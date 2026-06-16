حضور در چهار جام جهانی؛ علیرضا فغانی امشب تاریخسازی میکند
علیرضا فغانی امشب ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت در دیدار فرانسه و سنگال، به نخستین داور تاریخ فوتبال تبدیل میشود که در چهار دوره جام جهانی سوت زده است.
علیرضا فغانی امشب ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت در دیدار فرانسه و سنگال، به نخستین داور تاریخ فوتبال تبدیل میشود که در چهار دوره جام جهانی سوت زده است.
بر اساس اعلام فیفا، فغانی به عنوان داور وسط این مسابقه از گروه I انتخاب شده است و دو کمکداور استرالیایی نیز او را در این بازی همراهی خواهند کرد.
او که در سه دوره گذشته (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به عنوان نماینده ایران در جام جهانی حضور داشت، این بار با پرچم استرالیا در این تورنمنت بزرگ سوت میزند.
این داور باسابقه پس از مهاجرت به استرالیا و حذف از فهرست داوران بینالمللی ایران، اکنون به عنوان نماینده رسمی فدراسیون فوتبال استرالیا در مسابقات فیفا قضاوت میکند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند ماه پیش از توقیف اموال علیرضا فغانی به دلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
امشب از ساعت ۲۲:۳۰، تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه رادرفورد نیوجرسی به مصاف سنگال میرود.
فرانسویها که از زمان قرعهکشی، چشم به این مسابقه دوختهاند، به عنوان پرستارهترین تیم جام و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد زمین میشوند؛ اما سایه تردیدها و خاطرات تلخ گذشته، این بازی را به آزمونی حیاتی تبدیل کرده است.
برای هواداران فرانسه، نام سنگال یادآور یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی است؛ جایی که در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۰۲، فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی، با تمام ستارگانش مغلوب شیرهای ترانگا شد و در نهایت در همان مرحله گروهی حذف شد.
کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، با هشدار نسبت به تکرار آن سناریو گفت: «اگر در بازی اول با این ذهنیت وارد زمین شویم که قهرمان جام جهانی هستیم، سنگالیها به ما ضربه میزنند و خیلی زود به واقعیت برمیگردیم.»
شاگردان دیدیه دشان پس از پیروزی ناپلئونی برابر ایرلند شمالی و شکست مقابل ساحل عاج، با موجی از انتقادها، بهویژه در کارهای دفاعی، مواجه شدهاند. افت ابراهیم کوناته و تئو هرناندز، در کنار مصدومیت کهنه کمر ویلیام سالیبا، قلب دفاعی فرانسه را با مشکل روبهرو کرده است.
در فاز تهاجمی، دشان با وجود مهرههایی چون امباپه، دمبله، اولیسه، دوئه و شرکی، قدرتمندترین خط حمله مسابقات را در اختیار دارد، اما هماهنگی این ستارگان در سیستم ۴ مهاجمه هنوز به اوج نرسیده است.
لوکاس هرناندز با اشاره به همین موضوع تاکید کرد که کیفیت اسمی در خط حمله کافی نیست و بازی سختی در انتظار آنهاست.
در سوی دیگر، سنگال، تیم شانزدهم رنکینگ فیفا، با تکیه بر بازیکنان باتجربهای چون سادیو مانه، کالیدو کولیبالی، ادوارد مندی و پدیده جوانی مانند ابراهیم امبایه، کاملا آماده خلق شگفتی است.
بنوا چیرو، کارشناس فوتبال، معتقد است این فشارها و انتقادهای اخیر به سود دشان است، چرا که او هرگز دوست ندارد بازیکنانش در باد عنوان مدعی قهرمانی بخوابند.
کسب پیروزی در بازی امشب برای فرانسه، کلید آرامش رختکن و فرار از بحرانهای زودهنگام خواهد بود.
در دیگر بازی این گروه، از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد، عراق به مصاف نروژ میرود.
اتفاقات دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند، از جمله اهتزاز گستردهٔ پرچمهای شیر و خورشید، هو شدن سرود جمهوری اسلامی و تجمع معترضان در بیرون ورزشگاه سوفای لسآنجلس، بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای جهان داشته است.
روزنامه سان بریتانیا نوشت هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی، صدای خود را به گوش همه رساندند.
این رسانه اشاره کرد مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی مأموران افبیآی و دیگر تیمهای امنیتی برگزار شد؛ امنیتی که به دلیل جنگ چندماههٔ جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود، اما در نهایت با رفتار پرشور ولی مسالمتآمیز تماشاگران، بیش از حد نیاز به نظر میرسید.
سان گزارش داد هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کرده و تیم را «تیم مجتبی» و نمایندهٔ رژیم نامیدند.
این روزنامه به تقابل پرچمها پرداخت و نوشت با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچمهای تاریخی شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد.
روزنامه واشینگتنپست بر شکاف عمیق میان جامعهٔ مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرد.
این روزنامه نوشت صدها ایرانی-آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالیکه هزاران هوادار دیگر با صورتهای رنگشده وارد میشدند و میگفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدهاند و ورزش را از سیاست جدا میکنند.
این رسانه به درگیریهای لفظی پراکنده اشاره کرد که با مداخلهٔ مأموران پلیس پایان یافت.
واشینگتنپست نوشت این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار داشت.
در پایان گزارش، به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازیهای خانگی بود.
نشریه اتلتیک جزئیات دیگری از تنشهای حقوقی و امنیتی داخل ورزشگاه ارائه داد.
به نوشته این رسانه، دادگاه لسآنجلس صبح روز بازی شکایت یک نهاد ایرانی برای لغو ممنوعیت فیفا را رد کرد و حق را به فیفا داد.
مأموران امنیتی نیز دستور داشتند مانع ورود هرگونه نماد شیر و خورشید شوند و حتی از تماشاگران خواستند تیشرتهای خود را برعکس بپوشند.
با این حال، هواداران پرچمها را مخفیانه وارد کرده و در پاسخ به باز شدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی روی زمین، آنها را برافراشتند.
اتلتیک همچنین به هو شدن سرود جمهوری اسلامی و شادی برخی تماشاگران پس از گل نیوزیلند اشاره کرد.
در بخشی از گزارش آمده است که مأموران پارچهنوشتههای هواداران با عنوان «میناب ۱۶۸» را که یادبود ۱۶۸ کودک کشتهشده در درگیری نظامی بود، جمعآوری کردند که این اقدام باعث بروز درگیری لفظی میان تماشاگران موافق و مخالف رژیم شد.
فدراسیون فوتبال تونس، هروه رنار فرانسوی را بهعنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد. این تصمیم پس از اخراج صبری لموشی به دلیل شکست تلخ ۵–۱ برابر سوئد در نخستین بازی جام جهانی گرفته شد.
رنار ۵۷ ساله که پس از جدایی از عربستان بدون تیم بود، در ادامهٔ جام جهانی هدایت تونس را بر عهده میگیرد.
سرمربی نامآشنای فرانسوی با پروازی مستقیم از پاریس به مکزیک سفر میکند تا نخستین تمرین تیم را در کمپ مونتری رهبری کند.
با این جابهجایی، رنار پس از مراکش (۲۰۱۸) و عربستان (۲۰۲۲)، سومین حضور خود در جام جهانی را با سه تیم مختلف تجربه خواهد کرد.
او همراه با کادر فنی اختصاصی خود کارش را آغاز میکند و روز یکشنبه ۲۱ ژوئن در دومین بازی تونس برابر ژاپن، برای نخستینبار روی نیمکت این تیم خواهد نشست.
نحوهٔ شادی محمد محبی پس از زدن گل در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
محبی بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنش در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهامات متعددی مطرح شده مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند که این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
محبی دربارهٔ شادی گلش گفت که «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.» حال باید دید که آیا فیفا به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه.
ویزای مهدی ترابی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، پس از یک بار ورود به خاک آمریکا منقضی شد و حضور او در دیدارهای پیشرو در هالهای از ابهام قرار گرفت.
به گزارش بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران، در حالی که برای سایر بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا روادید چندبارورود (Multiple) صادر شده است، ویزای مهدی ترابی به صورت تکورود صادر شده بود.
به همین دلیل، پس از سفر کاروان تیم ملی به لسآنجلس برای برگزاری دیدار برابر نیوزیلند و پایان این مسابقه، اعتبار ویزای این بازیکن رسما به پایان رسید.
فدراسیون فوتبال ایران در پی دریافت مجدد ویزا برای ترابی است.