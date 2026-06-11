بلیندا و گروه کومبیای لس آنجلس آزولس با اجرای مشترک «Por Ella (FIFA World Cup 2026)» اولین هیجان رات به تماشاگران دادند.
در ادامه گروه پاپ-راک مکزیکی مانا با اجرای آهنگ محبوب سال ۱۹۹۲ خود، «Oye Mi Amor»، تماشاگران را همخوان کرد.
خواننده کلمبیایی جی بالوین با رپر و خواننده کلمبیایی رایان کاسترو مجموعهای پرانرژی از آثارشان را در مراسم افتتاحیه اجرا کردند.
جی بالوین با اجرای آهنگ موفق سال ۲۰۱۸ خود «Que Calor (Qué calor)» آغاز کرد و سپس با کاسترو قطعه مشترک سال ۲۰۲۶ خود «Una A La Vez» را اجرا کرد.
شکیرا و برنا بوی اجرای اصلی نخستین جشن جام جهانی را بر عهده داشتند.
شکیرا پس از اجرای جی بالوین روی صحنه آمد و برای نخستین بار قطعه «Dai Dai» را اجرا کرد. سپس برنا بوی به او پیوست و این دو در میان تشویق تماشاگران با هم همخوانی کردند.
این قطعه، آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ است و از صندوق آموزش جهانی فیفا حمایت میکند. اجرای آنها با شعار «Dale, allez, let's go!» به پایان رسید.
دنی اوشن، خواننده و ترانهسرای ونزوئلایی، در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی با ترکیبی از پاپ لاتین، رگهتون و موسیقی الکترونیک روی صحنه رفت.
او با همراهی رقصندگانی از گروه باله فولکلوریکوی مکزیک، قطعه رسمی جام جهانی با عنوان «Partidazo» را اجرا کرد؛ آهنگی که در آلبوم رسمی این تورنمنت نیز حضور دارد.
پدیده محبوب سال ۲۰۲۵، یعنی عروسکهای لابوبو، در فاصله اجرای بلینـدا و جی بالوین در ورزشگاه آزتکا دیده شدند.
در ادامه دو نفر با لباس هیولاهای پشمالو و پیراهن فوتبال وارد زمین شدند؛ یکی پومپوم در دست داشت و دیگری سطل پاپکورن. آنها در پایان، نسخه عروسکی جام جهانی را بالا بردند.