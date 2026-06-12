نشریه اتلتیک در گزارشی به ماجرای بازگشت این مهاجم ۳۵ ساله پرداخته است.

خیمنز در نوامبر ۲۰۲۰ در برخورد شدید سر‌به‌سر با دیوید لوئیز در دیدار مقابل آرسنال، دچار شکستگی سهمگین جمجمه و خون‌ریزی مغزی شد؛ حادثه‌ای تکان‌دهنده که او را تا یک‌قدمی مرگ پیش برد. پزشکان در جراحی اورژانسی همان شب، برای نجات جانش جنگیدند.

این ستاره سرسخت پس از ۹ ماه دوری از میادین، با الزام پزشکان به استفاده همیشگی از کلاه محافظ، به فوتبال بازگشت، اما در سپتامبر ۲۰۲۱، پس از هدر دادن یک ضربه سر مقابل برنتفورد، کلاهش را با عصبانیت از سر برداشت، به زمین کوبید و بدون آن به بازی ادامه داد؛ اقدامی که باشگاه ولورهمپتون را به‌دلیل پیامدهای جانی و بیمه‌ای به‌شدت نگران کرد.

خیمنز پس از این ماجرا دچار افت شدید شد و در فصل ۲۳-۲۰۲۲ در ۱۵ بازی لیگ برتر حتی یک گل هم به ثمر نرساند و در نهایت ولورهمپتون را به‌عنوان بازیکنی کاملا شکست‌خورده ترک کرد.

این مهاجم خستگی‌ناپذیر با انتقال به فولام و بازی زیر نظر مارکو سیلوا، جانی دوباره گرفت و سبک بازی خود را از یک شماره ۹ همه‌فن‌حریف به بازیکنی متکی بر هوش فنی و تاثیرگذاری در جریان بازی تغییر داد.

در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بار دیگر پای او به گلزنی باز شد. خیمنز ۱۸ بار برای باشگاه و تیم ملی مکزیک گلزنی کرد؛ از جمله سه گل در رقابت‌های گلد کاپ، از جمله گل برابر آمریکا در فینال که به قهرمانی مکزیک منجر شد. او پیش از آن نیز با پنج گل آقای گل رقابت‌های کونکاکاف شده بود.

او با ثبت ۳۱ گل در ۱۱۵ بازی برای فولام و حفظ رکورد ۱۰۰ درصد موفقیت در ضربات پنالتی لیگ برتر (۱۴ گل از ۱۴ پنالتی)، مهاجمانی چون رودریگو مونیز در فولام و سانتیاگو خیمنز در تیم ملی مکزیک را نیمکت‌نشین کرد.

خیمنز اکنون با قراردادی دو ساله به ولورهمپتون در چمپیونشیپ بازگشته است تا نشان دهد پیوند عاطفی عمیقی با این باشگاه دارد. او حالا در اوج پختگی و در حضور هواداران پرشور کشورش در ورزشگاه تاریخی آزتکا، درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کرده تا ثابت کند آن حادثه مرگبار، تنها اراده او را برای زندگی و فوتبال قوی‌تر کرده است.