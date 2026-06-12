کره جنوبی با «کامبک» مقابل چک، جام جهانی را آغاز کرد
کره جنوبی در دومین دیدار گروه A رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر ۱ جمهوری چک را شکست داد و با سه امتیاز در رده دوم جدول پشتسر مکزیک قرار گرفت.
کره جنوبی در دومین دیدار گروه A رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر ۱ جمهوری چک را شکست داد و با سه امتیاز در رده دوم جدول پشتسر مکزیک قرار گرفت.
این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیک برگزار شد. نیمه نخست با برتری نسبی کره جنوبی همراه بود، اما هیچیک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
چک در دقیقه ۵۸ نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. لادیسلاو کرچی با استفاده از فرصت بهدستآمده دروازه کره جنوبی را باز کرد تا تیمش پیش بیفتد.
برتری چک اما دوام چندانی نداشت و کره جنوبی در دقیقه ۶۷ توسط اینبیوم هانگ گل تساوی را به ثمر رساند.
چک در دقیقه ۷۶ بار دیگر دروازه حریف را باز کرد، اما این گل پس از بازبینی صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
در ادامه، کره جنوبی موفق شد کامبک خود را کامل کند. هانگایواو که تنها ۱۰ دقیقه از ورودش به زمین میگذشت، در دقیقه ۷۹ گل دوم و پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
با پایان دور نخست بازیهای گروه A، مکزیک به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و کره جنوبی در جایگاه دوم ایستاد. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در رتبههای بعدی قرار دارند.