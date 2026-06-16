فرانسه - سنگال؛ پرستارهترین تیم جام مقابل یکی از بهترینهای آفریقا
امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال میرود.
امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال میرود.
فرانسویها که از زمان قرعهکشی، چشم به این مسابقه دوختهاند، به عنوان پرستارهترین تیم جام و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد زمین میشوند؛ اما سایه تردیدها و خاطرات تلخ گذشته، این بازی را به آزمونی حیاتی تبدیل کرده است.
برای هواداران فرانسه، نام سنگال یادآور یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی است؛ جایی که در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۰۲، فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی، با تمام ستارگانش مغلوب شیرهای ترانگا شد و در نهایت در همان مرحله گروهی حذف شد.
کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، با هشدار نسبت به تکرار آن سناریو گفت: «اگر در بازی اول با این ذهنیت وارد زمین شویم که قهرمان جام جهانی هستیم، سنگالیها به ما ضربه میزنند و خیلی زود به واقعیت برمیگردیم.»
شاگردان دیدیه دشان پس از پیروزی ناپلئونی برابر ایرلند شمالی و شکست مقابل ساحل عاج، با موجی از انتقادها، بهویژه در کارهای دفاعی، مواجه شدهاند. افت ابراهیم کوناته و تئو هرناندز، در کنار مصدومیت کهنه کمر ویلیام سالیبا، قلب دفاعی فرانسه را با مشکل روبهرو کرده است.
در فاز تهاجمی، دشان با وجود مهرههایی چون امباپه، دمبله، اولیسه، دوئه و شرکی، قدرتمندترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارد، اما هماهنگی این ستارگان در سیستم ۴ مهاجمه هنوز به اوج نرسیده است.
لوکاس هرناندز با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که کیفیت اسمی در خط حمله کافی نیست و بازی سختی در انتظار آنهاست.
در سوی دیگر، سنگال، تیم شانزدهم رنکینگ فیفا، با تکیه بر بازیکنان باتجربهای چون سادیو مانه، کالیدو کولیبالی، ادوارد مندی و پدیده جوانی مانند ابراهیم امبایه، کاملا آماده خلق شگفتی است.
بنوا چیرو، کارشناس فوتبال، معتقد است این فشارها و انتقادهای اخیر به سود دشان است، چرا که او هرگز دوست ندارد بازیکنانش در باد عنوان مدعی قهرمانی بخوابند.
کسب پیروزی در بازی امشب برای فرانسه، کلید آرامش رختکن و فرار از بحرانهای زودهنگام خواهد بود.
در دیگر بازی این گروه، از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد، عراق به مصاف نروژ میرود.