پیش‌تر ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفته بود که تیم ایران باید در همان روز مسابقه وارد آمریکا شود و همان روز نیز خاک این کشور را ترک کند. این اظهارات ابهام‌هایی درباره ورود و سفر تیم ملی و تاثیر احتمالی آن بر عملکرد تیم ایجاد کرده بود.

یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت این ادعا که ایران مجبور خواهد بود در همان روز بازی وارد شود، درست نیست.

این سخنگو در بیانیه‌ای گفت: «این اظهارات نادرست است. به لطف سخاوت رئیس‌جمهور (دونالد) ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»

سفیر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تیخوانا رویترز گفت که ویزاهای صادرشده برای تیم ملی محدودیتی برای اقامت شبانه ایجاد نمی‌کند: «در ویزاهای آنها هیچ اشاره‌ای به الزام ترک کشور در زمان مشخص نشده است.»

از سوی دیگر، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال امشب در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی درباره حضور تیم ملی در آمریکا گفت: «تیم ملی براساس برنامه فیفا، با پرواز چارتر به آمریکا می‌رود. یک روز قبل بازی مقابل نیوزیلند تیم به محل می‌رود و در دو بازی بعد، دو روز قبل مسابقه در محل مسابقات حضور پیدا خواهیم کرد.»

او گفت: «امیدوار هستیم که این موضوع حضور مدیر تیم و بحث پشتیبانی تیم رسانه‌ای تا بازی اول حل شود. زیرا خیلی مشخص است که نشست خبری قبل از بازی باید با حضور مدیر تیم برگزار شود تا شرایط رختکن و تدارکات به چه شکل مهیا شود.»

آمریکا روز جمعه گذشته و تنها ۱۰ روز پیش از نخستین بازی ایران برای همه بازیکنان ویزا صادر کرد.

با این حال، به گفته فدراسیون فوتبال ایران، برای چند عضو تیم از جمله «اعضای کلیدی مدیریتی و اداری» ویزا صادر نشده است. بر اساس اعلام سفارت جمهوری در مکزیک، این افراد شامل سرپرست تیم، دو آنالیزور، مدیر رسانه‌ای و نماینده وزارت امور خارجه هستند.

الجزیره هم نوشت که برای ۱۵ نفر ویزا صادر نشده است، از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال.

ایران قرار است ۲۵ خرداد در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند برود، ۳۱ خرداد در لس‌آنجلس با بلژیک بازی کند و ۶ تیر در سیاتل برابر مصر قرار گیرد.

در ابتدا قرار بود تیم ایران در ایالت آریزونا تمرین کند، اما پس از آغاز جنگ، این برنامه تغییر کرد.

ترامپ در ماه مارس گفته بود ایران برای حضور در جام جهانی خوش‌آمد است، اما معتقد است «به خاطر جان و امنیت خودشان» مناسب نیست تیم ایران در آمریکا اقامت طولانی داشته باشد.

رییس جمهور مکزیک پیش از این گفته بود که آمریکا تمایلی نداشت تیم ایران در این کشور اقامت داشته باشد و به همین دلیل مکزیک میزبان کمپ اصلی تیم ملی شد.