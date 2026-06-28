پیش از مسابقه که در ورزشگاه اروهد کانزاس سیتی برگزار شد، همه می‌دانستند که تساوی، اتریش را به عنوان تیم دوم گروه J و برای نخستین بار در ۴۴ سال گذشته راهی مرحله حذفی جام جهانی می‌کند و الجزایر نیز به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود خواهد کرد.

به همین دلیل، احتمال رقم خوردن نتیجه‌ای که به سود هر دو تیم باشد، از مهم‌ترین موضوعات پیش از مسابقه بود. پس از مسابقه هم که منجر به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی شد، برخی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی احتمال شرط‌بندی و تبانی دو تیم را مطرح کردند.

رانگنیک اما گفت معتقد است که اتفاقات پایانی مسابقه باید به همه تئوری‌های توطئه پایان دهد: «در مسابقه‌ای که با نتیجه ۳ بر ۳ تمام می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند توافقی در کار بوده است؛ به‌ویژه با اتفاقاتی که در ۹۰ ثانیه پایانی دیدیم.»

بازی در وقت‌های تلف‌شده به اوج هیجان رسید.

ریاض محرز، کاپیتان الجزایر، در دقیقه ۹۳ تیمش را ۳ بر ۲ پیش انداخت، اما ساشا کالایدزیچ، مهاجم تعویضی اتریش، با آخرین ضربه مسابقه گل تساوی را به ثمر رساند.

اتریش دو بار با گل‌های مارکو آرناتوویچ و مارسل زابیتسر پیش افتاده بود، اما الجزایر با گل‌های رفیق بلغالی و ریاض محرز بازی را به تساوی کشاند و سپس از حریف پیش افتاد تا اینکه گل دیرهنگام کالایدزیچ نتیجه را ۳ بر ۳ کرد.

به گزارش رویترز، رانگنیک گفت: «اگر سه دقیقه مانده به پایان کسی می‌گفت چنین اتفاقی خواهد افتاد، حتما فکر می‌کردید دیوانه است. حدود ۴۰ سال است که مربیگری می‌کنم و مسابقه‌ای با چنین روند دراماتیک و غیرقابل پیش‌بینی به یاد ندارم.»

او افزود: «بیشتر مردم انتظار نتیجه صفر-صفر یا یک-یک را داشتند، اما بازی ۳ بر ۳ شد. باورکردنی نیست. رختکن غرق در شور و هیجان است. اگر آلفرد هیچکاک چنین داستانی نوشته بود، احتمالا می‌گفتم کاملا دیوانه شده است.»

سرمربی اتریش همچنین این ادعا را که دو تیم در دقایق پایانی به تساوی رضایت داده بودند، رد کرد و گفت بازیکنان تا پیش از گل محرز همچنان برای پیروزی تلاش می‌کردند.

او گفت: «هر کسی ۱۵ دقیقه پایانی بازی را دیده باشد، می‌داند هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که بازیکنان بخواهند مسابقه با تساوی تمام شود. به نظر من هر دو تیم به دنبال پیروزی بودند.»

او افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به من بگوید که ناگهان در دقیقه ۹۳ کسی تصمیم گرفته باشد بگوید: "حالا بیایید یک گل دیگر بزنیم."»

خاطره تلخ جام جهانی ۱۹۸۲

ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر، نیز از نتیجه مسابقه ابراز رضایت کرد؛ در حالی که پیش از بازی، خاطره «رسوایی خیخون» در جام جهانی ۱۹۸۲ همچنان بر فضای مسابقه سایه انداخته بود؛ دیداری که در آن آلمان غربی و اتریش با نتیجه‌ای که به سود هر دو بود، باعث حذف الجزایر شدند.

پتکوویچ گفت: «بسیار خوشحالم که در نهایت فوتبال پیروز شد. نتیجه ۳ بر ۳ خودش همه چیز را بیان می‌کند.»

الجزایر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف سوییس خواهد رفت؛ تیمی که پتکوویچ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ هدایت آن را بر عهده داشت. اتریش نیز با اسپانیا، قهرمان اروپا، روبه‌رو خواهد شد.

رانگنیک گفت معتقد است هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

او افزود: «این را در چند ثانیه پایانی مسابقه دیدید. چه کسی فکر می‌کرد ترکیه پس از تنها دو بازی حذف شود؟ بنابراین بسیار خوشحالیم که از سخت‌ترین گروه مسابقات، به عنوان تیم دوم صعود کردیم و این کار اصلا آسان نبود.»