ترامپ درباره جمهوری اسلامی: پیروز میشویم، یا به شیوه خوب، یا به شیوهای که خوب نیست
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم ناهار کلاب رز گاردن درباره جمهوری اسلامی گفت: «اوضاع خیلی خوب پیش میرود. ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادارها و رهبرانشان را نابود کردیم. همه را از بین بردیم. بعد شنیدم که میگویند وضعشان خیلی خوب است. نه، اصلا هم خوب نیست. آنها بهشدت میخواهند به یک توافق برسند. اما باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.»
ترامپ افزود: «باید توافق درستی انجام شود، چون آنها نباید به سلاح هستهای دست پیدا کنند. آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند. موضوع به همین سادگی است. میخواهید یک بازار سهام بد ببینید؟ بگذارید از یک سلاح هستهای استفاده کنند؛ آن وقت من یک بازار سهام بد را به شما نشان میدهم.»
ترامپ ادامه داد: «درباره چیزهای زیادی به توافق رسیدهایم که خیلیها میگفتند هرگز با آنها موافقت نخواهند کرد. باید ببینیم چه اتفاقی میافتد. ما به هر حال پیروز خواهیم شد؛ یا به شیوه خوب، یا به شیوهای که خوب نیست.»