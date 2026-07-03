سوئیس با پیروزی ۲-۰ برابر الجزایر راهی یکهشتم نهایی جام جهانی شد
تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی دو بر صفر برابر الجزایر به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی دو بر صفر برابر الجزایر به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در این دیدار که بامداد جمعه ۱۲ تیر در ونکوور کانادا برگزار شد، بریل امبولو در نیمه نخست و دن اندویه در آغاز نیمه دوم برای سوئیس گلزنی کردند.
گرگور کوبل، دروازهبان سوئیس، با دو مهار موفق در بسته ماندن دروازه تیمش نقش موثری ایفا کرد. در سوی دیگر، لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر، نیز در این مسابقه دو مهار موفق داشت.
این چهارمین جام جهانی پیاپی است که سوئیس به مرحله یکهشتم نهایی صعود میکند.
سوئیس سهشنبه ۱۶ تیر در ونکوور به مصاف برنده دیدار کلمبیا و غنا خواهد رفت. کلمبیا و غنا قرار است شامگاه ۱۲ تیر در کانزاسسیتی آمریکا با یکدیگر روبهرو شوند.
سوئیسیها امیدوارند برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برسند.
گلها و صحنههای حساس بازی
گل نخست سوئیس در دقیقه ۱۰ روی حرکت انفرادی تماشایی یوهان مانزامبی به ثمر رسید. این بازیکن که در تیم فرایبورگ آلمان بازی میکند، پس از یک پیشروی طولانی تا نزدیکی خط دروازه، توپ را به عقب فرستاد و امبولو، مهاجم تیم رن فرانسه، با ضربهای ساده با پای چپ دروازه را باز کرد.
سوئیس در دقیقه ۳۷ نیز روی یک ضربه آزاد فرصت خوبی برای گلزنی داشت، اما ضربه سر دنیس زکریا از کنار تیرک به بیرون رفت.
سوئیس تنها یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم اختلاف را به دو گل افزایش داد. دو اشتباه پیاپی مدافعان الجزایر توپ را به اندویه، وینگر تیم ناتینگهامفارست، رساند و او با ضربهای دقیق با پای راست، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
این گل زودهنگام در ابتدای نیمه دوم، ضربه بزرگی به الجزایر وارد آورد و این تیم در ادامه نتوانست موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازه رقیب خود خلق کند.
سوئیس در دقیقه ۸۱ فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد. ارسال زکریا از مقابل امبولو عبور کرد و به فابیان ریدر در تیر دوم رسید.
با وجود دروازه خالی، ریدر با پای چپ ضربهای بیدقت به توپ زد و دروازهبان الجزایر با واکنشی سریع آن را مهار کرد.
در دقیقه ۸۸، الجزایر یکی از معدود فرصتهای جدی خود را خلق کرد. انیس حاج موسی از پشت محوطه جریمه با پای چپ اقدام به شوتزنی کرد و دروازهبان سوئیس توپ را به بیرون فرستاد.
با این حال، داور در ادامه این صحنه را بهدلیل آفساید مردود اعلام کرد و حتی در صورت به ثمر رسیدن گل، تغییری در نتیجه ایجاد نمیشد.
سوئیس در این دیدار با ۱۱ شوت به دروازه در برابر ۸ شوت الجزایر، تیم برتر میدان بود. سوئیسیها همچنین در تعداد شوتهای در چارچوب با برتری ۵ بر ۲ عملکرد بهتری از حریف خود به نمایش گذاشتند.