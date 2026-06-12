شوک بزرگ به ژاپن؛ اندو جام جهانی را از دست داد و خداحافظی کرد
فدراسیون فوتبال ژاپن اعلام کرد واتارو اندو، کاپیتان ۳۳ ساله تیم ملی این کشور، به دلیل مصدومیت پا، حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
فدراسیون فوتبال ژاپن اعلام کرد واتارو اندو، کاپیتان ۳۳ ساله تیم ملی این کشور، به دلیل مصدومیت پا، حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
هافبک لیورپول که در ماه فوریه پای چپ خود را جراحی کرده بود، در فاصله سه روز تا بازی مقابل هلند، در پیامی غافلگیرکننده در شبکه اجتماعی از بازیهای ملی نیز خداحافظی کرد.
اندو در پیام خود نوشت: «از زمان مصدومیت تا این لحظه، هر کاری از دستم برمیآمد انجام دادم و پشیمان نیستم. از تیم ملی خداحافظی میکنم و از این پس به عنوان یک هوادار، تیم ملی ژاپن را تشویق خواهم کرد.»
در پی این اتفاق، کو ایتاکورا، مدافع آژاکس به عنوان کاپیتان جدید ژاپن معرفی شد. همچنین شوتو ماچینو، مهاجم ۲۹ ساله بوروسیا مونشنگلادباخ، جایگزینی اندو در اردوی ساموراییها در نشویل آمریکا شد.
رائول خیمنز، مهاجم خستگیناپذیر تیم ملی مکزیک، در بازی افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی در دقیقه ۶۷ دومین گل تیمش و نخستین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند.
نشریه اتلتیک در گزارشی به ماجرای بازگشت این مهاجم ۳۵ ساله پرداخته است.
خیمنز در نوامبر ۲۰۲۰ در برخورد شدید سربهسر با دیوید لوئیز در دیدار مقابل آرسنال، دچار شکستگی سهمگین جمجمه و خونریزی مغزی شد؛ حادثهای تکاندهنده که او را تا یکقدمی مرگ پیش برد. پزشکان در جراحی اورژانسی همان شب، برای نجات جانش جنگیدند.
این ستاره سرسخت پس از ۹ ماه دوری از میادین، با الزام پزشکان به استفاده همیشگی از کلاه محافظ، به فوتبال بازگشت، اما در سپتامبر ۲۰۲۱، پس از هدر دادن یک ضربه سر مقابل برنتفورد، کلاهش را با عصبانیت از سر برداشت، به زمین کوبید و بدون آن به بازی ادامه داد؛ اقدامی که باشگاه ولورهمپتون را بهدلیل پیامدهای جانی و بیمهای بهشدت نگران کرد.
خیمنز پس از این ماجرا دچار افت شدید شد و در فصل ۲۳-۲۰۲۲ در ۱۵ بازی لیگ برتر حتی یک گل هم به ثمر نرساند و در نهایت ولورهمپتون را بهعنوان بازیکنی کاملا شکستخورده ترک کرد.
این مهاجم خستگیناپذیر با انتقال به فولام و بازی زیر نظر مارکو سیلوا، جانی دوباره گرفت و سبک بازی خود را از یک شماره ۹ همهفنحریف به بازیکنی متکی بر هوش فنی و تاثیرگذاری در جریان بازی تغییر داد.
در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بار دیگر پای او به گلزنی باز شد. خیمنز ۱۸ بار برای باشگاه و تیم ملی مکزیک گلزنی کرد؛ از جمله سه گل در رقابتهای گلد کاپ، از جمله گل برابر آمریکا در فینال که به قهرمانی مکزیک منجر شد. او پیش از آن نیز با پنج گل آقای گل رقابتهای کونکاکاف شده بود.
او با ثبت ۳۱ گل در ۱۱۵ بازی برای فولام و حفظ رکورد ۱۰۰ درصد موفقیت در ضربات پنالتی لیگ برتر (۱۴ گل از ۱۴ پنالتی)، مهاجمانی چون رودریگو مونیز در فولام و سانتیاگو خیمنز در تیم ملی مکزیک را نیمکتنشین کرد.
خیمنز اکنون با قراردادی دو ساله به ولورهمپتون در چمپیونشیپ بازگشته است تا نشان دهد پیوند عاطفی عمیقی با این باشگاه دارد. او حالا در اوج پختگی و در حضور هواداران پرشور کشورش در ورزشگاه تاریخی آزتکا، درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کرده تا ثابت کند آن حادثه مرگبار، تنها اراده او را برای زندگی و فوتبال قویتر کرده است.
کره جنوبی در دومین دیدار گروه A رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر یک جمهوری چک را شکست داد و با سه امتیاز در رده دوم جدول پشتسر مکزیک قرار گرفت.
این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیک برگزار شد. نیمه نخست با برتری نسبی کره جنوبی همراه بود، اما هیچیک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
چک در دقیقه ۵۸ نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. لادیسلاو کرچی با استفاده از فرصت بهدستآمده دروازه کره جنوبی را باز کرد تا تیمش پیش بیفتد.
برتری چک اما دوام چندانی نداشت و کره جنوبی در دقیقه ۶۷ توسط اینبیوم هانگ گل تساوی را به ثمر رساند.
چک در دقیقه ۷۶ بار دیگر دروازه حریف را باز کرد، اما این گل پس از بازبینی صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
در ادامه، کره جنوبی موفق شد کامبک خود را کامل کند. هانگایواو که تنها ۱۰ دقیقه از ورودش به زمین میگذشت، در دقیقه ۷۹ گل دوم و پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند.
با پایان دور نخست بازیهای گروه A، مکزیک به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و کره جنوبی در جایگاه دوم ایستاد. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در رتبههای بعدی قرار دارند.
تیم ملی فوتبال مکزیک در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶، آفریقای جنوبی را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین پیروزی تورنمنت بیست و سوم را به نام خود ثبت کرد. مکزیک درحالی در استادیوم آزتکا بر آفریقای جنوبی غلبه کرد که ۱۶ سال پیش، در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰، به مصاف این تیم رفته بود.
گلهای مکزیک را خولیان کینیونس در دقیقه ۹ و رائول خیمنس در دقیقه ۶۷ بازی به ثمر رساندند.
دو بازیکن آفریقای جنوبی در این بازی، با کارت قرمز مستقیم، اخراج شدند؛ اسپههلو سیتوله در دقیقه ۴۹ و تمبا زوانه در دقیقه ۸۴ کارت قرمز دریافت کردند.
همچنین مونتنس، بازیکن مکزیک هم در دقیقه ۹۰+۲ با کارت قرمز مستقیم، اخراج شد.
مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، در گروه A با کره جنوبی، جمهوری چک و آفریقای جنوبی، همگروه است.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از تصمیم این نهاد برای جلوگیری از قضاوت عمر آرتان، داور سومالیایی در جام جهانی ۲۰۲۶ و رد ویزای برخی بازیکنان و مقامات جام جهانی دفاع کرد و گفت دولت آمریکا قصد ندارد افرادی را که تصور میشود «ارتباطات مجرمانه» دارند، وارد کشور کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوین مولین همچنین گفت که فیفا در جریان دلایل رد ورود برخی بازیکنان و مسئولان جام جهانی به آمریکا یا توقف آنها در بدو ورود قرار گرفته است.
در روزهای گذشته، آمریکا به دلیل نحوه برخورد با برخی تیمها و مسئولانی که برای حضور در جام جهانی وارد این کشور شدهاند با انتقادهایی روبهرو شده است؛ بسیاری اجرای قوانین مهاجرتی را برای رویدادی که بر فراگیری تأکید دارد، بیش از حد سختگیرانه دانستهاند.
مولین در پاسخ به خبرنگاران در واشنگتن درباره این سیاست گفت: «ما به طور مداوم با فیفا و مدیران آن در تماس هستیم. درباره هر فردی که ورودش رد شده، دلایل را مطرح کردیم و به آنها نشان دادیم چرا رد شده است.»
او گفت: «ما کار فوقالعادهای انجام دادیم تا هر تعداد که ممکن بود افراد را تأیید کنیم، اما بعضی افراد واقعاً نمیتوانند تأیید شوند.»
تیم ملی فوتبال مکزیک، نخستین گل جام جهانی ۲۰۲۶ را در دقیقه ۹ بازی افتتاحیه در برابر آفریقای جنوبی به ثمر رساند. گل اول آزتکها روی اشتباه گلر آفریقای جنوبی توسط خولیان کینیونس زده شد.
با وجود اینکه مکزیک تاکنون در ۶ افتتاحیه جام جهانی حاضر بوده است، اما این نخستینبار است که مکزیک اولین گل تورنمنت را به ثمر میرساند.
بعد از گل دقیقه ۶ فیلیپ لام به کاستاریکا، این سریعترین گل ۲۰ سال اخیر افتتاحیههای جام جهانی است.