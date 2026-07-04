دیدار تیم‌های ملی آرژانتین و کیپ‌ورد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی جمعه شب در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار شد؛ دیداری که در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی ۱-۱ به وقت‌های اضافه کشیده شد و در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ آرژانتین به پایان رسید.

آرژانتین که به عنوان تیم نخست رده‌بندی فیفا برابر کیپ‌ورد، تیم شصت‌وهفتم جهان، به میدان رفته بود، در نیمه نخست با وجود حملات فراوان بارها در شکستن مقاومت حریف ناکام ماند. سرانجام در دقیقه ۲۹، لیونل مسی قفل دروازه کیپ‌ورد را شکست و آرژانتین را پیش انداخت.

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در نیمه دوم، کیپ‌ورد برخلاف جریان بازی در دقیقه ۵۹ با گل دروی دوارته کار را به تساوی کشاند تا یکی از شگفتی‌های جام در آستانه رقم خوردن قرار گیرد. در ادامه، درخشش ووزینیا، دروازه‌بان کیپ‌ورد، بارها مانع گلزنی مهاجمان آرژانتین شد و بازی در پایان وقت قانونی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

تنها دو دقیقه از وقت‌های اضافه گذشته بود که لیساندرو مارتینز در دقیقه ۹۲ گل دوم آرژانتین را به ثمر رساند، اما کیپ‌ورد بار دیگر تسلیم نشد و سیدنی لوپز در دقیقه ۱۰۲ با گلی تماشایی بازی را دوباره مساوی کرد.

در حالی که مسابقه به ضربات پنالتی نزدیک می‌شد، آرژانتین در دقیقه ۱۱۱ با پاس لیونل مسی و ضربه کریستین رومرو برای سومین بار از حریف پیش افتاد. کیپ‌ورد در دقایق پایانی چند فرصت خطرناک برای جبران داشت، اما دروازه‌بان آرژانتین با چند واکنش تعیین‌کننده مانع از گلزنی این تیم شد.

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بدین ترتیب، مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی ۳ بر ۲ به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد و حریف مصر شد؛ تیمی که ساعاتی پیش با برتری در ضربات پنالتی برابر استرالیا جواز حضور در این مرحله را به دست آورده بود.

هرچند کیپ‌ورد از ادامه رقابت‌ها بازماند، اما نخستین حضور خود در جام جهانی را با نمایشی فراتر از انتظار و به یادماندنی به پایان رساند؛ تیمی که تا آستانه حذف مدافع عنوان قهرمانی پیش رفت و یکی از شگفتی‌سازان این دوره از مسابقات لقب گرفت.

