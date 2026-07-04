ایاسپیان نوشت: «تصاویر شیرجههای تماشایی ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله، در تساوی بدون گل برابر اسپانیا؛ جشنهای پس از به ثمر رسیدن دو گل نخست تاریخ کیپورد در جام جهانی که تساوی ۲-۲ مقابل اروگوئه را رقم زد؛ و شوت استثنایی و تماشایی سیدنی لوپس کابرال در شکست ۳-۲ برابر آرژانتین در جمعه شب. اگر جامهای جهانی با تعداد لحظات فراموشنشدنی سنجیده میشدند، کیپورد قهرمان بود. از بسیاری جهات، این تیم در حالی مسابقات را ترک میکند که دستاوردی بهمراتب بزرگتر از یک جام طلایی به دست آورده است.»
پس از شکست تلخ مقابل آرژانتین در وقت اضافه که جمعه به ماجراجویی کیپورد در جام جهانی پایان داد، ووزینیا گفت عملکرد این تیم در این تورنمنت «در بسیاری از نقاط جهان، برای تیم ملی کیپورد اعتبار و عزت به همراه داشته است.»
برای برخی دیگر، این تیم به معنای واقعی کلمه کیپورد را روی نقشه جهان قرار داد. پیکو لوپس، مدافع تیم، گفت: «دیگر هیچکس لازم نیست بپرسد کیپورد کجاست. حالا همه میدانند ما کجا هستیم.»
اگر لیونل مسی و آرژانتین پیش از این هم کیپورد را نمیشناختند، حالا بدون تردید آن را میشناسند. وقتی لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، پس از مسابقه در نشست خبری ورزشگاه هارد راک نشست، آهی کشید؛ گویی تازه از یک نبرد طاقتفرسا و احساسی جان سالم به در برده بود: «همه فکر میکردند بازی آسانی در پیش داریم، اما ما میدانستیم اینطور نیست. این مسابقه برای ما بسیار دشوار بود. به سختی توانستیم از پس آن بر بیاییم.»
این تمجید بزرگی از کشوری با حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت بود؛ آن هم پس از این که کیپورد مدافع عنوان قهرمانی را تا آستانه رقم زدن بزرگترین شگفتی تاریخ جام جهانی پیش برد.
کیپورد پس از ایسلند و کوراسائو، سومین کشور کوچک تاریخ است که به جام جهانی راه یافته و کوچکترین کشوری محسوب میشود که به مرحله حذفی صعود کرده است. با این حال، تنها گل دقیقه ۱۱۱ آرژانتین قدرتمند بود که آنها را از رقابتها کنار زد.
بخشی از جذابیت داستان کیپورد، همین رمز و راز آن است. کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰ با تیمی متشکل از بازیکنانی که چندان شناختهشده نبودند وارد مسابقات شد و با پیروزی یک بر صفر برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، جهان را شگفتزده کرد؛ نتیجهای که بازیکنانی مانند فرانسوا اومام بییک و روژه میلا را یکشبه به چهرههایی مشهور تبدیل کرد.
کیپورد نیز جذابیتی مشابه دارد. ووزینیا که در دسته دوم فوتبال پرتغال بازی میکند، پیش از آغاز مسابقات حدود ۵۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام داشت. این عدد اکنون به نزدیک ۲۰ میلیون نفر رسیده است.
لوپس که تمام دوران حرفهای خود را در لیگ ایرلند سپری کرده، از طریق لینکدین برای حضور در تیم ملی کیپورد دعوت شد. او نخستین پیام را که به زبان پرتغالی بود نادیده گرفت و تنها زمانی که ۹ ماه بعد پیام دیگری به زبان انگلیسی دریافت کرد، متوجه شد این پیشنهاد واقعی است.
اما اگر بازیکنانی مانند ووزینیا و لوپس در آغاز مسابقات خود را در برابر ستارههای بزرگ فوتبال جهان کوچکتر میدیدند، هرگز این احساس را در زمین نشان ندادند. اسپانیا با وجود هفت مهار ووزینیا نتوانست دروازه این تیم را باز کند، کیپورد بیش از ۲۰ دقیقه برابر اروگوئه پیش بود و سپس تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی، صعود تاریخی آنها به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کرد. همچنین زمانی که برابر آرژانتین با نتیجه ۳-۲ عقب بودند، تنها یک واکنش فوقالعاده از امیلیانو مارتینس، دروازهبان آرژانتین، مانع از ثبت گل تساوی و نتیجه ۳-۳ شد.
کیپورد در حالی جام جهانی را ترک میکند که برابر سه قهرمان سابق جهان به میدان رفت، اما در هیچ مسابقهای طی ۹۰ دقیقه شکست نخورد. از نظر بوبیستا، به همان اندازه مهم بود که تیمش این موفقیت را به شیوه درست به دست آورد.
وقتی از او خواسته شد عملکرد تیمش در کل مسابقات را ارزیابی کند، بارها تاکید کرد که تیمش میتوانست با رویکردی متفاوت وارد میدان شود. آنها تیمی منظم، سرسخت و سازمانیافته بودند، اما نه تا جایی که تنها برای خراب کردن بازی حریف تلاش کنند. شکست برابر آرژانتین بدون تردید در میان بزرگترین مسابقات تاریخ جام جهانی ثبت خواهد شد.
بوبیستا گفت: «ما تمام توانمان را گذاشتیم و با شجاعت جنگیدیم. به هویت خود وفادار ماندیم. به آنچه در طول مسابقات انجام دادیم، افتخار میکنم. موضوع فقط فوتبال بازی کردن نبود؛ میخواستیم هویت خود را به دنیا نشان دهیم.
کشور کوچک بودن مانعی نیست. میتوانستیم به شیوه دیگری بازی کنیم، اما این کار را نکردیم. این تصمیم از غرور ما سرچشمه میگرفت. فقط میتوانم از بازیکنان بابت تلاش و قلب بزرگی که نشان دادند تشکر کنم. آنها نشان دادند کشور ما چه هویتی دارد. همه باید بابت کاری که برای این تورنمنت انجام دادند، از آنها قدردانی کنند.»
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، بدون شک با این حرف موافق خواهد بود. هیچ تبلیغی برای فرمت جدید ۴۸ تیمی جام جهانی بهتر از داستانهایی مانند کیپورد نیست؛ داستانهایی که تخیل و احساسات هواداران فوتبال در سراسر جهان را تسخیر کردهاند.
بوبیستا فاش کرد پس از شکست برابر آرژانتین، اشک در رختکن کیپورد جاری بود، اما این اندوه دوام زیادی نخواهد داشت. کیپورد این مسابقات را با اعتباری بهمراتب بیشتر و ارتشی از هواداران تازه ترک میکند. ووزینیا، حتی در ۴۰ سالگی، و برخی از همتیمیهای جوانترش، احتمالا تابستان امسال با تکیه بر شهرت تازه بهدستآمده خود راهی باشگاههای جدید خواهند شد.
پس از پایان آخرین پاسخ خود در نشست خبری پس از مسابقه که در یکی از رختکنها برگزار شد، بوبیستا از جای خود برخاست و حاضران او را با تشویق بدرقه کردند. او نیز در پاسخ، رو به خبرنگاران کرد و دستش را روی قلبش گذاشت.
این، پایانی شایسته برای سفر کیپورد در جام جهانی بود؛ تیمی که بوبیستا و شاگردانش در طول این مسیر قلبهای بسیاری را تسخیر کردند. تورنمنت آنها به پایان رسیده است، اما خاطراتی که ساختند، تا پایان عمر باقی خواهد ماند.