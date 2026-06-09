پیش‌تر، حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفری‌آثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجه‌نصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سه‌شنبه ۱۹ خرداد در بیانیه‌ای در مورد اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل دالمن اشاره کرد که این «نخستین حکم اخراج صادرشده از شورای انضباطی شریف»‌ بوده که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده‌است.

دادبان پیش‌تر نوشته بود رضا دالمن، دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه صنعتی شریف، شب سال نو ۱۴۰۵ با اتهام آویختن عروسک موش به درخت بازداشت شد.

به نوشته وب‌سایت هرانا، دالمن ۲۸ اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.

روزنامه فرهیختگان نیز بدون نام بردن کامل از او، از تایید حکم اخراج «ر.د» در شورای تجدیدنظر دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و او را به «برهم‌زدن نظم»، «تخریب اموال عمومی» و «فحاشی و هتاکی به رهبر شهید انقلاب» متهم کرد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نوشت در هفته‌های اخیر، رویه رسیدگی دانشگاه صنعتی شریف و شورای انضباطی آن به پرونده‌های جاری و صدور احکامی که «از حیث شدت و حتی گستردگی بی‌سابقه هستند، به مساله‌ای جدی و بحرانی» در دانشگاه صنعتی شریف تبدیل شده ‌است.

این نهاد صنفی دانشجویی افزود که با وجود «پیگیری‌های متعدد و مکرر از سوی بدنه دانشجویی در تمام این مدت، اعتراض جدی دانشجویان به رویه فعلی شوراهای انضباطی و درخواست شورای دانشگاه مبنی بر لحاظ حداکثر رأفت اسلامی در مرحله تجدیدنظر»، حکم صادر شده برای دالمن در بخش محرومیت از تحصیل از پنج سال به چهار سال کاهش یافته است.

به نوشته این بیانیه، این حکم در حالی صادر شد که پیش‌تر، این دانشجو حتی از سوی نهاد قضایی تبرئه شده‌ بود. این انجمن اشاره کرد که در روزهای اخیر نیز دست‌کم برای یک دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر شده‌است.

پیش از این هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرده بود که حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفری‌آثار، چهار دانشجوی این دانشگاه، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی، و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

همچنین جعفری‌آثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم، و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند.

در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پرونده‌های انضباطی و اتهام‌های مطرح‌شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده است.

سیدعبودی پیش‌تر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبه‌رو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.

تعقیب قضایی برای بردن پرچم شیر‌و‌خورشید به دانشگاه

در همین حال حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت افرادی که در تجمعات دانشگاه‌ها پرچم شیر‌‌و‌خورشید را به دانشگاه آوردند یا اقدام به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی کردند، «هم در دادسراها تحت تعقیب قضایی قرار دارند و هم برای آن‌ها در دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل شده است.»

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، او افزود: «این اقدامات از یک سو جرم محسوب می‌شود و در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تخلف دانشگاهی است که در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها بررسی می‌شود.»

سیمایی‌صراف درباره تعداد دانشجویان مشمول این رسیدگی‌ها گفت: «آمار دقیقی در اختیار ندارم، اما در دانشگاه صنعتی شریف که یکی از موارد شاخص در این زمینه بوده، رسیدگی‌های لازم انجام شده است.»

او اضافه کرد در سایر دانشگاه‌ها نیز در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، روند رسیدگی تفاوتی نخواهد داشت. ممکن است سازوکارها و شرایط دانشگاه‌ها با یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل موضوع تغییر نمی‌کند.

روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد که در اسفند‌ماه گذشته و در ادامه تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی پس از اعتراضات دی‌ماه، دانشگاه‌ها در ایران شروع به پیگیری پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های انضباطی جدید کرده‌اند. این روزنامه اشاره کرد که احکام صادره «کم‌سابقه»‌ هستند.

شرق در مورد این احکام نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شده‌اند.»

به نوشته این روزنامه، «سامانه‌های آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترس‌شان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیه‌های خود هستند.»

این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوه‌نامه انضباطی» توسط دانشگاه‌ها همراه است.