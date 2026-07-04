کاپیتان قهرمان جهان که در جام جهانی گذشته با وجود به ثمر رساندن هفت گل، موفق به کسب این جایزه نشده بود، در این تورنمنت در چهار مسابقه توانسته آماری را که در جام گذشته در طول هفت مسابقه ثبت کرده بود، تکرار کرده و این بار شانس نخست کسب جایزه برترین گلزن جام جهانی شود.

لئو همچنین با گلزنی در این مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در هشت مسابقه پیاپی در جام جهانی گلزنی می‌کند و با ثبت ۲۰ گل، برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی مردان و زنان لقب گرفت.

مسی همچنین با گلزنی در این بازی تعداد تیم‌هایی که در جام جهانی برابر آنها موفق به گلزنی شده را به عدد ۱۴ رساند.

کیلیان امباپه در حالی با شش گل در تعقیب لیونل مسی است که با توجه به ثبت دو پاس گل، در صورت برابری با آمار گل‌های لیونل مسی، دست بالاتر را برای کسب جایزه کفش طلا در اختیار خواهد داشت.

همچنین ارلینگ هالند و هری کین هر کدام با پنج گل در رده‌های سوم و چهارم برترین گلزنان جام قرار گرفته‌اند.