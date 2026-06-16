امباپه با عبور از ژیرو، به برترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل شد
کیلیان امباپه در جریان پیروزی ۳ بر ۱ تیم ملی فرانسه مقابل سنگال در نخستین دیدار خروسها در جام جهانی ۲۰۲۶، با دو گلی که به ثمر رساند چند رکورد مهم را جابهجا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال فرانسه و جامهای جهانی ماندگار ساخت.
کاپیتان تیم ملی فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ روی پاس مایکل اولیسه موفق به گلزنی شد تا تعداد گلهای ملی خود را به ۵۷ برساند و با رکورد اولیویه ژیرو، بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه، برابری کند.
امباپه سپس در دقیقه ۹۶ با یک شوت تماشایی برای دومین بار دروازه سنگال را گشود تا پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر برساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه قرار گیرد.
ستاره فرانسوی با این دبل، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را نیز به ۱۴ رساند و با پشت سر گذاشتن ژوست فونتن (۱۳ گل)، عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جامهای جهانی را از آن خود کرد.
امباپه همچنین با رسیدن به ۱۴ گل در جام جهانی، از رکوردهای لیونل مسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر، اسطوره فوتبال آلمان، در رتبه سوم جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابتها ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله میروسلاو کلوزه، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
خبرگزاری ایسنا خبرداده که ماشین پورشه سردار آزمون با حکم دستور قضایی در فهرست اموال توقیفی در استان کرمان توقیف شد.
اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، گفت: «این خودرو به دلیل تخلفات قانونی و در اجرای احکام قضایی صادرشده، در فهرست اموال توقیفی قرار داشت و توسط گشتهای محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی شد. پس از طی مراحل قانونی نیز به پارکینگ منتقل شد.»
او در ادامه گفت: «طرحهای نظارتی و کنترلی پلیس به صورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با تخلفات ادامه خواهد داشت و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.»
پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرد. پس از آن، رسانههای حکومتی و مجریان صداوسیما به او حمله کردند و در نهایت از تیم ملی کنار گذاشته شد. همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی اموال او را مصادره کرد.
بامداد سهشنبه از ساعت ۰۴:۳۰، تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخستین گام برای دفاع از عنوان قهرمانی، در ورزشگاه شهر کانزاس سیتی به مصاف الجزایر میرود.
این مسابقه که در قالب گروه J رقابتها برگزار میشود، آغازگر ششمین و به احتمال زیاد آخرین جام جهانی لیونل مسی، فوقستاره ۳۸ ساله دنیای فوتبال، است.
آرژانتین و الجزایر پیش از این هرگز در جام جهانی با هم بازی نکردهاند و تنها رویارویی آنها به یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۷ در نیوکمپ بارسلونا برمیگردد؛ مسابقهای جذاب که با برتری ۴ بر ۳ آلبیسلسته همراه بود و لیونل مسی نوجوان در آن دیدار موفق شد دو گل به ثمر برساند.
حالا پس از سالها، مسی به عنوان فاتح جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و قهرمان امالاس با اینتر میامی، بار دیگر برابر این رقیب آفریقایی میایستد.
او که با ۸ گل بهترین گلزن آرژانتین در دور مقدماتی بود، اگرچه سرعت سالهای جوانی را ندارد، اما همچنان با هوش بالا و ضربات آخر بینقصش، امید اول تیم لیونل اسکالونی است.
آرژانتین پس از باخت غافلگیرکننده یک بر صفر مقابل کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰، در هر شش مسابقه بعدی خود برابر تیمهای آفریقایی با پیروزی از زمین خارج شده است.
ابرکامپیوتر اوپتا نیز پس از ۲۵ هزار بار شبیهسازی این مسابقه، شانس برد یاران مسی را ۶۸.۲ درصد تخمین زده است، در حالی که برای پیروزی الجزایر شانس ۱۳.۲ درصدی و برای تساوی احتمال ۱۸.۶ درصدی در نظر گرفته شده است.
لیونل اسکالونی، سرمربی ۴۷ ساله آرژانتین، که آمار برد نزدیک به ۷۰ درصد را با این تیم دارد، تیمی با رختکنی متحد و حول محور مسی ساخته است.
او در این جام جهانی اسکلت اصلی تیم قهرمان ۲۰۲۲، نظیر انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر، را حفظ کرده و در کنار آنها جوانانی مانند تیاگو آلمادا و نیکو پاز را برای طراوت بخشیدن به تیم اضافه کرده است.
در سوی دیگر، الجزایر با هدایت ولادیمیر پتکوویچ، با وجود خط زدن نامهای بزرگی چون بغداد بونجاح و اسماعیل بنناصر، تیمی خطرناک است.
آنها با کاپیتانی ریاض محرز باانگیزه و تکیه بر سرعت محمد عموره، مهاجم ۱۰ گله دور مقدماتی از ولفسبورگ، به دنبال شگفتیسازی هستند.
نکته جالب در ترکیب الجزایر، حضور لوکا زیدان، فرزند زینالدین زیدان، در دروازه این تیم است که جذابیتی دوچندان به این مسابقه میبخشد.
در دیگر دیدار این گروه نیز از ساعت ۰۷:۳۰ بامداد سهشنبه، اتریش و اردن رودرروی هم قرار خواهند گرفت.
امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال میرود.
فرانسویها که از زمان قرعهکشی، چشم به این مسابقه دوختهاند، به عنوان پرستارهترین تیم جام و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد زمین میشوند؛ اما سایه تردیدها و خاطرات تلخ گذشته، این بازی را به آزمونی حیاتی تبدیل کرده است.
برای هواداران فرانسه، نام سنگال یادآور یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی است؛ جایی که در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۰۲، فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی، با تمام ستارگانش مغلوب شیرهای ترانگا شد و در نهایت در همان مرحله گروهی حذف شد.
کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، با هشدار نسبت به تکرار آن سناریو گفت: «اگر در بازی اول با این ذهنیت وارد زمین شویم که قهرمان جام جهانی هستیم، سنگالیها به ما ضربه میزنند و خیلی زود به واقعیت برمیگردیم.»
شاگردان دیدیه دشان پس از پیروزی ناپلئونی برابر ایرلند شمالی و شکست مقابل ساحل عاج، با موجی از انتقادها، بهویژه در کارهای دفاعی، مواجه شدهاند. افت ابراهیم کوناته و تئو هرناندز، در کنار مصدومیت کهنه کمر ویلیام سالیبا، قلب دفاعی فرانسه را با مشکل روبهرو کرده است.
در فاز تهاجمی، دشان با وجود مهرههایی چون امباپه، دمبله، اولیسه، دوئه و شرکی، قدرتمندترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارد، اما هماهنگی این ستارگان در سیستم ۴ مهاجمه هنوز به اوج نرسیده است.
لوکاس هرناندز با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که کیفیت اسمی در خط حمله کافی نیست و بازی سختی در انتظار آنهاست.
در سوی دیگر، سنگال، تیم شانزدهم رنکینگ فیفا، با تکیه بر بازیکنان باتجربهای چون سادیو مانه، کالیدو کولیبالی، ادوارد مندی و پدیده جوانی مانند ابراهیم امبایه، کاملا آماده خلق شگفتی است.
بنوا چیرو، کارشناس فوتبال، معتقد است این فشارها و انتقادهای اخیر به سود دشان است، چرا که او هرگز دوست ندارد بازیکنانش در باد عنوان مدعی قهرمانی بخوابند.
کسب پیروزی در بازی امشب برای فرانسه، کلید آرامش رختکن و فرار از بحرانهای زودهنگام خواهد بود.
در دیگر بازی این گروه، از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد، عراق به مصاف نروژ میرود.
اتفاقات دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند، از جمله اهتزاز گستردهٔ پرچمهای شیر و خورشید، هو شدن سرود جمهوری اسلامی و تجمع معترضان در بیرون ورزشگاه سوفای لسآنجلس، بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای جهان داشته است.
روزنامه سان بریتانیا نوشت هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی، صدای خود را به گوش همه رساندند.
این رسانه اشاره کرد مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی مأموران افبیآی و دیگر تیمهای امنیتی برگزار شد؛ امنیتی که به دلیل جنگ چندماههٔ جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود، اما در نهایت با رفتار پرشور ولی مسالمتآمیز تماشاگران، بیش از حد نیاز به نظر میرسید.
سان گزارش داد هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کرده و تیم را «تیم مجتبی» و نمایندهٔ رژیم نامیدند.
این روزنامه به تقابل پرچمها پرداخت و نوشت با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچمهای تاریخی شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد.
روزنامه واشینگتنپست بر شکاف عمیق میان جامعهٔ مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرد.
این روزنامه نوشت صدها ایرانی-آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالیکه هزاران هوادار دیگر با صورتهای رنگشده وارد میشدند و میگفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدهاند و ورزش را از سیاست جدا میکنند.
این رسانه به درگیریهای لفظی پراکنده اشاره کرد که با مداخلهٔ مأموران پلیس پایان یافت.
واشینگتنپست نوشت این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار داشت.
در پایان گزارش، به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازیهای خانگی بود.
نشریه اتلتیک جزئیات دیگری از تنشهای حقوقی و امنیتی داخل ورزشگاه ارائه داد.
به نوشته این رسانه، دادگاه لسآنجلس صبح روز بازی شکایت یک نهاد ایرانی برای لغو ممنوعیت فیفا را رد کرد و حق را به فیفا داد.
مأموران امنیتی نیز دستور داشتند مانع ورود هرگونه نماد شیر و خورشید شوند و حتی از تماشاگران خواستند تیشرتهای خود را برعکس بپوشند.
با این حال، هواداران پرچمها را مخفیانه وارد کرده و در پاسخ به باز شدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی روی زمین، آنها را برافراشتند.
اتلتیک همچنین به هو شدن سرود جمهوری اسلامی و شادی برخی تماشاگران پس از گل نیوزیلند اشاره کرد.
در بخشی از گزارش آمده است که مأموران پارچهنوشتههای هواداران با عنوان «میناب ۱۶۸» را که یادبود ۱۶۸ کودک کشتهشده در درگیری نظامی بود، جمعآوری کردند که این اقدام باعث بروز درگیری لفظی میان تماشاگران موافق و مخالف رژیم شد.