وعده جنجالی هوادار برزیلی؛ «به ازای هر گل، محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکنم»
رسانه سان انگلیس خبر داده که دایانه تومازونی، مدل برزیلی و تولیدکننده محتوای بزرگسال که در جام جهانی ۲۰۲۲ با اقدام جنجالی خود خبرساز شده بود، اعلام کرد برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه ویژهای برای هواداران برزیل در نظر گرفته و به ازای هر گل، محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکند.
تومازونی چهار سال پیش وعده داده بود به ازای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر، محتوای اختصاصی رایگانی را برای دنبالکنندگان خود منتشر کند؛ اقدامی که باعث شد هزاران نفر از کشورهای مختلف به صفحههای او بپیوندند و نامش در رسانهها مطرح شود.
او در گفتوگو با رسانههای انگلیسی گفت علاقهاش به فوتبال و تیم ملی برزیل باعث شد این ایده را اجرا کند. به گفته او، در جام جهانی ۲۰۲۲ احساس میکرد شور و هیجان کافی برای حمایت از سلسائو در کشورش وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفت از شهرت خود برای جلب توجه بیشتر به تیم ملی استفاده کند.
تومازونی مدعی شد تعداد دنبالکنندگانش پس از آن جام جهانی به شکل چشمگیری افزایش یافت و هوادارانی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، مکزیک و چین، به جمع مخاطبان او اضافه شدند.
این مدل برزیلی حالا اعلام کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه مشابهی خواهد داشت و علاوه بر آن، در برخی مسابقات برزیل پخش زنده اینترنتی برگزار میکند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت در صورت موفقیت تیم ملی برزیل، برنامههای ویژهتری نیز برای هوادارانش در نظر گرفته است.
تومازونی نسبت به عملکرد برزیل در این دوره خوشبین است و معتقد است حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو میتواند به موفقیت تیم کمک کند. برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش، هائیتی و اسکاتلند همگروه است و امیدوار است با شروعی قدرتمند، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.
تیم فوتبال ایران روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، رقابتهای خود در گروه G جام جهانی۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لسآنجلس آغاز میکند؛ دیداری که به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه بیشتر تاثیر میپذیرد.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و ایران و کشمکشهای توافق دوطرف بر فضای آن سایه افکنده است.
همچنین این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.
«تهرانجلس» تیمی در جام جهانی دارد که باید علیه آن تشویق کند
وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای نخستین بازی خود در جام جهانی فیفا به میدان برود، بسیاری از ایرانیآمریکاییها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیل آن روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده است: پرچم جمهوری اسلامی.
در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
بسیاری از رسانههای بینالمللی پیشبینی کردهاند که در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
همانطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم، پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران «هو» شد.
در لسآنجلس، که بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از ایران را در خود جای داده، این رقابتها ایرانیآمریکاییها را ناگزیر کرده میان جشن گرفتن هویت فرهنگی خود و رد حکومتی که ادعای نمایندگی آن را دارد، یکی را انتخاب کنند.
بسیاری گزینه دوم را برگزیدهاند، زیرا از رژیمی بیزارند که به گفته آنان تیم ملی کشور را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است.
هفتمین حضور
ایران با هدایت امیر قلعهنویی برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر شده است، اما هنوز هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. با این حال، بسیاری از پیشبینیها ایران را شانس اول این مسابقه میدانند؛ تیمی که تجربه بیشتری در سطح جام جهانی دارد و همچنان به گلزنیهای مهدی طارمی تکیه میکند.
تیم ملی فوتبال بازیکنانی چون سردار آزمون و احمد نورالهی را بهدلایل غیر فنی در این جام همراه خود ندارد؛ دو ستاره تاثیرگذار در نتایج سالیان اخیر تیم ملی و جام جهانی قطر که این بار به ترتیب بهدلایل سیاسی و اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی، جایی در لیست نهایی ندارند.
قلعهنویی که پیرترین تیم تاریخ فوتبال ایران در جامهای جهانی را راهی این مسابقات کرده، علاوهبر مهدی طارمی، ستاره بیچونوچرای ایران، امیدوار است با حضور بازیکنان باتجربهای چون احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش که چهارمین جام جهانی خود را تجربه میکنند، در کنار حضور وینگرهایی چون مهدی قایدی و محمد محبی و البته حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه، نخستین صعود تیم ملی از دور گروهی را رقم بزند.
اما از نظر آماری ایران دست بالاتر را دارد. بر اساس مدل پیشبینی اپتا، ایران بیش از ۵۳ درصد شانس پیروزی در این مسابقه دارد. در مقابل، نیوزیلند همچنان در جستوجوی نخستین برد تاریخ خود در جام جهانی است؛ رکوردی که انگیزه مضاعفی به این تیم داده است.
این مسابقه نخستین دیدار تاریخ جام جهانی میان ایران و نیوزیلند خواهد بود. دو تیم فقط دو بار در گذشته با یکدیگر روبهرو شدهاند که آخرین تقابلشان در سال ۲۰۰۳ با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران در شش دوره قبلی حضورش تنها مقابل سه تیم به پیروزی رسیده است: آمریکا (۱۹۹۸)، مراکش (۲۰۱۸) و ولز (۲۰۲۲) و حالا بازی با نیوزیلند روی کاغذ فرصتی ایدهآل برای ثبت چهارمین برد است.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و بهترین بازیکن ایران، در لسآنجلس نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در واکنش به اعتراضات ایرانیان آمریکا گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم. سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است».
امیر قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
بازگشت پس از ۱۶ سال
نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته است. «آلوایتس» هنوز در تاریخ خود هیچ پیروزی در جام جهانی ثبت نکرده، اما خاطره عملکرد تحسینبرانگیز این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان زنده است؛ جایی که نیوزیلند با سه تساوی، تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود. حالا شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با اتکا به مهاجم باتجربهشان کریس وود اولین برد تاریخ خود در این رقابتها را جشن بگیرند.
نیوزیلند هنوز در جام جهانی پیروزی ندارد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ هم شکست نخورد؛ هر سه بازیاش مقابل اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه با تساوی تمام شد و تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود.
ستاره بیچونوچرای تیم، کریس وود است. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند محسوب میشود و کاپیتان تیم نیز هست.
وود و مدافع باتجربه، تامی اسمیت، تنها بازیکنان حاضر در فهرست فعلی هستند که جام جهانی ۲۰۱۰ را هم تجربه کردهاند. آنها نخستین نیوزیلندیهایی خواهند شد که در دو جام جهانی مردان بازی میکنند.
پس از کریس وود، بازیکنانی مانند کوستا بارباروسس، الیجا جاست و مارکو استامنیچ از مهرههای کلیدی تیم هستند. بارباروسس سرعت بالایی دارد، جاست از جناحین خطرساز است و استامنیچ مغز متفکر خط میانی محسوب میشود.
در یکی از سوررئالترین و تاریخیترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید یکشنبهشب میزبان رویداد بیسابقه «UFC Freedom 250» بود.
برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییسجمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کابینه برگزار شد و حاضران همزمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.
در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبکوزن یوافسی را به دست آورد.
ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناکاوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.
در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگینوزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتشبازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.
سرمربی و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آستانه نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند که هدفشان ایجاد شادی و «نمایش وحدت» برای همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.
اظهاراتی که در شرایطی مطرح شد که حضور ایران در این رقابتها تحت تاثیر جنگ، تنشهای سیاسی و اعتراضهای مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، در نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در لسآنجلس گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند.
او با اشاره به ایرانیان داخل کشور و همچنین جامعه ایرانیان مهاجر گفت: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم.» طارمی افزود که ایران «سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است» و بازیکنان تیم ملی میخواهند این وحدت را در جام جهانی به نمایش بگذارند و برای ایرانیان در هر نقطه جهان شادی ایجاد کنند.
این اظهارات اندکی پس از ورود کاروان تیم ملی ایران به آمریکا و همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک بودن امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مطرح شد.
جام جهانی در سایه اعتراضها رویترز گزارش داد که در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
این خبرگزاری نوشت که بسیاری انتظار دارند در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
رویترز همچنین یادآور شد که اعتراضهای گسترده در ایران در ماه ژانویه [دی ماه] با سرکوب شدید مواجه شد و به گفته این خبرگزاری دهها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. این گزارش همچنین به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه [اسفند] اشاره کرده است.
اقامت اجباری در مکزیک بر اساس گزارش رویترز، تیم ملی ایران با محدودیتهای ویژهای در جریان جام جهانی روبهرو شده است. دولت آمریکا به اعضای تیم اجازه نداده است در فاصله میان مسابقات در خاک آمریکا اقامت داشته باشند و آنها ناچارند میان دیدارهای خود در مکزیک مستقر شوند. همچنین برخی اعضای کادر همراه تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند.
رویترز مینویسد این محدودیتها باعث افزایش پیچیدگیهای سفر و برنامهریزی تیم شده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در واکنش به این شرایط گفت: «ما عادت داریم از دل سختیها فرصت بسازیم.»
او افزود: «به چیزی جز شادی مردممان فکر نمیکنیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. بقیهاش را به خدا میسپاریم.»
تنشها بر فضای جام جهانی سایه انداخته است رویترز گزارش داد که هم قلعهنویی و هم طارمی اذعان کردند فضای سیاسی و تنشهای پیرامون حضور تیم ملی در جام جهانی، حال و هوای معمول این مسابقات را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته این دو، شرایط موجود باعث شده تجربه جام جهانی برای بازیکنان و هواداران به اندازه دورههای گذشته شاد و بدون دغدغه نباشد.
این خبرگزاری نوشت که در نشست خبری پیش از مسابقه، موضوعات فنی مانند ترکیب تیم، مصدومیتها و سیستم بازی کمتر مورد توجه قرار گرفت و بخش عمده پرسشها حول مسائل سیاسی و شرایط ویژه حضور ایران در مسابقات بود.
با این حال، غیبت سردار آزمون، مهاجم باسابقه تیم ملی که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، نیز مطرح شد.
امید به حمایت ایرانیان لسآنجلس رویترز در ادامه گزارش خود یادآور شد که ایران تاکنون هرگز نتوانسته از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند و در این دوره نیز علاوه بر نیوزیلند، باید با مصر و بلژیک، یکی از تیمهای بالاتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود.
قلعهنویی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
لسآنجلس میزبان بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از کشور است و سرمربی تیم ملی ابراز امیدواری کرد که ایرانیان مقیم این شهر از تیم ملی حمایت کنند.
او گفت: «فقط خوشحالم که برای تماشای ما میآیند. امیدوارم برای ما دعا کنند، ما را تشویق کنند و ما هم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب پاسخ این حمایت را بدهیم.»
دیدار ایران و نیوزیلند نخستین مسابقه تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ رقابتهایی که برای ایران نه تنها یک چالش ورزشی، بلکه آزمونی در میانه جنگ، تنشهای سیاسی و شکافهای عمیق اجتماعی نیز به شمار میرود.