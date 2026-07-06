روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از دیپلماتهای غربی و مقامهای سیاسی خاورمیانه گزارش داد احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافقی جامع برای پایان دادن به جنگ «پایین» است. به نوشته این روزنامه، اظهارات تند مقامهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنهای، درخواستها برای انتقام از دونالد ترامپ و همچنین جلوگیری فرماندهان سپاه پاسداران از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، بر پیچیدگی مذاکرات افزوده است.
این گزارش میافزاید با وجود کاهش حملات سپاه پاسداران به کشتیها در تنگه هرمز، تهران از درآمد روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حاصل از تردد کشتیهای مرتبط با ایران و نیز ازسرگیری واردات کالا، از جمله تجهیزات صنعتی و نظامی، سود میبرد. به نوشته اسرائیل هیوم، اکنون حدود ۶۰ درصد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به نوعی با ایران مرتبط هستند.
اسرائیل هیوم همچنین نوشت دور بعدی مذاکرات قرار است ۱۱ ژوییه در پاکستان برگزار شود و بر موضوعهایی چون لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و نظارت بر برنامه هستهای متمرکز باشد. با این حال، جمهوری اسلامی علاوه بر این مطالبات، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را نیز به عنوان یکی از شروط خود مطرح کرده است؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، دستیابی به توافقی پایدار را دشوارتر میکند.