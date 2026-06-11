بازگشت ژوزه مورینیو به رئال مادرید پس از ۱۳ سال
با اعلام باشگاه رئالمادرید، ژوزه مورینیو با قراردادی ۳ ساله به عنوان سرمربی جدید رئالمادرید انتخاب شد. این مربی پرتغالی پیش از این نیز در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت کهکشانیها را بر عهده داشت.
با اعلام باشگاه رئالمادرید، ژوزه مورینیو با قراردادی ۳ ساله به عنوان سرمربی جدید رئالمادرید انتخاب شد. این مربی پرتغالی پیش از این نیز در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ هدایت کهکشانیها را بر عهده داشت.
با برگزاری انتخابات ریاست باشگاه رئالمادرید و ابقای فلورنتینو پرز در سمت ریاست، انتقال مورینیو نیز قطعی شد.
رئالمادرید برای بازگرداندن این سرمربی ۶۳ ساله، نزدیک به ۱۵ میلیون یورو به بنفیکا پرداخت کرد. مورینیو در حالی قدم به مادرید میگذارد که در دوران حضورش در تاتنهام، آاسرم، فنرباغچه و بنفیکا، چندان روزهای موفقی را پشت سر نگذاشته و در ۹ فصل گذشته تنها جام لیگ کنفرانس اروپا را در سال ۲۰۲۲ با رم کسب کرده است.
او در مادرید جانشین آلوارو آربلوا میشود که جداییاش روز سهشنبه قطعی شد.
جام جهانی ۲۰۲۶ با مراسمی پرستاره در استادیوم آزتکا مکزیکوسیتی آغاز شد. در نخسین مراسم افتتاحیه، شکیرا و برنا بوی اجرای اصلی جشن جام جهانی را بر عهده داشتند. افتتاحیههای دیگری در کانادا و ایالات متحده برگزار میشود و در هر یک از این جشنها، هنرمندان مطرح جهانی اجرا خواهند داشت.
بلیندا و گروه کومبیای لس آنجلس آزولس با اجرای مشترک «Por Ella (FIFA World Cup 2026)» اولین هیجان رات به تماشاگران دادند.
در ادامه گروه پاپ-راک مکزیکی مانا با اجرای آهنگ محبوب سال ۱۹۹۲ خود، «Oye Mi Amor»، تماشاگران را همخوان کرد.
خواننده کلمبیایی جی بالوین با رپر و خواننده کلمبیایی رایان کاسترو مجموعهای پرانرژی از آثارشان را در مراسم افتتاحیه اجرا کردند.
جی بالوین با اجرای آهنگ موفق سال ۲۰۱۸ خود «Que Calor (Qué calor)» آغاز کرد و سپس با کاسترو قطعه مشترک سال ۲۰۲۶ خود «Una A La Vez» را اجرا کرد.
شکیرا و برنا بوی اجرای اصلی نخستین جشن جام جهانی را بر عهده داشتند.
شکیرا پس از اجرای جی بالوین روی صحنه آمد و برای نخستین بار قطعه «Dai Dai» را اجرا کرد. سپس برنا بوی به او پیوست و این دو در میان تشویق تماشاگران با هم همخوانی کردند.
این قطعه، آهنگ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ است و از صندوق آموزش جهانی فیفا حمایت میکند. اجرای آنها با شعار «Dale, allez, let's go!» به پایان رسید.
دنی اوشن، خواننده و ترانهسرای ونزوئلایی، در مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیکوسیتی با ترکیبی از پاپ لاتین، رگهتون و موسیقی الکترونیک روی صحنه رفت.
او با همراهی رقصندگانی از گروه باله فولکلوریکوی مکزیک، قطعه رسمی جام جهانی با عنوان «Partidazo» را اجرا کرد؛ آهنگی که در آلبوم رسمی این تورنمنت نیز حضور دارد.
پدیده محبوب سال ۲۰۲۵، یعنی عروسکهای لابوبو، در فاصله اجرای بلینـدا و جی بالوین در ورزشگاه آزتکا دیده شدند.
در ادامه دو نفر با لباس هیولاهای پشمالو و پیراهن فوتبال وارد زمین شدند؛ یکی پومپوم در دست داشت و دیگری سطل پاپکورن. آنها در پایان، نسخه عروسکی جام جهانی را بالا بردند.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، طرح لباس تیم ملی هائیتی را در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ رد کرد. مسئولان فیفا اعلام کردند که برخی از نمادهای حکشده روی این پیراهن ماهیت سیاسی دارند و مغایر با قوانین مسابقات هستند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تیم ملی هائیتی باید روز یکشنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف اسکاتلند برود.
شرکت پوشاک ورزشی «سائتا»، سازنده این لباسها، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برای حل این مشکل با فیفا همکاری کرده است. این شرکت تشریح کرد که هدف اصلی طراحان، ارج نهادن به تاریخ، ایستادگی و روحیه مردم هائیتی بوده و آنها هرگز به دنبال ارسال پیامهای سیاسی نبودهاند.
مسئولان سائتا گفتند که به قوانین فیفا احترام میگذارند و اصلاحات مدنظر این نهاد را روی نسخه نهایی پیراهنها اعمال کردهاند.
فیفا با طرحی مینیاتوری روی سمت راست پیراهن هائیتی که تصاویری از «نبرد ورتیر» و انقلاب آزادیخواهانه هائیتی را به تصویر میکشید، مخالفت کرده است.
این نماد به واقعه تاریخی سال ۱۸۰۳ اشاره دارد؛ زمانی که «ژان-ژاک دسالین»، رهبر انقلابی این کشور، نوار سفید را از پرچم فرانسه جدا کرد تا اولین جمهوری مستقل سیاهپوستان را در جهان پایهگذاری کند.
این طرح روی هر سه لباس اول، دوم و سوم هائیتی نقش بسته بود، اما بازیکنان این تیم در آخرین جلسات عکاسی رسمی فیفا با پیراهنهای جدید و بدون این نماد تاریخی حاضر شدند. این دومین بار در سال جاری است که ورزشکاران هائیتی مجبور به تغییر پوشش خود میشوند.
پیشتر، کمیته بینالمللی المپیک نیز طرح لباس اسکیبازان این کشور را در المپیک زمستانی میلان به دلایلی کاملاً مشابه رد کرد.
اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، اعلام کرد عمر آرتان، داور ۳۴ ساله سومالیایی، که از سوی دولت ایالات متحده اجازه حضور در آمریکا و قضاوت در جام جهانی را پیدا نکرد، بهعنوان داور دیدار پاریسنژرمن و استونویلا در سوپرجام اروپا انتخاب شد.
یوفا در بیانیه خود نوشت: «پس از رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آفریقا، عمر آرتان، داور اهل سومالی، برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ انتخاب شده است. این مسابقه روز ۲۱ مرداد در سالزبورگ میان پاریسنژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و استونویلا، فاتح لیگ اروپا، برگزار خواهد شد.»
اتحادیه فوتبال اروپا دراینباره افزود: «انتصاب آرتان برای قضاوت سوپرجام اروپا در چارچوب تفاهمنامه همکاری اخیر میان یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا انجام شده است؛ توافقی که با هدف گسترش همکاری در حوزههای مختلف از جمله داوری به امضا رسیده است. یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا بر توسعه فوتبال در همه سطوح و ترویج ارزشهایی چون وحدت، برابری و عدم تبعیض تاکید دارند.»
بهترین داور مرد آفریقا در سال ۲۰۲۵، در پایان این فصل دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا را سوت زده بود و در حالی که بهعنوان یکی از داوران جام جهانی از سوی فیفا برگزیده شده بود، در نهایت از حضور در آمریکا منع شد تا مهمترین رویداد فوتبالی جهان را از دست بدهد.
پیشتر رویترز گزارش داده بود که دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر آرتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است؛ تصمیمی که در چارچوب سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی واشینگتن و ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور، از جمله سومالی، اتخاذ شده است.
تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی نخستین بازی جامجهانی ۲۰۲۶ را امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکزیکو سیتی برگزار میکنند.
این بازی، تکرار دقیق بازی افتتاحیه جامجهانی ۲۰۱۰ به میزبانی آفریقای جنوبی است؛ مسابقهای که در آن شلیک تماشایی سیپیوه تشابالالا با گل تساویبخش رافائل مارکز پاسخ داده شد و در نهایت دو تیم به تساوی ۱-۱ رضایت دادند.
استادیوم غولپیکر آزتکا امشب با حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر، یک رکورد بینظیر را ثبت میکند. این ورزشگاه به نخستین استادیوم تاریخ فوتبال تبدیل میشود که سه بار در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۶ میزبان بازی افتتاحیه جامجهانی است.
مکزیک؛ تکیه بر دژ آزتکا و رکورد شکستناپذیری
سبزپوشان مکزیک به لطف امتیاز میزبانی و ایستادن در رتبه چهاردهم رنکینگ فیفا، بخت بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارند. شاگردان خاویر آگیره با آمادگی کامل پا به این تورنمنت میگذارند. آنها در ۸ مسابقه اخیر خود طعم شکست را نچشیدهاند که این بهترین رکورد شکستناپذیری تاریخ فوتبال مکزیک قبل از ورود به جامجهانی است.
پیروزی در سه بازی تدارکاتی اخیر مقابل غنا، استرالیا و صربستان نیز روحیه تیمی آنها را بالا برده است. البته انتظارات شدید هواداران برای کسب یک شروع طوفانی، فشار روانی سنگینی روی دوش میزبان میگذارد.
آفریقای جنوبی؛ تلاش بافانا بافانا برای خلق شگفتی
در سوی دیگر میدان، آفریقای جنوبی که در رتبه ۶۰ فیفا قرار دارد، پس از ۱۶ سال غیبت دوباره به صحنه جهانی برگشته است تا چهارمین حضور خود را در این مسابقات تجربه کند. روند آمادهسازی تیم هوگو بروس به دلیل صادر نشدن به موقع ویزا و تأخیر در هماهنگی با شرایط جوی مکزیک کمی مختل شد. از طرفی، آنها در سه مسابقه دوستانه اخیر خود مقابل پاناما، نیکاراگوئه و جامائیکا موفق به کسب برد نشدند. بروس قبل از مسابقه گفت که تیمش باید کاملاً به برنامههای تاکتیکی متعهد بماند و توجهی به جو سنگین سکوهای استادیوم داشته باشد.
این مسابقه پنجمین رویارویی تاریخ دو کشور است. در بازیهای گذشته، مکزیک دو بار و آفریقای جنوبی یک بار پیروز شدهاند و یک مسابقه هم مساوی شده است.
این دو تیم در گروه نخست با جمهوری چک و کره جنوبی رقابت میکنند. با توجه به ۴۸ تیمی شدن جامجهانی، علاوه بر دو تیم اول هر گروه، هشت تیم برتر رتبه سوم نیز به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود خواهند کرد.
جامجهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسمهای افتتاحیه تاریخی در کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشود تا بزرگترین تورنمنت تاریخ فوتبال کلید بخورد. آمریکا در سال ۱۹۹۴ و مکزیک در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان این مسابقات بودند، اما کانادا برای اولین بار این رقابتها را میزبانی میکند.
این دوره از جامجهانی شامل ۱۰۴ مسابقه خواهد بود که در ۱۶ شهر مختلف برگزار میشود. این رویداد جهانی از اواخر شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد با بازی افتتاحیه در مکزیک آغاز میشود و در روز یکشنبه ۲۸ تیر با بازی فینال در نیویورک به پایان میرسد.
جزئیات مراسمهای افتتاحیه
برنامهریزان سه مراسم به هم پیوسته را در مکزیک، کانادا و آمریکا طراحی کردهاند. این مراسمها بر اساس یک تم مشترک ساخته شدهاند تا علاوه بر نمایش فرهنگ، هویت و استعداد هنری هر کشور، سه ملت میزبان را به یکدیگر پیوند دهند.
برنامههای رسمی در استادیوم هر کشور از ۹۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه کلید میخورند. مارکو بالیچ مسئولیت تهیهکنندگی این مراسمها را بر عهده دارد. او کارگردان هنری چندین افتتاحیه المپیک، از جمله بازیهای زمستانی ۲۰۲۶ بوده است.
هر نمایش ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت، اما یک تم مشترک یعنی «توانایی فوتبال در متحد کردن مردم» آنها را به هم وصل میکند. هر کشور سبک بصری خاص خود را به نمایش میگذارد. کانادا با نماد «موزاییک فرهنگی»، مکزیک با کاغذهای رنگی سنتی و آمریکا با یک «جام بسیار درخشان و نورانی» در مراسم حاضر میشوند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد که این مراسمها موسیقی، فرهنگ و فوتبال را به شکلی ترکیب میکنند که هم اصالت هر کشور و هم اتحاد این تورنمنت را نشان دهد. بر اساس گزارش رسانه اتلتیک، بخش اجرای هنری و موسیقی در مراسم مکزیکوسیتی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول میکشد و این نمایش در تورنتو و لسآنجلس نیز هر کدام حدود ۱۳ دقیقه زمان میبرد.
زمین بازی بلافاصله بعد از پایان این نمایشها برای گرم کردن در اختیار تیمها قرار میگیرد و تشریفات رسمی مسابقه مانند ورود بازیکنان و سرود ملی نیز ۲۵ دقیقه قبل از سوت آغاز بازی انجام میشود.
تیمهای حاضر در بازیهای افتتاحیه
مکزیک در اولین بازی تورنمنت و پس از مراسم افتتاحیه مکزیکوسیتی، به مصاف آفریقای جنوبی میرود. کانادا نیز در تورنتو در برابر بوسنی و هرزگوین بازی میکند که این بازی اولین مسابقه تاریخ تیم ملی مردان کانادا در خاک خودشان در جامجهانی است. در نهایت، آمریکا در اولین مسابقه خود در لسآنجلس، روبروی پاراگوئه قرار میگیرد.
زمان و مکان برگزاری مراسمهای افتتاحیه
مکزیک تورنمنت را در ورزشگاه مکزیکوسیتی آغاز میکند. این مراسم فرهنگ مکزیک را از طریق هنرمندان بومی، نمایشهای فولکلور معاصر و هنر سنتی کاغذهای رنگی جشن میگیرد. خوانندگان آلبوم رسمی جامجهانی از جمله آلخاندرو فرناندز، بلیندا، دنی اوشن، جی بالوین، لیلا داونز، لوس آنجلس آزولس و مانا در این مراسم اجرا خواهند کرد. تایلا، خواننده و آهنگساز آفریقای جنوبی نیز در این برنامه حضور دارد.
همچنین شکیرا به همراه بورنا بوی ترانه خود به نام "دایدای" را اجرا میکند. مقامات مکزیک روز پنجشنبه را در مکزیکوسیتی تعطیل عمومی اعلام کردهاند. درهای ورزشگاه در ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه باز میشوند، آغاز تشریفات پیش از بازی در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود، تیمها در ساعت ۲۱:۴۰ گرم میکنند و بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت ۲۲:۳۰ آغاز میشود.
کانادا مراسم خود را در ورزشگاه تورنتو برگزار میکند. هنرمندان مختلفی از جمله آلانیس موریست، آلیسیا کارا، الیانا، جسی ریز، مایکل بوبله، نورا فتحی، سانجوی، وجدریم و ویلیام پرینس در این برنامه تنوع فرهنگی کانادا را نمایش میدهند.
برنامهها از ساعت ۲۱:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد آغاز میشود و بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز سوت خواهد خورد.
آمریکا جشن افتتاحیه خود را در ورزشگاه لسآنجلس برگزار میکند. این مراسم شامل تصاویر بزرگ، داستانسراییهای جذاب و اجراهای هنرمندان جهانی خواهد بود. کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، رما و تایلا در این برنامه اجرا میکنند. رئیس فیفا تاکید کرد که این هنرمندان برای نشان دادن تنوع فرهنگی و تأثیر زیاد آمریکا بر موسیقی جهان انتخاب شدهاند.
این مراسم در بامداد شنبه ۲۳ خرداد خواهد بود؛ به طوری که برنامههای استادیوم از ساعت ۳ بامداد آغاز میشود و سوت بازی آمریکا و پاراگوئه در ساعت ۴:۳۰ بامداد زده خواهد شد.