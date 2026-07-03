ریاض محرز از بازیهای ملی خداحافظی کرد
ریاض محرز، کاپیتان و ستاره نامدار تیم ملی فوتبال الجزایر، پس از شکست این تیم مقابل سوئیس و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، پایان دوران بازیگری خود در رده ملی را رسما اعلام کرد.
ریاض محرز، کاپیتان و ستاره نامدار تیم ملی فوتبال الجزایر، پس از شکست این تیم مقابل سوئیس و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، پایان دوران بازیگری خود در رده ملی را رسما اعلام کرد.
این ستاره ۳۵ ساله پس از ۱۲ سال درخشش و پوشیدن پیراهن «جنگجویان صحرا»، از تیم ملی خداحافظی کرد. محرز در سال ۲۰۱۹ نقش مهمی در دومین قهرمانی الجزایر در جام ملتهای آفریقا داشت.
محرز در بیش از یک دهه حضور در ترکیب الجزایر، ۱۱۹ بار پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرد و کارنامه خود را با ۴۰ گل، ۴۵ پاس گل و حضور در دو دوره جام جهانی به پایان رساند و نامش را به عنوان یکی از بزرگترین اسطورههای تاریخ فوتبال الجزایر ثبت کرد.
تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی دو بر صفر برابر الجزایر به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در این دیدار که بامداد جمعه ۱۲ تیر در ونکوور کانادا برگزار شد، بریل امبولو در نیمه نخست و دن اندویه در آغاز نیمه دوم برای سوئیس گلزنی کردند.
گرگور کوبل، دروازهبان سوئیس، با دو مهار موفق در بسته ماندن دروازه تیمش نقش موثری ایفا کرد. در سوی دیگر، لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر، نیز در این مسابقه دو مهار موفق داشت.
این چهارمین جام جهانی پیاپی است که سوئیس به مرحله یکهشتم نهایی صعود میکند.
سوئیس سهشنبه ۱۶ تیر در ونکوور به مصاف برنده دیدار کلمبیا و غنا خواهد رفت. کلمبیا و غنا قرار است شامگاه ۱۲ تیر در کانزاسسیتی آمریکا با یکدیگر روبهرو شوند.
سوئیسیها امیدوارند برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برسند.
گلها و صحنههای حساس بازی
گل نخست سوئیس در دقیقه ۱۰ روی حرکت انفرادی تماشایی یوهان مانزامبی به ثمر رسید. این بازیکن که در تیم فرایبورگ آلمان بازی میکند، پس از یک پیشروی طولانی تا نزدیکی خط دروازه، توپ را به عقب فرستاد و امبولو، مهاجم تیم رن فرانسه، با ضربهای ساده با پای چپ دروازه را باز کرد.
سوئیس در دقیقه ۳۷ نیز روی یک ضربه آزاد فرصت خوبی برای گلزنی داشت، اما ضربه سر دنیس زکریا از کنار تیرک به بیرون رفت.
سوئیس تنها یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم اختلاف را به دو گل افزایش داد. دو اشتباه پیاپی مدافعان الجزایر توپ را به اندویه، وینگر تیم ناتینگهامفارست، رساند و او با ضربهای دقیق با پای راست، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
این گل زودهنگام در ابتدای نیمه دوم، ضربه بزرگی به الجزایر وارد آورد و این تیم در ادامه نتوانست موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازه رقیب خود خلق کند.
سوئیس در دقیقه ۸۱ فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد. ارسال زکریا از مقابل امبولو عبور کرد و به فابیان ریدر در تیر دوم رسید.
با وجود دروازه خالی، ریدر با پای چپ ضربهای بیدقت به توپ زد و دروازهبان الجزایر با واکنشی سریع آن را مهار کرد.
در دقیقه ۸۸، الجزایر یکی از معدود فرصتهای جدی خود را خلق کرد. انیس حاج موسی از پشت محوطه جریمه با پای چپ اقدام به شوتزنی کرد و دروازهبان سوئیس توپ را به بیرون فرستاد.
با این حال، داور در ادامه این صحنه را بهدلیل آفساید مردود اعلام کرد و حتی در صورت به ثمر رسیدن گل، تغییری در نتیجه ایجاد نمیشد.
سوئیس در این دیدار با ۱۱ شوت به دروازه در برابر ۸ شوت الجزایر، تیم برتر میدان بود. سوئیسیها همچنین در تعداد شوتهای در چارچوب با برتری ۵ بر ۲ عملکرد بهتری از حریف خود به نمایش گذاشتند.
کریستیانو رونالدو با گلکردن پنالتی پرتغال در دقیقه ۶۸ بازی با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل شماره ۹۷۶ خود را ثبت کرد و تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۱ گل رساند. او همچنین با ۴۱ سال و ۱۴۷ روز مسنترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد.
او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابتها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.
دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.
این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسنترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان میروند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!
- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز
- لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز
پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.
بهترین بازیکن زمین
با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومینبار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
اکنون رونالدو به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت میکند.
تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی و گوناسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ برای پرتغال و ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ برای کرواسی گل زدند.
پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.
گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
رونالدو پیشتر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، بهوضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر میرسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.
کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقتهای تلفشده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور میکرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکلگیری صحنه، مردود اعلام شد.
نیمه دوم فوقالعاده و پرحادثه
- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.
- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.
- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.
- کرواسی در وقتهای تلفشده گل تساوی را وارد دروازه کرد.
- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.
- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلفشده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.
- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
اعتراض هواداران
در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقتهای تلفشده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کرواتها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.
در پایان بازی، لوکا مودریچ با گامهایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانهای تیمشان تقدیر کنند.
مودریچ بهوضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.
این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر میرسد.
لحظه تعیینکننده مسابقه
کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور میکرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکلگیری حمله مردود اعلام شد.
صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریمبهفریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.
در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم میتواند به برخوردی در حد یک تار مو و دادههای حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.
کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش همتیمیهایش دور زمین چرخید.
او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.
از زمان نخستین بازی ملی لامین یامال در ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، اسپانیا در هیچ مسابقهای که او به میدان رفته، شکست نخورده است. او در چهار مسابقه اسپانیا در جام جهانی بازی کرد؛ یک تساوی و سه پیروزی و البته ۴ کلینشیت.
لامین یامال پیش از دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی، در مجموع تنها ۱۴۰ دقیقه در سه بازی اسپانیا در جام جهانی به میدان رفته بود.
وینگر راست اسپانیا در نخستین بازی تیمش که با کیپورد بود، بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما پس از آن در دو مسابقه بعدی برابر عربستان سعودی و اروگوئه از ابتدا به میدان رفت.
همچنین دقایق حضور یامال نیز بهتدریج افزایش یافت؛ او در نخستین بازی ۱۹ دقیقه، در نخستین حضورش در ترکیب اصلی ۴۵ دقیقه و در سومین دیدار مرحله گروهی ۷۶ دقیقه بازی کرد.
اما نمایش او مقابل اتریش بدون تردید چشمگیرترین و تاثیرگذارترین عملکردش در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.
مهارت، دریبلزنی و بازی مستقیم یامال واقعا ترسناک است. او با تحرک دائمی و توانایی فنی خیرهکننده، به کابوسی برای مدافعان تبدیل شده است؛ کافی است از کنراد لایمر درباره بازی امروز بپرسید.
البته اگر همهچیز مطابق انتظار پیش میرفت، اسپانیا احتمالا نیازی نداشت که یامال تمام ۹۰ دقیقه برابر اتریش در زمین بماند. با این حال، از نظر آمادگی جسمانی، این بازیکن ۱۸ ساله نشان داده بود که در صورت نیاز میتواند از ابتدا به میدان برود و یک مسابقه کامل را بازی کند.
یامال در حالی که تنها ۱۸ سال دارد، از همین حالا یکی از مهمترین بازیکنان تیم ملی اسپانیا به شمار میرود و اگر این تیم قرار باشد اواخر این ماه جام قهرمانی را بالای سر ببرد، او میتواند نقشی تعیینکننده در این موفقیت داشته باشد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یکشانزدهمنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اتریش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. میکل اویارسابال در دقایق ۳۶ و ۸۹ و پدرو پورو در دقیقه ۶۶ گلهای بازی را به ثمر رساندند. اسپانیا در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار پرتغال و کرواسی خواهدرفت.
میکل اویارسابال با دو گل خود در این مسابقه، تعداد گلهایش در جام جهانی را به چهار رساند. او ابتدا در نیمه نخست گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند و سپس در دقایق پایانی بار دیگر گلزنی کرد تا در کنار عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور، با چهار گل در صدر گلزنان رقابتها قرار بگیرد.
پدرو پورو نیز با به ثمر رساندن نخستین گل ملی خود، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد. مدافع تاتنهام با ضربه سر و پس از یک حرکت تیمی زیبا، گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
اسپانیا همچنان در این دوره از مسابقات هیچ گلی دریافت نکرده است؛ ۴ کلینشیت در ۴ مسابقه.
نمایش اقتدار
نمایش اسپانیا واقعا چشمگیر بود و به نظر میرسد این پیروزی یک پیام مهم برای مدعیان قهرمانی به همراه دارد.
اسپانیا معمولا در مسابقات بزرگ جام جهانی با چنین اقتداری پیروز نمیشود. حتی در جام جهانی ۲۰۱۰ که قهرمان شد، تمام بازیهای مرحله حذفی را با نتایجی نزدیک و پراضطراب و با برتری ۱-۰ پشت سر گذاشت.
اسپانیا قدرت خود را به رخ کشید و پیامی روشن به تمام تیمهای باقیمانده در جام جهانی فرستاد.
با توجه به عملکرد این تیم در تورنمنتهای بزرگ اخیر و نمایشهایش در جام جهانی ۲۰۲۶، باید شاگردان لوییس دلافوئنته را بخت اصلی صعود به یکچهارم نهایی دانست.
اگر هر دو تیم از مراحل پیش رو عبور کنند، احتمال رویارویی اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمهنهایی، یکی از جذابترین تقابلهای این جام خواهد بود.
اسپانیا کاملا به ریتم ایدهآل خود رسیده است؛ تیمی که تماشای بازیاش امروز واقعا لذتبخش بود.
اسپانیا شاید در مرحله گروهی چندان درخشان ظاهر نشد؛ تیمی که در نخستین بازی خود برابر کیپورد، تیم تازهوارد جام جهانی، به تساوی بدون گل رسید. اما این تیم حالا به شکلی نگرانکننده در حال اوج گرفتن در این تورنمنت است.
سه پیروزی پیاپی، بدون دریافت حتی یک گل، و نشانههایی روشن از اینکه پس از هفتهها نگرانی درباره آمادگی جسمانی لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در حال نزدیک شدن به بهترین فرم خود است.
یامال، فعلا ناکام در گلزنی
لامین یامال، ستاره جوان اسپانیا در گلزنی در این بازی هم ناکام بود.
او باوجود نمایش درخشانش، چندبار به گل بسیار نزدیک شد و مشخص بود که تا چه اندازه برای گلزنی انگیزه دارد، اما در نهایت چیزی به نام او ثبت نشد.
با این حال، در دقایق پایانی برای استراحت و آماده شدن برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی روز دوشنبه، جای خود را به گاوی داد.
پیش از تعویض، اسپانیا بار دیگر حمله کرد و یامال پس از رسیدن به یک توپ سرگردان در محوطه جریمه، با شوتی محکم دروازه را هدف گرفت، اما داوید آلابا توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.
اسپانیا در تمام بازیهایی که لامین یامال در ترکیب اصلی حضور داشته چه در جامجهانیو چه در جام ملتهای اروپا شکست نخورده است.