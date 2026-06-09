در پی اقدام بحثبرانگیز تیم ملی، اسرائیل به فیفا شکایت کرد
روزنامه «اسرائیل هیوم» در گزارشی اعلام کرد سیمون دیویدسون، نایبرئیس کنست اسرائیل و رئیس کمیته فرعی ورزش، در پیامی رسمی به جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با سنجاقسینههایی با پیامهای سیاسی، اعتراض کرده است.
او در نامه خود نسبت به «ورود روایتهای سیاسی به مهمترین رویداد ورزشی جهان» ابراز نگرانی کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که بازیکنان تیم ملی ایران در بدو ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی، همگی سنجاقسینههای طلاییرنگی را روی کتهای خود نصب کرده بودند. این اقدام «به یاد قربانیان حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب در ۲۸ فوریه، همزمان با آغاز جنگ» انجام شده است. روی این سنجاقها عبارت «#۱۶۸» نقش بسته که نشاندهنده تعداد کشتهشدگان این حمله در شهر میناب است.
دیویدسون در نامه خود به رئیس فیفا نوشت: «با آغاز مسابقات جام جهانی، میلیونها هوادار فوتبال در سراسر جهان چشم به تورنمنتی دوختهاند که مظهر ارزشهای جوانمردانه، اتحاد، احترام متقابل و دوستی بینالمللی است. فوتبال توانایی منحصربهفردی برای پیوند دادن مردم فراتر از مرزهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی دارد.»
او در ادامه با ابراز نگرانی از رفتار کاروان ایران افزود: «گزارشهای اخیر درباره نمایش علنی نمادها و پیامها از سوی تیم ملی ایران که به رویدادهای جاری سیاسی و نظامی مرتبط است، این هراس را ایجاد میکند که روایتهای سیاسی به مهمترین رقابت ورزشی جهان تزریق شود. فارغ از موضع هر فرد در قبال مناقشات بینالمللی، جام جهانی باید محلی برای ورزش باقی بماند، نه پیامهای سیاسی.»
تیم ملی فوتبال ایران که این روزها اردوی آمادهسازی خود را در تیخوانای مکزیک برگزار میکند، بار دیگر با لغو یک دیدار تدارکاتی مواجه شد. قرار بود شاگردان امیر قلعهنویی در دیداری دوستانه به مصاف گرانادا بروند، اما این مسابقه به دلیل «آماده نبودن تیم حریف» برگزار نخواهد شد.
این دومین دیدار تدارکاتی لغوشده تیم ملی در هفتههای اخیر است. پیش از این نیز مسابقه برنامهریزیشده برابر پورتوریکو پس از تغییر محل استقرار تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتفی شده بود.
در پی این اتفاق، کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا با یکی از باشگاههای مکزیکی دیداری تمرینی برگزار کنند. با این حال، هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
در صورتی که این تلاشها نیز به نتیجه نرسد، تیم ملی ایران بدون انجام حتی یک مسابقه تدارکاتی در مکزیک، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز خواهد کرد.
پیش از این نیز به دنبال انصراف تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا، برنامههای تدارکاتی ایران دچار تغییر شد و کادر فنی ناچار شد چند دیدار درونتیمی را در اردوهای تهران و ترکیه برگزار کند.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
در سومین بازی فینال انبیای، تیم بسکتبال سانآنتونیو اسپرز با درخشش بینظیر ویکتور ومبانیاما، در یک بازی فشرده و فیزیکی با نتیجه ۱۱۵-۱۱۱ میزبان خود، نیویورک نیکس را در حضور تماشاگران ویژهای چون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شکست داد.
با این پیروزی ارزشمند در مدیسن اسکوئر گاردن، اسپرز فاصله را کاهش داد و نتیجه سری را ۱-۲ کرد.
ومبانیاما در این دیدار با کسب ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند و ۶ پاس گل، نهتنها ستاره زمین بود، بلکه رکورد تونی پارکر (۳۰ امتیاز در فینال ۲۰۰۷) را شکست و امتیازآورترین بازیکن فرانسوی تاریخ فینال انبیای شد.
اسپرز بازی را طوفانی آغاز کرد اما در کوارتر دوم عقب افتاد؛ با این حال، درخشش ومبانیاما در کنار پرتابهای حیاتی استفون کسل (۲۳ امتیاز) و دیآرون فاکس در لحظات پایانی، پیروزی را برای سانآنتونیو رقم زد. بازی چهارم این سری نفسگیر، چهارشنبه در همین سالن برگزار خواهد شد.
اندرو جولیانی، رییس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، دیدار احتمالی تیمهای فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی را رویدادی فوقالعاده و کمنظیر خواند و در عین حال تاکید کرد که به برخی از مقامها و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیمی آگاهانه ویزا داده نشده است.
اگر تیمهای آمریکا و ایران هر دو در گروههای خود در رده دوم قرار بگیرند، در مرحله حذفی روز سوم ژوئیه، یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، در شهر دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار دارد، اتفاقی بیسابقه در نزدیک به صد سال تاریخ جام جهانی محسوب میشود.
جولیانی دوشنبه ۱۸ خرداد در گفتوگو با شبکه آیتیوی نیوز (ITV News)، گفت تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
او گفت: «بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا خواهند شد و ما میخواهیم مطمئن شویم که تیم در امنیت کامل قرار دارد و فرصت بازی کردن را خواهد داشت.»
جولیانی افزود: «برخی از مقامها و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردند و این تصمیمی کاملا آگاهانه و مشخص بود.»
فدراسیون فوتبال ایران، آمریکا را به نقض مقررات فیفا متهم کرده است.
تیم ملی ایران آخر هفته گذشته پس از آنکه توانست فیفا را متقاعد کند تا محل اردوی خود را از توسان ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کند، وارد این کشور شد..
ایران نخستین بازی خود در مرحله گروهی را روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد.
جولیانی گفت: «ما میخواهیم این تیم بتواند در مسابقات شرکت کند.»
او افزود:«همچنین میخواهیم ایرانیان مقیم آمریکا نیز بتوانند از حضور تیم ملی خود لذت ببرند و چه کسی میداند که در مراحل بعدی مسابقات چه دیدارهایی ممکن است رقم بخورد.»
جولیانی در پاسخ به این پرسش که آیا شکست احتمالی آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند بر حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی تاثیر بگذارد، گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که وضعیت بسیار پویا و در حال تغییر است.»
نشانهایی که اعضای تیم ملی فوتبال در هنگام ورود به مکزیک بر لباسهای خود داشتند، ممکن است با جریمههایی برای تیم مواجه شود. اعضای تیم ملی نشانهای پینی روی یقه کتهای خود نصب کرده بودند که روی آن نوشته شده بود «#168»؛ مشابه یک هشتگ که هواداران جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
سایت اتلتیک در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مینویسد که این هشتگ، یادبود تعداد کودکانی است که در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه در یک مدرسه ابتدایی کشته شدند.
پیشتر، نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و افرادی آگاه از یافتههای اولیه گزارش داده بود که یک تحقیق نظامی در حال انجام به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده مسئول حمله موشکی مرگبار به این مدرسه بوده است. نه رئیسجمهور دونالد ترامپ و نه دولت آمریکا این گزارش را تأیید نکردهاند.
به نوشته این رسانه، تیم ایران بعدازظهر شنبه هنگامی که اردوی پیش از جام جهانی خود در آنتالیا، ترکیه را ترک کرده بود، این نشانها را به همراه نداشت. در طول سفر، با توقفی برای سوختگیری در اسپانیا، نشانها به یقه کتهای سرمهای آنها متصل شد و هنگام پیاده شدن در مکزیک و پیش از حرکت به سمت هتل تیم قابل مشاهده بود.
در حالی که استفاده بازیکنان ایران از یک پین خارج از فضای مسابقه در یک منطقه خاکستری از نظر نقض مقررات قرار میگیرد، این موضوع نشان می دهد پیامهای سیاسی در این مسابقات به دلیل تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است به مسئلهای تازه برای فیفا تبدیل شود.
مقررات فیفا تصریح میکند که «تجهیزات نباید دارای هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد» و در غیر این صورت بازیکنان و یا تیم ممکن است توسط برگزارکننده مسابقه یا فیفا با مجازات مواجه شوند.
به نوشته اتلتیک، این مقررات برای تمامی بازیکنان و مسئولان حاضر در محدوده فنی اعمال میشود؛ بنابراین اگر این پین توسط سرمربی امیر قلعهنویی استفاده شود، او ممکن است با مجازات روبهرو شود.
این مقررات تأکید میکند که تخلفات «سیاسی» تعریف «کمتر روشنی» دارند، اما تصریح میکند که «شعارها، بیانیهها یا تصاویر» مرتبط با «هر شخص (زنده یا مرده)» و «هر اقدام/رویداد سیاسی مشخص» مجاز نیستند.
این نخستین بار نیست که تیم فوتبال ایران توجهها را به این حادثه جلب میکند.
پیش از یک دیدار دوستانه مقابل نیجریه در فیفا دی که در فروردینماه برگزار شد، بازیکنان تیم ملی در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی، کیفهای مدرسه را بهعنوان نماد یادبود در دست گرفتند. چند روز بعد و پیش از بازی با کاستاریکا، تیم تصاویر افرادی، از جمله کودکانی که جان باخته بودند و همچنین قطعاتی از ساختمانهای تخریب شده در جریان بمباران را در دست گرفت.
اگرچه این اقدامات در نهایت حرکتی برای یادبود بود، اما به نوشته اتلتیک، تکرار این رفتارها در جریان مسابقات به نظر میرسد با قوانین فیفا درباره نمایشهای سیاسی در تعارض باشد.
این رسانه مینویسد در همان فیفادی فروردینماه پس از این رویدادها با فیفا تماس گرفت، نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعلام کرد «هرگونه اقدام بعدی مطابق با آییننامه انضباطی خود انجام خواهد شد»، اما «در ادامه هیچ اقدام رسمی اعلام نشد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نمایش پیش از بازی مقابل کاستاریکا را در داخل ورزشگاه و در حالی که پرچم سازمان او برافراشته بود، از نزدیک مشاهده کرد.»
علاوه بر اینها، تیم ملی پیش از دیدارهای دوستانه این ماه مقابل گامبیا و مالی در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی دست راست خود را روی سینه قرار داد.