این پرونده به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بازمی‌گردد؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.

به گزارش شبکه اسپوتی‌وی و بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نام‌های «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر به‌صورت مشترک و برخلاف میل قربانی به او تجاوز کردند.

دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آن‌ها را به چهار سال حبس کاهش داد؛ حکمی که رسانه‌های کره‌ای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کرده‌اند.

از سوی دیگر، دو متهم دیگر پرونده که دادستانی آن‌ها را به دیده‌بانی متهم کرده بود، به دلیل «نبود شواهد عینی کافی» تبرئه شدند. این تبرئه با اعتراض وکیل قربانی همراه شد، اما با تایید نهایی حکم در دادگاه تجدیدنظر، دو فرد تبرئه‌شده می‌توانند به ایران بازگردند.