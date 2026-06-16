کاپیتان تیم ملی فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ روی پاس مایکل اولیسه موفق به گلزنی شد تا تعداد گل‌های ملی خود را به ۵۷ برساند و با رکورد اولیویه ژیرو، بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه، برابری کند.

امباپه سپس در دقیقه ۹۶ با یک شوت تماشایی برای دومین بار دروازه سنگال را گشود تا پنجاه‌وهشتمین گل ملی خود را به ثمر برساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه قرار گیرد.

ستاره فرانسوی با این دبل، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را نیز به ۱۴ رساند و با پشت سر گذاشتن ژوست فونتن (۱۳ گل)، عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام‌های جهانی را از آن خود کرد.

امباپه همچنین با رسیدن به ۱۴ گل در جام جهانی، از رکوردهای لیونل مسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر، اسطوره فوتبال آلمان، در رتبه سوم جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله میروسلاو کلوزه، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.