نماینده مجلس: مخالف اعزام تیم ملی به جام جهانی بودم؛ باید عزت اسلامی حفظ شود
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از حضور ایران در مسابقات جام جهانی به میزبانی آمریکا، اعلام کرد که «شخصا موافق» این اعزام نبوده است.
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از حضور ایران در مسابقات جام جهانی به میزبانی آمریکا، اعلام کرد که «شخصا موافق» این اعزام نبوده است.
او با تاکید بر لزوم حفظ «عزت اسلامی و ملی» اظهار داشت: «وقتی با دشمن خارجی و مشترک روبهرو میشویم، حق نداریم مسائل اختلافیمان را در آنجا بروز دهیم.»
آقاتهرانی با اشاره به اینکه آمریکا مسئولیت امنیت تیم ملی را نمیپذیرد، گفت: «بهترین راه این است که هرگز خودتان را در اختیار چنین کسی قرار ندهید؛ زیرا با حضور در آنجا احساس امنیت نمیکنید.»
کنفدراسیون فوتبال آسیا (ایافسی) فهرست نهایی باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی فصل آینده را اعلام کرد.
بر این اساس، استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت و گلگهر نیز نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.
سپاهان که فصل را در رتبه سوم جدول به پایان رساند، نتوانست مجوز حرفهای ایافسی را دریافت کند و به همین دلیل از حضور در رقابتهای آسیایی بازماند.
پیشتر رسانههای ایران نوشته بودند که سرنوشت آخرین سهمیه آسیایی همچنان به نتیجه پرونده در کمیته استیناف گره خورده است.
در صورتی که رای انضباطی به سود گلگهر نقض شود، قرار است با برگزاری رقابتهای سهجانبه میان گلگهر، چادرملو و پرسپولیس، تکلیف تیم راهیافته به لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.
سرنا ویلیامز، اسطوره جهان تنیس و دارنده ۲۳ عنوان گرند اسلم، پس از ۱۳۷۵ روز دوری، بازگشتی درخشان به میادین داشت.
این ستاره ۴۴ ساله در مسابقات «کوئینز» لندن، در بخش دونفره در کنار ویکتوریا مبوکو، ۱۹ ساله، به میدان رفت.
آنها حریفان خود، ارین روتلیف و نیکول ملیچار-مارتینز، سید سوم رقابتها، را با نتایج ۷-۶ و ۶-۲ شکست دادند.
ویلیامز که ۲۷ سال در تنیس زنان در بالاترین سطح رقابت کرده است، با این نمایش یاد روزهای اوج خود را زنده کرد.
ضربات قدرتمند و سرویسهای ۱۹۳ کیلومتری او نشان داد این قهرمان هفت دوره ویمبلدون همچنان میتواند تماشاگران را به وجد آورد.
دختر سرنا و همسرش از جایگاه تماشاگران شاهد این بازگشت بودند.
رسانهها ایران خبر دادهاند که تیم ملی فوتبال در دیداری دوستانه به مصاف تیم زیر ۲۱ سالههای شهر تیخوانا مکزیک خواهد رفت. این درحالی است که قرار بود شاگردان امیر قلعهنویی در دیداری دوستانه به مصاف گرانادا بروند، اما این مسابقه به دلیل «آماده نبودن تیم حریف» برگزار نخواهد شد.
این دومین دیدار تدارکاتی لغوشده تیم ملی در هفتههای اخیر است. پیش از این نیز مسابقه برنامهریزیشده برابر پورتوریکو پس از تغییر محل استقرار تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتفی شده بود.
ظهر سه شنبه خبر رسید کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا با یکی از باشگاههای مکزیکی دیداری تمرینی برگزار کنند. با این حال، هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
پیشتر، تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا از بازی با شاگردان امیر قلعهنویی انصراف داده بودند.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سهشنبه گزارش داد که تیم فوتبال ایران که هماکنون در تیخوانا مکزیک تمرین میکند، میتواند یک روز پیش از هر یک از سه مسابقهاش در جام جهانی۲۰۲۶ وارد خاک ایالات متحده شود.
پیشتر ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، گفته بود که تیم ایران باید در همان روز مسابقه وارد آمریکا شود و همان روز نیز خاک این کشور را ترک کند. این اظهارات ابهامهایی درباره ورود و سفر تیم ملی و تاثیر احتمالی آن بر عملکرد تیم ایجاد کرده بود.
یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت این ادعا که ایران مجبور خواهد بود در همان روز بازی وارد شود، درست نیست.
این سخنگو در بیانیهای گفت: «این اظهارات نادرست است. به لطف سخاوت رئیسجمهور (دونالد) ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»
سفیر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تیخوانا رویترز گفت که ویزاهای صادرشده برای تیم ملی محدودیتی برای اقامت شبانه ایجاد نمیکند: «در ویزاهای آنها هیچ اشارهای به الزام ترک کشور در زمان مشخص نشده است.»
از سوی دیگر، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال امشب در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی درباره حضور تیم ملی در آمریکا گفت: «تیم ملی براساس برنامه فیفا، با پرواز چارتر به آمریکا میرود. یک روز قبل بازی مقابل نیوزیلند تیم به محل میرود و در دو بازی بعد، دو روز قبل مسابقه در محل مسابقات حضور پیدا خواهیم کرد.»
او گفت: «امیدوار هستیم که این موضوع حضور مدیر تیم و بحث پشتیبانی تیم رسانهای تا بازی اول حل شود. زیرا خیلی مشخص است که نشست خبری قبل از بازی باید با حضور مدیر تیم برگزار شود تا شرایط رختکن و تدارکات به چه شکل مهیا شود.»
آمریکا روز جمعه گذشته و تنها ۱۰ روز پیش از نخستین بازی ایران برای همه بازیکنان ویزا صادر کرد.
با این حال، به گفته فدراسیون فوتبال ایران، برای چند عضو تیم از جمله «اعضای کلیدی مدیریتی و اداری» ویزا صادر نشده است. بر اساس اعلام سفارت جمهوری در مکزیک، این افراد شامل سرپرست تیم، دو آنالیزور، مدیر رسانهای و نماینده وزارت امور خارجه هستند.
الجزیره هم نوشت که برای ۱۵ نفر ویزا صادر نشده است، از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال.
ایران قرار است ۲۵ خرداد در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند برود، ۳۱ خرداد در لسآنجلس با بلژیک بازی کند و ۶ تیر در سیاتل برابر مصر قرار گیرد.
در ابتدا قرار بود تیم ایران در ایالت آریزونا تمرین کند، اما پس از آغاز جنگ، این برنامه تغییر کرد.
ترامپ در ماه مارس گفته بود ایران برای حضور در جام جهانی خوشآمد است، اما معتقد است «به خاطر جان و امنیت خودشان» مناسب نیست تیم ایران در آمریکا اقامت طولانی داشته باشد.
رییس جمهور مکزیک پیش از این گفته بود که آمریکا تمایلی نداشت تیم ایران در این کشور اقامت داشته باشد و به همین دلیل مکزیک میزبان کمپ اصلی تیم ملی شد.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، بهصورت آنلاین با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، درباره «هماهنگی و برنامهریزی برای تضمین حضور روان و بدون مشکل تیم ایران» در جام جهانی ۲۰۲۶ گفتوگو کرده است.
این گفتوگو پس از ورود تیم ملی به مکزیک انجام شد.
فیفا این نشست را «بسیار سازنده» توصیف کرده و به نقل از گرافستروم نوشته است: «فیفا به گفتوگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربهای مثبت برای تیم و هیات همراه رقم بخورد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین فراهم شود.»
دبیرکل فیفا همچنین گفت: «تاج و من همانطور که در دیدار حضوریمان در استانبول گفتوگویی بسیار سازنده داشتیم، اینبار نیز گفتوگویی مفید و پربار برگزار کردیم. اکنون که تیم در مکزیک مستقر شده است، با هم مشتاقانه منتظر هفتههای پیش رو هستیم.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که آمریکا برای ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود صادر نکرده است. همچنین هنوز نحوه اقامت و تردد تیم ملی در لسآنجلس و سیاتل برای دیدار با نیوزیلند، بلژیک و مصر مشخص نیست.
علاوه بر این، گزارشهای منتشرشده درباره برخورد پلیس در برخی فرودگاههای ایالات متحده با تیمهای حاضر در جام جهانی، ابهاماتی را درباره روند ورود تیم فوتبال ایران به آمریکا ایجاد کرده است.