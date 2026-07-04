به نوشته سیبیسی، پلیس کانادا اعلام کرد مظفری ۵۷ ساله، بنیانگذار و سرمربی باشگاه والیبال «توپ و تور» در شمال ونکوور، با سه فقره اتهام «مداخله جنسی با فرد زیر ۱۶ سال»، دو فقره اتهام «لمس یک فرد کمسنوسال با انگیزه جنسی» و پنج فقره اتهام «تجاوز یا تعرض جنسی» روبهرو شده است.
به گفته پلیس، این اتهامها بین ژانویه سال ۲۰۱۶ تا دسامبر سال ۲۰۲۴ در شمال ونکوور رخ داده است.
چهار نفر از پنج شاکی این پرونده، در زمان وقوع این اتهامها، زیر ۱۸ سال سن داشتند.
مظفری پس از مهاجرت به کانادا، باشگاه «توپ و تور» را در شمال ونکوور تاسیس کرد.
او با قید وثیقه و با شروطی آزاد شده است؛ از جمله اینکه حق مربیگری در هیچ رشته ورزشی را ندارد، نباید در جایگاههای نظارتی یا مورد اعتماد برای افراد زیر ۱۸ سال قرار بگیرد و باید مدارک سفر خود را تحویل دهد.
تجاوز و آزار جنسی از سوی ورزشکاران ایرانی پیش از این نیز خبرساز بوده است.
در یک نمونه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، حکم چهار سال حبس دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی در کرهجنوبی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
دو متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند و مجوز خروج از این کشور را دریافت کردند.
این پرونده در ارتباط با مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بود؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.
بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نامهای «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر بهصورت مشترک و برخلاف میل قربانی، به او تجاوز کردند.
دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آنها را به چهار سال حبس کاهش داد. حکمی که رسانههای کرهای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کردند.