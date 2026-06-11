به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک‌وین مولین همچنین گفت که فیفا در جریان دلایل رد ورود برخی بازیکنان و مسئولان جام جهانی به آمریکا یا توقف آن‌ها در بدو ورود قرار گرفته است.

در روزهای گذشته، آمریکا به دلیل نحوه برخورد با برخی تیم‌ها و مسئولانی که برای حضور در جام جهانی وارد این کشور شده‌اند با انتقادهایی روبه‌رو شده است؛ بسیاری اجرای قوانین مهاجرتی را برای رویدادی که بر فراگیری تأکید دارد، بیش از حد سختگیرانه دانسته‌اند.

مولین در پاسخ به خبرنگاران در واشنگتن درباره این سیاست گفت: «ما به طور مداوم با فیفا و مدیران آن در تماس هستیم. درباره هر فردی که ورودش رد شده، دلایل را مطرح کردیم و به آن‌ها نشان دادیم چرا رد شده است.»

او گفت: «ما کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم تا هر تعداد که ممکن بود افراد را تأیید کنیم، اما بعضی افراد واقعاً نمی‌توانند تأیید شوند.»