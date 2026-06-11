لیگ ملتهای والیبال؛ ایران در نخستین گام مغلوب برزیل شد
تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین دیدار خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶، با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب برزیل، میزبان مسابقات، شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین دیدار خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶، با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب برزیل، میزبان مسابقات، شد.
شاگردان جوان روبرتو پیاتزا در این مسابقه ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ پیروز شدند، اما ستهای اول، سوم و چهارم را بهترتیب با امتیازهای ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۵ و ۲۵ به ۲۳ به حریف واگذار کردند.
روبرتو پیاتزا پس از بازی با اشاره به شکست ۳ بر صفر فصل گذشته گفت: «این یعنی بهتر شدن را شروع کردهایم و شروع به باور خودمان کردهایم.»
در این مسابقه، دارلان سوزا با ۱۸ امتیاز و علی حاجیپور با ۱۷ امتیاز، بهترین بازیکنان زمین بودند. ملیپوشان ایران در دومین گام ساعت ۲۳:۰۰ امشب به مصاف بلغارستان میروند.
رئیس فیفا درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی گفت: «قول دادم که ایران خواهد آمد؛ حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروم و خودم آنها را اینجا بیاورم. پاسخ آنها این بود: اگر لازم باشد، خودمان سوار اتوبوس میشویم و آن را میرانیم. ما صعود کردهایم و میخواهیم بازی کنیم.»
این اظهارات جیانی اینفانتینو، یک روز پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ درحالی مطرح میشود که پیشتر، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ، تهدید کرده بودند تیم ملی در جام جهانی شرکت نخواهد. چه اینکه میزبان هر سه مسابقه ایران، ایالات متحده، یکی از طرفهای جنگ ۴۰ روزه بود.
اینفانتینو که در یک نشست خبری، یک روز پیش از افتتاحیه جام جهانی حرف میزد، درباره چالشهای این تورنمنت گفت: «در هفتههای گذشته، موضوع ایران، بلیتها و ویزاها مدام مطرح بوده است؛ مسائلی که ارتباطی با فوتبال ندارند و بیشتر به شرایط کنونی، به کشورهای میزبان ما و به وضعیت جهان مربوط میشوند.»
او با اشاره به حضور خود در اردوی تیم ملی در میانه جنگ ۴۰ روزه گفت: «اجازه بدهید درباره ایران بگویم که بسیار خوشحالم، چون خودم در ماه مارس (فروردین) امسال به آنتالیا در ترکیه رفتم تا تیم ایران را از نزدیک ببینم.»
رییس فیفا گفت: «وقتی برخی میگفتند حضور ایران در جام جهانی غیرممکن است، به آنها گفتم و قول دادم که ایران خواهد آمد؛ حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروم و خودم آنها را اینجا بیاورم، این کار را خواهم کرد. پاسخ آنها این بود: «اگر لازم باشد، خودمان سوار اتوبوس میشویم و آن را میرانیم. ما صعود کردهایم و میخواهیم بازی کنیم.» و این همان روح فوتبال است.»
او گفت: «البته چالشهایی وجود دارد. البته کار آسانی نیست. نمیدانم چه کسی دیگر میتوانست در چنین شرایطی که روشن است ما کنترلی بر آن نداریم، تضمین کند که ایران بتواند بیاید و بازی کند.»
اینفانتینو گفت: «وقتی ایران بازی کند، ورزشگاه پر خواهد شد و امیدوارم فضای مثبتی حاکم باشد، چون این فوتبال است. فوتبال یعنی مردم برای لحظهای واقعیتهای روزمره خود را فراموش کنند و بتوانند بر یک مسابقه و یک تیم تمرکز کنند.»
او گفت: «بنابراین بسیار خوشحالم که توانستیم شرایط حضور ایران در این جام جهانی را فراهم کنیم. به کار تیمم افتخار میکنم و از دولتهای سه کشور میزبان که با ما همکاری کردند تا این امر محقق شود، سپاسگزارم. البته هنوز برخی مسائل وجود دارد که همچنان در حال رسیدگی به آنها هستیم تا اطمینان حاصل کنیم همهچیز در مسیر درست پیش میرود.»
شاهزاده رضا پهلوی با انتشار ویدیوی در رسانه اجتماعی ایکس درباره جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من عاشق فوتبالم. افسوس که رژیم، فوتبال را هم به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده است. پرچم ملی شیروخورشید را در ورزشگاهها و هرجا فوتبالدوستان گرد هم میآیند، برافرازید.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشت: «یاد آنانی را که باید کنار ما میبودند، زنده نگه داریم. تیم ملی واقعی ایران، مردم ایراناند.»
درحالی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از فردا آغاز خواهد شد که فیفا محدودیتهایی برای ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات اعمال کرده است.
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور، بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا درباره ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش این پرچم در جریان مسابقات بیابند.
شکیرا، ستاره کلمبیایی موسیقی پاپ، بار دیگر نام خود را با جام جهانی فوتبال گره زد. ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با عنوان «دای دای» که او با همکاری برنا بوی منتشر کرده، تنها دو هفته پس از انتشار از مرز ۱۰۰ میلیون بازدید عبور کرده است.
شکیرا، خواننده ۴۹ ساله کلمبیایی، که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، اکنون موفقترین هنرمند تاریخ این رقابتها به شمار میرود. او درباره ارتباطش با فوتبال گفت: «میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچوقت از بین نمیرود.»
شکیرا نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با اجرای نسخهای ویژه از آهنگ «هیپس دونت لای» پیش از فینال میان ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفت. چهار سال بعد نیز با ترانه ماندگار «واکا واکا (این تایم فور آفریقا)» به نماد جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تبدیل شد؛ موزیکویدیویی که تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده و در میان پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی تاریخ قرار دارد.
او در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با آهنگ «لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴)» حضور داشت؛ اثری که بیش از ۱.۳ میلیارد بازدید ثبت کرده است.
شکیرا علاوه بر اجرای سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، قرار است در نخستین نمایش بین دو نیمه فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، در کنار مدونا و گروه کرهای بیتیاس روی صحنه برود.
این خواننده کلمبیایی درباره جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، گفت: «هر جام جهانی حالوهوای جادویی خودش را دارد. فکر میکنم این دوره بیش از هر چیز درباره کنار هم آوردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز جهان باشد.»
شکیرا همچنین درباره پیام ترانه جدیدش گفت: «این آهنگ برای همه کودکانی است که به آنها گفتهاند رویاهایشان بیش از حد بزرگ است. میخواهم یادآوری کنم که هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختیها و مشکلات روبهرو شده، اما کسی به او ایمان داشته و به همین دلیل تسلیم نشده است.»
به گزارش رویترز، دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر عبدالقادر ارتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است.
ارتان، برنده عنوان بهترین داور فوتبال آفریقا در سال ۲۰۲۵، قصد داشت به عنوان نخستین داور سومالیایی تاریخ در رقابتهای جام جهانی قضاوت کند. او صبح چهارشنبه به سومالی بازگشت.
سخنگوی فیفا تایید کرد که این داور فرصت حضور در جام جهانی را از دست داده است و افزود فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان نقشی ندارد.
دولت سومالی نیز با ابراز تاسف از این تصمیم اعلام کرد تلاشهای دیپلماتیک این کشور برای حل موضوع بینتیجه مانده است.
این اقدام در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانیهایی را درباره محدودیتهای ورود به آمریکا برای برخی شرکتکنندگان در این رقابتها ایجاد کرده است.
رادنی اسکات، کمیسر سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، از این تصمیم دفاع کرد و گفت: «واقعاً برای من مهم نیست شغل شما چیست؛ قانون، قانون است. اگر واجد شرایط ورود به کشور نیستید، صرفاً به این دلیل که میخواهید یک مسابقه را داوری کنید، اجازه ورود به شما داده نخواهد شد.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا (ایافسی) فهرست نهایی باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی فصل آینده را اعلام کرد.
بر این اساس، استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت و گلگهر نیز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.
سپاهان که فصل را در رتبه سوم جدول به پایان رساند، نتوانست مجوز حرفهای ایافسی را دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابتهای آسیایی بازماند.
پیشتر رسانههای ایران نوشته بودند که سرنوشت آخرین سهمیه آسیایی همچنان به نتیجه پرونده در کمیته استیناف گره خورده است.
در صورتی که رای انضباطی به سود گلگهر نقض شود، قرار است با برگزاری رقابتهای سهجانبه میان گلگهر، چادرملو و پرسپولیس، تکلیف تیم راهیافته به لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.