این رای، علاوه بر دو ایالت یادشده، می‌تواند بر اجرای قوانین مشابه در ۲۵ ایالت دیگر آمریکا نیز تاثیر بگذارد و پیامدهای گسترده‌ای برای رقابت‌های ورزشی مدارس و دانشگاه‌های این کشور داشته باشد.

قضات دیوان عالی اعلام کردند قوانین ویرجینیای غربی و آیداهو، که ورزشکاران تراجنسیتی زن را از حضور در تیم‌های ورزشی دختران و زنان منع می‌کند، مغایر قانون اساسی آمریکا نیست.

این پرونده با شکایت بکی پپر-جکسون، ورزشکار تراجنسیتی اهل ویرجینیای غربی، آغاز شد. او در ۱۱ سالگی برای حفظ حق حضور در تیم دوومیدانی مدرسه خود شکایت کرده بود و اخیرا نیز عنوان قهرمانی ایالت در رشته پرتاب وزنه را به دست آورد. با رای دیوان عالی، دوران حضور او در رقابت‌های دبیرستانی به پایان خواهد رسید.

دولت دونالد ترامپ نیز از قوانین محدودکننده ایالت‌ها حمایت کرده بود. ترامپ سال گذشته به نهادهای فدرال دستور داد بودجه مدارسی را که به ورزشکاران تراجنسیتی اجازه حضور در رقابت‌های دختران و زنان می‌دهند، قطع کنند.

رای دیوان عالی، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های قضایی سال‌های اخیر در حوزه ورزش و حقوق افراد تراجنسیتی به شمار می‌رود و انتظار می‌رود تاثیر قابل توجهی بر قوانین و سیاست‌های ورزشی آمریکا در آینده داشته باشد.