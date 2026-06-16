او گفت: «اما رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه تیم اینجا نیستند. کادرفنی ما کارهای آن‌ها را انجام می‌دادند.»

قلعه‌نویی گفت: «در حق این تیم ظلم ش. ما نیاز داشتیم با توجه به اختلاف ساعتی، حداقل دو هفته زودتر به اینجا بیایم اما این را از ما گرفتند. حتی نگذاشتند ما ۴۸ ساعت زودتر در اینجا حاضر شویم.»

سرمربی تیم ملی گفت: «ظلم دیگر هم این بود که باید بعد از بازی باید ریکاوری کنیم اما ما را مجبور کردند که سوار هواپیما شویم و ریکاوری نکنیم.»