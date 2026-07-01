مرگ دو هوادار در جشن صعود مکزیک به یکهشتم نهایی
دو نفر در جریان جشن صعود تیم ملی مکزیک به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی جان خود را از دست دادند.
دو نفر در جریان جشن صعود تیم ملی مکزیک به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مکزیکوسیتی گزارش داد که این حادثه بامداد چهارشنبه و در پی ازدحام هزاران هوادار در خیابانهای اطراف بنای «فرشته استقلال» رخ داد؛ جایی که مردم پس از پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی به جشن و پایکوبی پرداخته بودند.
وزارت بهداشت مکزیکوسیتی در بیانیهای اعلام کرد: «با وجود انجام عملیات احیای پیشرفته، مرگ یک مرد ۴۴ ساله و یک زن ۱۹ ساله بر اثر خفگی تأیید شد.»
این حادثه در تقاطع خیابانهای «هامبورگو» و «لنکستر» و در نزدیکی محل اصلی تجمع هواداران رخ داده است.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی به تمجید از عملکرد فوقالعاده و تحسینبرانگیز مایکل اولیسه پرداخته است. به نوشته اکیپ، بعد از پایان بازی با سوئد تنها یک سوال باقی میماند. وقتی او در این سطح بازی میکند، چه کسی میتواند متوقفش کند؟
مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه با درخشش بینظیر خود، شب سختی را برای مدافعان سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی رقم زدند. اما اگر قرار بود تنها یک ستاره از زمین مسابقه انتخاب شود، بدون شک آن فرد ستاره باواریاییها بود.
نمایش اولیسه همهچیز داشت؛ حتی دوندگیهای بیامان در کارهای دفاعی. هر بار که توپ به پای او میرسید، خطری جدی دفاع ناتوان سوئد را که مبهوت سرعت و تکنیک او شده بود، تهدید میکرد.
نقطه عطف بازی او پس از اولین وقت استراحت (نوشیدن آب) آغاز شد؛ جایی که ضربه قیچی تماشایی او در دقیقه ۳۵ به تیرک دروازه برخورد کرد. اگر آن توپ گل میشد، یکی از ماندگارترین گلهای تاریخ جام جهانی به ثمر میرسید.
او فرصتهای متعددی برای گلزنی داشت (دقایق ۴۲، ۴۵، ۶۱، ۶۵ و ۷۱) اما ضرباتش یا به خارج از چارچوب رفتند یا توسط زترشتروم، دروازهبان سوئد، مهار شدند. حتی در آخرین موقعیت و در یک مصاف تکبهتک، کنترل بد مانع شوت موفق او شد.
اولیسه ۱۷ بار توپ را لو داد که بیشترین آمار در تیم فرانسه بود، اما این موضوع در بین بازی فوقالعاده او اصلا به چشم نیامد.
با این حال، شماره ۱۱ خروسها زمین را دست خالی ترک نکرد. او با هوشمندی، در دقیقه ۵۳ به بارکولا پاس گل داد و سپس در فضایی بسیار فشرده، در دقیقه ۷۴ کیلیان امباپه را برای گل سوم صاحب توپ کرد. اولیسه با ثبت چهارمین و پنجمین پاس گل خود در این جام، از برونو گیمارش پیشی گرفت و در صدر جدول بهترین پاسورهای جام جهانی قرار گرفت.
او با این سطح از آمادگی، میتواند به رکورد تاریخی لیونل مسی و دیگو مارادونا (۸ پاس گل) چشم بدوزد.
فراموش نکنیم که اولیسه اولین جام جهانی خود را تجربه میکند و تنها چهار بازی در این تورنمنت انجام داده است. در تاریخ مسابقات از سال ۱۹۶۶ به بعد، تنها پله بزرگ (با ۶ پاس گل در سال ۱۹۷۰) در اولین دوره حضورش عملکردی بهتر از او داشته است.
افزون بر این، او آغازگر گل اول فرانسه نیز بود. فراتر از آمار، بازیکن سابق کریستال پالاس، جلوه بصری شگفتانگیزی از فوتبال را به نمایش گذاشت. کلاس بازی و ظرافت حرکات او، تحسین و تشویق تمامی تماشاگران حاضر در ورزشگاه متلایف را برانگیخت.
سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۵ ساله و آرژانتینی تیم ملی فوتبال اکوادور، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جامجهانی مقابل مکزیک، رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد.
اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکنندهای داشت و در همان نیمساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.
این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتیساز شده بود.
بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوقالعاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی میروم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»
او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخوشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانوادهاش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
قهرمان هفتدوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.
ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویسهای ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سنوسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیسباز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگترین پیروزی دوران حرفهای خود را جشن بگیرد.
سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبهرو شد، با وجود ضعف در جابهجایی، نمایش شجاعانهای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.
رونالد کومان، سرمربی ۶۳ ساله تیم ملی فوتبال هلند، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل مراکش، رسما از سمت خود استعفا کرد.
کومان با انتشار بیانیهای در اینستاگرام، مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و با اشاره به بیماری همسرش، بارتینا، تلویحا از دنیای مربیگری خداحافظی کرد.
او اظهار داشت که سلامتی عزیزانش اولویت زندگی اوست. نایجل دییونگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، با ناامیدکننده خواندن این دوره، تایید کرد که هدف تیم رسیدن به نیمهنهایی و قهرمانی بود که محقق نشد.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرد که جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، سه بازیکنی که در ضربات پنالتی مقابل مراکش ناکام ماندند، در فضای مجازی هدف حملات شدید نژادپرستانه قرار گرفتهاند.
فدراسیون فوتبال هلند با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که پروندهای را در سازمان «گزارش تبعیض آنلاین» ثبت خواهد کرد تا مراجع قضایی تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
این فدراسیون تاکید کرد که نژادپرستی کاملا مغایر با ارزشهای فوتبال است. این حادثه یادآور توهینهای مشابه به بازیکنان انگلیس در یورو ۲۰۲۰ است که منجر به بازداشت و حبس عاملان آن شده بود.
تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به مرحله بعدی صعود کرد.
این مسابقه که به دلیل رعدوبرق و طوفان در اطراف ورزشگاه آزتکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید.
خولیان کینیونس در دقیقه ۲۲ روی یک ضدحمله گل نخست مکزیک را به ثمر رساند و رائول خیمنس نیز در دقیقه ۳۵ با استفاده از اشتباه مدافعان اکوادور اختلاف را به دو گل افزایش داد.
مکزیک در نیمه دوم نیز با دفاعی منسجم برتری خود را حفظ کرد و برای چهارمین بازی متوالی در این جام دروازهاش را بسته نگه داشت.
مکزیک پس از کانادا، دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که به مرحله یکهشتم نهایی راه پیدا میکند و در دور بعد با برنده دیدار انگلیس و کنگو روبهرو خواهد شد.
مکزیک در چهار بازی جام جهانی هشت گل به ثمر رسانده و تاکنون دروازه این تیم باز نشده است.