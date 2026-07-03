کریستیانو رونالدو با گلکردن پنالتی پرتغال در دقیقه ۶۸ بازی با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل شماره ۹۷۶ خود را ثبت کرد و تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۱ گل رساند. او همچنین با ۴۱ سال و ۱۴۷ روز مسنترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد.
او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابتها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.
دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.
این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسنترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان میروند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!
- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز - لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز
پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.
بهترین بازیکن زمین
با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومینبار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
اکنون رونالدو به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت میکند.
تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی و گوناسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ برای پرتغال و ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ برای کرواسی گل زدند.
پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.
گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
رونالدو پیشتر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، بهوضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر میرسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.
کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقتهای تلفشده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور میکرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکلگیری صحنه، مردود اعلام شد.
نیمه دوم فوقالعاده و پرحادثه
- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.
- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.
- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.
- کرواسی در وقتهای تلفشده گل تساوی را وارد دروازه کرد.
- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.
- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلفشده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.
- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
اعتراض هواداران
در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقتهای تلفشده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کرواتها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.
در پایان بازی، لوکا مودریچ با گامهایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانهای تیمشان تقدیر کنند.
مودریچ بهوضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.
این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر میرسد.
لحظه تعیینکننده مسابقه
کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور میکرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکلگیری حمله مردود اعلام شد.
صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریمبهفریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.
در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم میتواند به برخوردی در حد یک تار مو و دادههای حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.
کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش همتیمیهایش دور زمین چرخید.
او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.
از زمان نخستین بازی ملی لامین یامال در ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، اسپانیا در هیچ مسابقهای که او به میدان رفته، شکست نخورده است. او در چهار مسابقه اسپانیا در جام جهانی بازی کرد؛ یک تساوی و سه پیروزی و البته ۴ کلینشیت.
لامین یامال پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی، در مجموع تنها ۱۴۰ دقیقه در سه بازی اسپانیا در جام جهانی به میدان رفته بود.
وینگر راست اسپانیا در نخستین بازی تیمش که با کیپورد بود، بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما پس از آن در دو مسابقه بعدی برابر عربستان سعودی و اروگوئه از ابتدا به میدان رفت.
همچنین دقایق حضور یامال نیز بهتدریج افزایش یافت؛ او در نخستین بازی ۱۹ دقیقه، در نخستین حضورش در ترکیب اصلی ۴۵ دقیقه و در سومین دیدار مرحله گروهی ۷۶ دقیقه بازی کرد.
اما نمایش او مقابل اتریش بدون تردید چشمگیرترین و تاثیرگذارترین عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
مهارت، دریبلزنی و بازی مستقیم یامال واقعا ترسناک است. او با تحرک دائمی و توانایی فنی خیرهکننده، به کابوسی برای مدافعان تبدیل شده است؛ کافی است از کنراد لایمر درباره بازی امروز بپرسید.
البته اگر همهچیز مطابق انتظار پیش میرفت، اسپانیا احتمالا نیازی نداشت که یامال تمام ۹۰ دقیقه برابر اتریش در زمین بماند. با این حال، از نظر آمادگی جسمانی، این بازیکن ۱۸ ساله نشان داده بود که در صورت نیاز میتواند از ابتدا به میدان برود و یک مسابقه کامل را بازی کند.
یامال در حالی که تنها ۱۸ سال دارد، از همین حالا یکی از مهمترین بازیکنان تیم ملی اسپانیا به شمار میرود و اگر این تیم قرار باشد اواخر این ماه جام قهرمانی را بالای سر ببرد، او میتواند نقشی تعیینکننده در این موفقیت داشته باشد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یکشانزدهمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اتریش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. میکل اویارسابال در دقایق ۳۶ و ۸۹ و پدرو پورو در دقیقه ۶۶ گلهای بازی را به ثمر رساندند. اسپانیا در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار پرتغال و کرواسی خواهدرفت.
میکل اویارسابال با دو گل خود در این مسابقه، تعداد گلهایش در جام جهانی را به چهار رساند. او ابتدا در نیمه نخست گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند و سپس در دقایق پایانی بار دیگر گلزنی کرد تا در کنار عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور، با چهار گل در صدر گلزنان رقابتها قرار بگیرد.
پدرو پورو نیز با به ثمر رساندن نخستین گل ملی خود، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد. مدافع تاتنهام با ضربه سر و پس از یک حرکت تیمی زیبا، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
اسپانیا همچنان در این دوره از مسابقات هیچ گلی دریافت نکرده است؛ ۴ کلینشیت در ۴ مسابقه.
نمایش اقتدار
نمایش اسپانیا واقعا چشمگیر بود و به نظر میرسد این پیروزی یک پیام مهم برای مدعیان قهرمانی به همراه دارد.
اسپانیا معمولا در مسابقات بزرگ جام جهانی با چنین اقتداری پیروز نمیشود. حتی در جام جهانی ۲۰۱۰ که قهرمان شد، تمام بازیهای مرحله حذفی را با نتایجی نزدیک و پراضطراب و با برتری ۱-۰ پشت سر گذاشت.
اسپانیا قدرت خود را به رخ کشید و پیامی روشن به تمام تیمهای باقیمانده در جام جهانی فرستاد.
با توجه به عملکرد این تیم در تورنمنتهای بزرگ اخیر و نمایشهایش در جام جهانی ۲۰۲۶، باید شاگردان لوییس دلافوئنته را بخت اصلی صعود به یکچهارم نهایی دانست.
اگر هر دو تیم از مراحل پیش رو عبور کنند، احتمال رویارویی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی، یکی از جذابترین تقابلهای این جام خواهد بود.
اسپانیا کاملا به ریتم ایدهآل خود رسیده است؛ تیمی که تماشای بازیاش امروز واقعا لذتبخش بود.
اسپانیا شاید در مرحله گروهی چندان درخشان ظاهر نشد؛ تیمی که در نخستین بازی خود برابر کیپورد، تیم تازهوارد جام جهانی، به تساوی بدون گل رسید. اما این تیم حالا به شکلی نگرانکننده در حال اوج گرفتن در این تورنمنت است.
سه پیروزی پیاپی، بدون دریافت حتی یک گل، و نشانههایی روشن از اینکه پس از هفتهها نگرانی درباره آمادگی جسمانی لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در حال نزدیک شدن به بهترین فرم خود است.
یامال، فعلا ناکام در گلزنی
لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در گلزنی در این بازی هم ناکام بود.
او باوجود نمایش درخشانش، چندبار به گل بسیار نزدیک شد و مشخص بود که تا چه اندازه برای گلزنی انگیزه دارد، اما در نهایت چیزی به نام او ثبت نشد.
با این حال، در دقایق پایانی برای استراحت و آماده شدن برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی روز دوشنبه، جای خود را به گاوی داد.
پیش از تعویض، اسپانیا بار دیگر حمله کرد و یامال پس از رسیدن به یک توپ سرگردان در محوطه جریمه، با شوتی محکم دروازه را هدف گرفت، اما داوید آلابا توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.
اسپانیا در تمام بازیهایی که لامین یامال در ترکیب اصلی حضور داشته چه در جامجهانیو چه در جام ملتهای اروپا شکست نخورده است.
با مداخله کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا میخانهها در سراسر انگلیس و ولز میتوانند برای دیدار تیمهای ملی انگلیس-مکزیک در جام جهانی تا ساعت ۵ بامداد دوشنبه باز بمانند. چهارشنبه شب، پیروزی انگلیس مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، این تیم را راهی مرحله یکهشتم نهایی مقابل مکزیک کرد.
این مسابقه ساعت یک بامداد به وقت بریتانیا آغاز میشود و انتظار میرود دستکم تا ساعت ۳ بامداد ادامه داشته باشد.
به نوشته گاردین، وزیر کشور بریتانیا از اختیار قانونی خود برای تمدید ساعات مجاز فروش مشروبات الکلی در مناسبتهایی با «اهمیت استثنایی بینالمللی، ملی یا محلی» استفاده خواهد کرد. استیو رید، وزیر جوامع، نیز با ارسال نامهای به رهبران شوراهای محلی، آنها را از این تغییر مطلع خواهد کرد.
استارمر گفت: «باز ماندن میخانهها تا سوت پایان مسابقه، هم برای هواداران خبر خوبی است و هم برای میخانهها و مکانهایی که جوامع ما را کنار هم جمع میکنند. تمام کشور از تیم حمایت خواهد کرد. زنده باد انگلیس!»
دولت پیشتر نیز برای هماهنگی با اختلاف ساعت آمریکا، مکزیک و کانادا، مقررات مربوط به ساعات فعالیت میخانهها را تسهیل کرده بود.
کیت دیردن، وزیر بازرگانی، صبح پنجشنبه گفته بود دولت «متاسفانه» این مقررات را برای مسابقه بامداد دوشنبه تغییر نخواهد داد و این تصمیم شامل میخانههایی که بهموقع درخواست ندادهاند، نمیشود.
اما پس از موج شدید انتقادها، از جمله از سوی صادق خان، شهردار لندن، استارمر عصر پنجشنبه موضع خود را تغییر داد و اجازه داد میخانهها باز بمانند.
این تغییر پس از اعتراض نمایندگان پارلمان و صاحبان میخانهها صورت گرفت. سخنگوی صادق خان گفت: «شهردار از مقامهای محلی پایتخت خواسته است با صنعت مهماننوازی همکاری نزدیک داشته باشند تا میخانهها بتوانند تا بامداد دوشنبه باز بمانند و مردم لندن ضمن حمایت از میخانههای محلی، تیم ملی انگلیس را در دیدار مقابل مکزیک تشویق کنند.»
مکلارکین، مدیر اجرایی انجمن آبجو و میخانههای بریتانیا، گفت: «میخانهها و هواداران از این تصمیم بسیار خوشحال خواهند شد، چون همه میدانند بهترین جا برای تماشای مسابقه، میخانه محله است.»
او افزود: «این رقابتها برای صنعت ما اهمیت بسیار زیادی دارد، بنابراین خوشحالیم که دولت به نگرانیهای ما گوش داد و بهسرعت اقدام کرد. حالا میتوانیم همچنان خانه ورزش زنده باشیم و از هواداران استقبال کنیم.»
تقابل انگلستان و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، نهتنها یکی از جذابترین بازیهای این مرحله محسوب میشود، بلکه به یکی از گرانترین مسابقات تاریخ مراحل حذفی جام جهانی نیز تبدیل شده و بلیت این دیدار در بازار فروش مجدد تا ۳۶ هزار دلار، بیش از شش میلیارد تومان، آگهی شده است.
انگلستان با پیروزی ۲ بر یک برابر کنگو، که با دبل هری کین رقم خورد، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد و حالا باید بامداد دوشنبه در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی به مصاف مکزیک برود.
در حالی که در بیشتر مسابقات این جام حدود ۲۵ هزار هوادار انگلیس در ورزشگاهها حضور داشتند، انتظار میرود در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری آزتکا، هواداران مکزیک اکثریت قاطع را تشکیل دهند. بر اساس گزارش تلگراف، چهار هزار بلیت از طریق سهمیه رسمی فدراسیون فوتبال انگلستان در اختیار هواداران قرار گرفته و پیشبینی میشود در مجموع حدود هشت هزار هوادار انگلیسی در ورزشگاه حضور داشته باشند.
هوادارانی که در مرحله فروش رسمی بلیت تهیه کردند، برای بلیتهای رده سوم ۲۳۵ دلار، رده دوم ۶۰۵ دلار و رده اول ۷۷۰ دلار پرداختند. اما پس از صعود انگلستان، قیمت بلیتها در سامانه رسمی فروش مجدد فیفا به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ بهطوری که بلیت رده اول تا ۳۵ هزار و ۶۴۹ دلار، رده دوم تا ۱۱ هزار و ۸۴۵ دلار و رده سوم بین چهار هزار و ۸۲ تا ۱۹ هزار و ۴۵۳ دلار قیمتگذاری شده است.
هواداران انگلیسی که از آمریکا راهی مکزیک میشوند، علاوه بر هزینه اقامت که در بسیاری از شهرها بیش از ۳۰۰ دلار برای هر شب است، با افزایش شدید قیمت پروازها نیز مواجه هستند. بهای پرواز مستقیم از آتلانتا به مکزیکوسیتی به بیش از ۷۳۰ پوند رسیده و بسیاری از هواداران برای کاهش هزینهها، مسیرهای غیرمستقیم یا حتی پرواز به کانکون را انتخاب کردهاند.
در کنار هزینههای سنگین، نگرانیهای امنیتی نیز وجود دارد. مقامهای مکزیک عملیات گستردهای را برای تامین امنیت این مسابقه آغاز کردهاند و انتظار میرود خیابانهای اطراف ورزشگاه ساعتها پیش از آغاز بازی مسدود شود. همچنین به دلیل احتمال تجمع گسترده هواداران مکزیک و هشدارهای وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به برخی مناطق این کشور، از هواداران خواسته شده است با احتیاط بیشتری سفر کنند. با این حال، پلیس فوتبال بریتانیا از رفتار هواداران انگلستان در جریان جام جهانی ابراز رضایت کرده و اعلام کرده است تاکنون تنها پنج نفر از آنها در آمریکا بازداشت شدهاند.