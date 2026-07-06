یک منبع مطلع نزدیک به خانواده سیامک امینی با تایید این موضوع به هرانا گفت: سیامک امینی باید داروی مورد نیاز خود را هر چهار ماه یک‌بار تزریق کند و خانواده این زندانی طی این مدت دست‌کم چهار بار برای تزریق آمپول و انجام آزمایش‌های تخصصی مرتبط با بیماری او، نوبت معاینه دریافت کرده‌اند.

به گفته این منبع، امینی در تاریخ ۱ تیر سال جاری، به دلیل نبود امکانات درمانی کافی در زندان، به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد، اما پس از آنکه از بستن پابند و دستبند و همچنین پوشیدن لباس زندان خودداری کرد، روند درمان او ناتمام ماند و پس از انجام عکسبرداری، بدون تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد.

طبق این گزارش، این زندانی سیاسی به دلیل مصرف مداوم کورتون و محرومیت از معاینات دوره‌ای ضروری، به پوکی استخوان مبتلا شده و در پی آن، دچار شکستگی در ناحیه تحتانی دنده نیز شده است.