مهلت آبیها رو به پایان؛ شمارش معکوس برای جدایی یاسر آسانی از استقلال
خبرگزاری فارس خبر داده که با وجود گذشت یک هفته از اخطار یاسر آسانی به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالباتش، هنوز هیچ مبلغی به حساب این بازیکن آلبانیایی واریز نشده است.
خبرگزاری فارس خبر داده که با وجود گذشت یک هفته از اخطار یاسر آسانی به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالباتش، هنوز هیچ مبلغی به حساب این بازیکن آلبانیایی واریز نشده است.
بر اساس گزارش فارس، وکیل آسانی اعلام کرده در صورتی که استقلال تا پایان مهلت تعیینشده، یعنی هفت روز آینده، بدهی خود را تسویه نکند، این بازیکن میتواند به صورت قانونی قراردادش را با آبیپوشان فسخ کند.
آسانی هفته گذشته با ارسال نامهای رسمی، به باشگاه استقلال دو هفته فرصت داده بود تا مطالبات معوقه او را پرداخت کند.
شکیرا، ستاره کلمبیایی موسیقی پاپ، بار دیگر نام خود را با جام جهانی فوتبال گره زد. ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با عنوان «دای دای» که او با همکاری برنا بوی منتشر کرده، تنها دو هفته پس از انتشار از مرز ۱۰۰ میلیون بازدید عبور کرده است.
شکیرا، خواننده ۴۹ ساله کلمبیایی، که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، اکنون موفقترین هنرمند تاریخ این رقابتها به شمار میرود. او درباره ارتباطش با فوتبال گفت: «میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچوقت از بین نمیرود.»
شکیرا نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با اجرای نسخهای ویژه از آهنگ «هیپس دونت لای» پیش از فینال میان ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفت. چهار سال بعد نیز با ترانه ماندگار «واکا واکا (این تایم فور آفریقا)» به نماد جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تبدیل شد؛ موزیکویدیویی که تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده و در میان پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی تاریخ قرار دارد.
او در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با آهنگ «لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴)» حضور داشت؛ اثری که بیش از ۱.۳ میلیارد بازدید ثبت کرده است.
شکیرا علاوه بر اجرای سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، قرار است در نخستین نمایش بین دو نیمه فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، در کنار مدونا و گروه کرهای بیتیاس روی صحنه برود.
این خواننده کلمبیایی درباره جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، گفت: «هر جام جهانی حالوهوای جادویی خودش را دارد. فکر میکنم این دوره بیش از هر چیز درباره کنار هم آوردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز جهان باشد.»
شکیرا همچنین درباره پیام ترانه جدیدش گفت: «این آهنگ برای همه کودکانی است که به آنها گفتهاند رویاهایشان بیش از حد بزرگ است. میخواهم یادآوری کنم که هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختیها و مشکلات روبهرو شده، اما کسی به او ایمان داشته و به همین دلیل تسلیم نشده است.»
به گزارش رویترز، دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر عبدالقادر ارتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است.
ارتان، برنده عنوان بهترین داور فوتبال آفریقا در سال ۲۰۲۵، قصد داشت به عنوان نخستین داور سومالیایی تاریخ در رقابتهای جام جهانی قضاوت کند. او صبح چهارشنبه به سومالی بازگشت.
سخنگوی فیفا تایید کرد که این داور فرصت حضور در جام جهانی را از دست داده است و افزود فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان نقشی ندارد.
دولت سومالی نیز با ابراز تاسف از این تصمیم اعلام کرد تلاشهای دیپلماتیک این کشور برای حل موضوع بینتیجه مانده است.
این اقدام در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانیهایی را درباره محدودیتهای ورود به آمریکا برای برخی شرکتکنندگان در این رقابتها ایجاد کرده است.
رادنی اسکات، کمیسر سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، از این تصمیم دفاع کرد و گفت: «واقعاً برای من مهم نیست شغل شما چیست؛ قانون، قانون است. اگر واجد شرایط ورود به کشور نیستید، صرفاً به این دلیل که میخواهید یک مسابقه را داوری کنید، اجازه ورود به شما داده نخواهد شد.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا (ایافسی) فهرست نهایی باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی فصل آینده را اعلام کرد.
بر این اساس، استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت و گلگهر نیز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.
سپاهان که فصل را در رتبه سوم جدول به پایان رساند، نتوانست مجوز حرفهای ایافسی را دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابتهای آسیایی بازماند.
پیشتر رسانههای ایران نوشته بودند که سرنوشت آخرین سهمیه آسیایی همچنان به نتیجه پرونده در کمیته استیناف گره خورده است.
در صورتی که رای انضباطی به سود گلگهر نقض شود، قرار است با برگزاری رقابتهای سهجانبه میان گلگهر، چادرملو و پرسپولیس، تکلیف تیم راهیافته به لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.
سرنا ویلیامز، اسطوره جهان تنیس و دارنده ۲۳ عنوان گرند اسلم، پس از ۱۳۷۵ روز دوری، بازگشتی درخشان به میادین داشت.
این ستاره ۴۴ ساله در مسابقات «کوئینز» لندن، در بخش دونفره در کنار ویکتوریا مبوکو، ۱۹ ساله، به میدان رفت.
آنها حریفان خود، ارین روتلیف و نیکول ملیچار-مارتینز، سید سوم رقابتها، را با نتایج ۷-۶ و ۶-۲ شکست دادند.
ویلیامز که ۲۷ سال در تنیس زنان در بالاترین سطح رقابت کرده است، با این نمایش یاد روزهای اوج خود را زنده کرد.
ضربات قدرتمند و سرویسهای ۱۹۳ کیلومتری او نشان داد این قهرمان هفت دوره ویمبلدون همچنان میتواند تماشاگران را به وجد آورد.
دختر سرنا و همسرش از جایگاه تماشاگران شاهد این بازگشت بودند.
رسانهها ایران خبر دادهاند که تیم ملی فوتبال در دیداری دوستانه به مصاف تیم زیر ۲۱ سالههای شهر تیخوانا مکزیک خواهد رفت. این درحالی است که قرار بود شاگردان امیر قلعهنویی در دیداری دوستانه به مصاف گرانادا بروند، اما این مسابقه به دلیل «آماده نبودن تیم حریف» برگزار نخواهد شد.
این دومین دیدار تدارکاتی لغوشده تیم ملی در هفتههای اخیر است. پیش از این نیز مسابقه برنامهریزیشده برابر پورتوریکو پس از تغییر محل استقرار تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتفی شده بود.
ظهر سه شنبه خبر رسید کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا با یکی از باشگاههای مکزیکی دیداری تمرینی برگزار کنند. با این حال، هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
پیشتر، تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با شاگردان امیر قلعهنویی انصراف داده بودند.