تلاش میکند تهران را از پیشبرد برنامه هستهای و اقدامات تنشزا بازدارد.
در پی لغو مجوز ۶۰ روزه معافیت صادرات نفتی ایران از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای این وزارتخانه، به ایراناینترنشنال گفت مجوزی که به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را میداد، اقدامی کمسابقه بود که به دلیل رفتار تهران لغو شده است.
به گفته او، مهمترین پیامد این تصمیم تنها از بین رفتن این امتیاز نیست، بلکه کاهش اعتبار هرگونه معافیت یا تعلیق تحریم در آینده است؛ زیرا از این پس احتمال میرود هیچیک از طرفها روی تداوم چنین امتیازهایی حساب ویژهای باز نکنند.
کارنامه ۳۶ سال حکمرانی علی خامنهای در مقام رهبر جمهوری اسلامی، با دو موضوع پیوند خورده است: نقض فاحش حقوق بشر و اقدام علیه امنیت و منافع ملی.
از فعالان سیاسی و نویسندگان و روزنامهنگاران تا کنشگران دانشجویی و صنفی کارگر و معلم، از اهل سنت و بهائیان و دراویش گنابادی تا هنرمندان و حقوقدانان، و از ورزشکاران تا بازنشستگان و کشاورزان، گروههای مختلف اجتماعی در ۳۶ سال زمامداری دیکتاتور ایران، هدف برخورد امنیتی و قهری و سرکوب قرار گرفتند.
اعمال محدودیت در پوشش و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و برخورد خشونتبار با زنان، و سرکوب خونین معترضان در جنبش «زن زندگی آزادی»، یک شاهد بسیار مهم دیگر است.
نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر در ایران، شلیک گلوله مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به دهها هزار شهروند معترض در دیماه ۱۴۰۴ بود. قتلعامی که به دستور و با نظارت عالی دیکتاتور کشته شده، اجرا شد.
نقض گسترده حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران به همین سرکوبهای خشونتبار و سختافزاری محدود نبود.
۳۶ سال زمامداری خامنهای و پروژههای متوهمانه و سیاستهای ضدملی او، به تشدید تورم، فقر، بیکاری، سوءتغذیه، شکاف طبقاتی و آسیبهای اجتماعی پرشمار ازجمله رواج ناامنی، سرقت، اعتیاد و تنفروشی در ایران دامن زد.
افزون بر این همه، کاهش رفاه و قدرت اقتصادی کشور، و نیز تضعیف توان ملی و موقعیت سیاسی ایران در منطقه، به دلیل سیاستهای جنگافروزانه خامنهای، خروجی و معنایی جز اقدام علیه امنیت و منافع ملی ایران نداشت. اتهامی که در تمام ۳۶ سال دیکتاتوری او، بهانه برخورد قضایی و امنیتی، و بازداشت و زندان فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامهنگاران و حتی فعالان صنفی بود.
صرفنظر از این، برنامههای موشکی و هستهای بسیار پرهزینه جمهوری اسلامی، و نیز سازماندادن و تقویت نیروهای منطقهای سپاه پاسداران، جملگی با هدایت و دستور خامنهای اجرایی شد. پروژههایی که صدها میلیارد دلار از ثروت و سرمایه مردم ایران را بهطور مستقیم به باد داد، و چند هزار میلیارد دلار زیان غیرمستقیم به دنبال داشت. سرمایهگذاری نجومی و بدون نظارت نمایندگان واقعی مردم در مجلس یا امکان نقد در رسانههای داخل ایران، که خروجی آن نه تنها منفعتی برای کشور و ایرانیان نداشت، بلکه بیگمان به زیان منافع و امنیت ملی ایران تمام شده است.
مرگ دیکتاتوری با این همه عارضه و خسارت، بیگمان، به معنای حذف یک عامل بسیار مهم از مدار نقض فاحش حقوق بشر و نیز فقدان یک تهدید بزرگ برای امنیت و منافع ملی ایران است.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد؛ یا باید برای یکبار و همیشه هزینه مقابله با جمهوری اسلامی و برچیدن این حکومت را بپردازد، یا آن را رها کند تا به مسیر سالهای گذشته خود ادامه دهد؛ مسیری که به بیرون راندن آمریکا از منطقه، دستیابی به سلاح هستهای و تقویت دوباره نیروهای نیابتی منتهی میشود.»
او معتقد است مردم ایران هزینه مقابله با جمهوری اسلامی را با کشته شدن ۴۰ هزار نفر در دیماه پرداختهاند و اکنون نوبت آمریکا و کشورهای غربی است که برای پایان دادن به این حکومت پیشقدم شوند.