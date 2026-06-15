تومازونی چهار سال پیش وعده داده بود به ازای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر، محتوای اختصاصی رایگانی را برای دنبال‌کنندگان خود منتشر کند؛ اقدامی که باعث شد هزاران نفر از کشورهای مختلف به صفحه‌های او بپیوندند و نامش در رسانه‌ها مطرح شود.

او در گفت‌وگو با رسانه‌های انگلیسی گفت علاقه‌اش به فوتبال و تیم ملی برزیل باعث شد این ایده را اجرا کند. به گفته او، در جام جهانی ۲۰۲۲ احساس می‌کرد شور و هیجان کافی برای حمایت از سلسائو در کشورش وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفت از شهرت خود برای جلب توجه بیشتر به تیم ملی استفاده کند.

تومازونی مدعی شد تعداد دنبال‌کنندگانش پس از آن جام جهانی به شکل چشمگیری افزایش یافت و هوادارانی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، مکزیک و چین، به جمع مخاطبان او اضافه شدند.

این مدل برزیلی حالا اعلام کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه مشابهی خواهد داشت و علاوه بر آن، در برخی مسابقات برزیل پخش زنده اینترنتی برگزار می‌کند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت در صورت موفقیت تیم ملی برزیل، برنامه‌های ویژه‌تری نیز برای هوادارانش در نظر گرفته است.

تومازونی نسبت به عملکرد برزیل در این دوره خوش‌بین است و معتقد است حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو می‌تواند به موفقیت تیم کمک کند. برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش، هائیتی و اسکاتلند هم‌گروه است و امیدوار است با شروعی قدرتمند، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.