این ستاره ۴۴ ساله در مسابقات «کوئینز» لندن، در بخش دونفره در کنار ویکتوریا مبوکو، ۱۹ ساله، به میدان رفت.

آن‌ها حریفان خود، ارین روتلیف و نیکول ملیچار-مارتینز، سید سوم رقابت‌ها، را با نتایج ۷-۶ و ۶-۲ شکست دادند.

ویلیامز که ۲۷ سال در تنیس زنان در بالاترین سطح رقابت کرده است، با این نمایش یاد روزهای اوج خود را زنده کرد.

ضربات قدرتمند و سرویس‌های ۱۹۳ کیلومتری او نشان داد این قهرمان هفت دوره ویمبلدون همچنان می‌تواند تماشاگران را به وجد آورد.

دختر سرنا و همسرش از جایگاه تماشاگران شاهد این بازگشت بودند.