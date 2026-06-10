شکیرا، خواننده ۴۹ ساله کلمبیایی، که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، اکنون موفق‌ترین هنرمند تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌رود. او درباره ارتباطش با فوتبال گفت: «میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچ‌وقت از بین نمی‌رود.»

شکیرا نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با اجرای نسخه‌ای ویژه از آهنگ «هیپس دونت لای» پیش از فینال میان ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفت. چهار سال بعد نیز با ترانه ماندگار «واکا واکا (این تایم فور آفریقا)» به نماد جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تبدیل شد؛ موزیک‌ویدیویی که تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده و در میان پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی تاریخ قرار دارد.

او در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با آهنگ «لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴)» حضور داشت؛ اثری که بیش از ۱.۳ میلیارد بازدید ثبت کرده است.

شکیرا علاوه بر اجرای سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، قرار است در نخستین نمایش بین دو نیمه فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه برگزار می‌شود، در کنار مدونا و گروه کره‌ای بی‌تی‌اس روی صحنه برود.

این خواننده کلمبیایی درباره جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، گفت: «هر جام جهانی حال‌وهوای جادویی خودش را دارد. فکر می‌کنم این دوره بیش از هر چیز درباره کنار هم آوردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز جهان باشد.»

شکیرا همچنین درباره پیام ترانه جدیدش گفت: «این آهنگ برای همه کودکانی است که به آن‌ها گفته‌اند رویاهایشان بیش از حد بزرگ است. می‌خواهم یادآوری کنم که هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختی‌ها و مشکلات روبه‌رو شده، اما کسی به او ایمان داشته و به همین دلیل تسلیم نشده است.»