دیدار تیم‌های اروگوئه و کیپ‌ ورد یکشنبه شب در ورزشگاه میامی برگزار شد؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار بود، زیرا هر دو پس از کسب یک امتیاز در بازی نخست، برای نزدیک شدن به مرحله حذفی به دنبال پیروزی بودند.

مارسلو بیلسا، سرمربی اروگوئه، برای این دیدار دو تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد. خوان مانوئل سانابریا و آگوستین کانوبیو جایگزین داروین نونیز و ماتیاس وینیا شدند. در سوی مقابل نیز کیپ‌ورد پس از دیدار برابر اسپانیا با سه تغییر وارد میدان شد و تلمو آرانخو، گیلسون بنشیمول و گری رودریگز در ترکیب اصلی قرار گرفتند.

کیپ‌ ورد بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۲۱ با ضربه ایستگاهی زیبای کوین پینا به گل نخست رسید. اروگوئه در ادامه حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۴۴ توسط ماکسیمیلیانو آرائوخو بازی را به تساوی کشاند.

فشار شاگردان بیلسا در دقایق پایانی نیمه نخست ادامه یافت و آگوستین کانوبیو در دقیقه ۵۱، پیش از سوت پایان نیمه، گل دوم اروگوئه را به ثمر رساند تا این تیم با برتری ۲ بر ۱ راهی رختکن شود.

در نیمه دوم اما کیپ‌ ورد بار دیگر به بازی برگشت. هلیو وارلا که تنها دو دقیقه از ورودش به زمین می‌گذشت، در دقیقه ۶۱ گل تساوی را به ثمر رساند تا تلاش‌های دو تیم در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان برسد.

با این تساوی، اسپانیا با چهار امتیاز در صدر جدول گروه H باقی ماند. اروگوئه نیز با دو امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر در رده دوم ایستاد و کیپ‌ ورد نیز با دو امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. عربستان سعودی با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

در بازی پایانی مرحله گروهی، اروگوئه در دیداری سرنوشت‌ساز به مصاف اسپانیا خواهد رفت و کیپ‌ ورد نیز برابر عربستان سعودی قرار می‌گیرد؛ دو مسابقه‌ای که تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه را مشخص خواهد کرد.

