انگلیس رقابت‌ها را با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی آغاز کرد، اما پس از آن با تساوی بدون گل برابر غنا و پیروزی نه‌چندان قانع‌کننده ۲ بر صفر مقابل پاناما، نتوانست همان نمایش امیدوارکننده بازی نخست را تکرار کند. حالا سه‌شیرها باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو بروند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های توخل، پیدا کردن هویت تاکتیکی تیمش است. او پیش‌تر تیم گرت ساوت‌گیت را به محافظه‌کاری بیش از حد متهم کرده بود، اما انگلیس هنوز نتوانسته سبک بازی تهاجمی و مسلط مدنظر سرمربی آلمانی را به طور کامل اجرا کند. هرچند صدرنشینی در گروه نتیجه قابل قبولی بود، اما کیفیت بازی انگلیس در مقایسه با دیگر مدعیان جام چندان چشمگیر نبوده است.

در کنار مسائل فنی، مصدومیت چند بازیکن نیز به دغدغه‌ای جدی برای کادر فنی تبدیل شده است. ریس جیمز به دلیل آسیب‌دیدگی همسترینگ از دسترس خارج شده و وضعیت بوکایو ساکا و دکلان رایس نیز به طور کامل ایده‌آل نیست. این شرایط باعث شده توخل برای انتخاب ترکیب اصلی، به‌ویژه در سمت راست خط دفاع، با چالش روبه‌رو شود.

در مقابل، جود بلینگهام یکی از نقاط قوت انگلیس در این جام بوده است. ستاره رئال مادرید با دو گل و یک پاس گل، نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کرده و به نظر می‌رسد اختلافات و حواشی که در یورو ۲۰۲۴ پیرامون او مطرح بود، زیر نظر توخل تا حد زیادی برطرف شده است.

توخل معتقد است انگلیس در مسابقات بزرگ‌تر عملکرد بهتری خواهد داشت و حتی تأکید کرده است: «جام جهانی از حالا برای ما آغاز می‌شود.» با این حال، عملکرد نه‌چندان متقاعدکننده مرحله گروهی باعث شده هنوز تردیدهایی درباره توانایی این تیم برای رقابت با مدعیان اصلی قهرمانی وجود داشته باشد.