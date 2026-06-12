رجوب که برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی حضور داشت، گفت همچنان موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده است. او یکی از چندین مقام و فرد دارای مجوز رسمی حضور در جام جهانی است که تاکنون ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکرده‌اند یا درخواست آن‌ها رد شده است.

رییس فدراسیون فوتبال فلسطین در واکنش به این موضوع گفت: «فکر نمی‌کنم استفاده ابزاری از فوتبال و محروم کردن افراد از حق حضور در این رویداد جهانی عادلانه باشد.»

هرچند تیم ملی فلسطین موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نشد، اما فیفا مطابق روال معمول از روسای فدراسیون‌های عضو برای حضور در این رقابت‌ها دعوت کرده است. فیفا جام جهانی را نمادی از وحدت جهانی معرفی می‌کند و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، سال گذشته تاکید کرده بود که همه افراد برای حضور در مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا در ماه‌های اخیر برای شماری از افراد مرتبط با جام جهانی از کشورهای مختلف نیز محدودیت‌های ویزایی اعمال کرده است؛ از جمله یک داور اهل سومالی و یک عکاس همراه تیم ملی عراق.

اینفانتینو این هفته در پاسخ به انتقادها گفت فیفا تلاش کرده مشکلات ویزایی را حل کند، اما نمی‌تواند تصمیمات دولت آمریکا را نادیده بگیرد. او گفت: «ما پادشاه جهان نیستیم که بتوانیم به دولت‌ها و نهادهای امنیتی دستور بدهیم.»

وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره وضعیت ویزای رجوب اظهارنظر نکرده است. با این حال، ایالات متحده سال گذشته محدودیت‌های تازه‌ای برای دارندگان گذرنامه فلسطینی و برخی کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال کرده بود.

رجوب در سال‌های اخیر بارها از فیفا خواسته است علیه اسرائیل اقدام کند. او معتقد است حضور تیم‌های مستقر در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری در لیگ فوتبال اسرائیل با قوانین فیفا مغایرت دارد. مقام‌های فوتبال فلسطین همچنین بارها نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفت‌وآمد بازیکنان فلسطینی و خسارت‌های گسترده جنگ غزه به زیرساخت‌های ورزشی اعتراض کرده‌اند.

رییس فدراسیون فوتبال فلسطین ماه گذشته نیز در جریان کنگره فیفا از دست دادن با رییس فدراسیون فوتبال اسرائیل خودداری کرد و گفت چنین اقدامی نمی‌تواند زخم‌های موجود را التیام بخشد.

رجوب همچنین با اشاره به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تاکید کرد که دولت روسیه در آن زمان محدودیت‌های مشابهی برای مهمانان و مدعوین این رقابت‌ها اعمال نکرده بود.