با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز حملات دوباره اسرائیل به جنوب لبنان، تلفات انسانی و خسارت‌های اقتصادی ناشی از این جنگ همچنان رو به افزایش است؛ آن هم در شرایطی که پس از آغاز مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، آتش‌بس اعلام شده بود.

بر اساس گزارش سه‌شنبه ۱۹ خرداد العربیه، شمار کشته‌شدگان درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله لبنان از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون به سه هزار و ۶۳۷ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۱ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.

از سوی دیگر، با وجود تلاش آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، اسرائیل حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور را اقدامی برای تغییر معادلات بازدارندگی در جبهه شمالی تلقی کرد و به آن پاسخ داد، زیرا از نگاه اسرائیل، بی‌پاسخ ماندن حمله تهران می‌توانست آزادی عمل این کشور را در مقابله با حزب‌الله، محدود کند.

۴۷ کشته در نیروهای مسلح لبنان

میشل منسه، وزیر دفاع لبنان، در نشست اخیر هیات دولت این کشور اعلام کرد ۴۷ نفر از نیروهای مسلح و امنیتی لبنان در جریان درگیری‌ها با اسرائیل کشته شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان عضو ارتش لبنان بوده‌اند.

العربیه نوشت هزینه‌های جنگ تنها به نهادهای دولتی محدود نشده و حزب‌الله نیز با افزایش تلفات در میان نیروهای خود روبه‌رو شده است.

افزون بر این، بسیاری از ساکنان مناطق شیعه‌نشین و حامی این گروه، خانه‌های خود را از دست داده یا از روستاهایشان آواره شده‌اند.

به نوشته این رسانه، همین موضوع باعث شده برخی از ساکنان این مناطق نسبت به ادامه درگیری‌ها اعتراض کنند و از اینکه به گفته آن‌ها، زندگی و دارایی‌هایشان «فدای ایران» شده است، ابراز نارضایتی کنند.

استفاده از نیروهای زیر ۱۸ سال

منابع امنیتی به العربیه و الحدث گفتند حزب‌الله در جریان جنگ جاری از نیروهای زیر ۱۸ سال استفاده کرده و آن‌ها را برای جنگ به جنوب لبنان فرستاده است.

این منابع احتمال دادند تلفات گسترده حزب‌الله در ماه‌های گذشته، دلیل اصلی اتکای این گروه به نیروهای کم‌سن‌وسال‌تر باشد.

به گفته این منابع، حزب‌الله در جنگی که از آن با عنوان «حمایت از جمهوری اسلامی ایران» یاد شده و همچنین در درگیری‌های سال ۲۰۲۴ مرتبط با جنگ غزه، هزاران نفر از نیروهای خود را از دست داده است.

آن‌ها گفتند حزب‌الله شمار زیادی از فرماندهان، مسئولان میدانی و نیروهای باتجربه و آموزش‌دیده خود را از دست داده و همین مساله، باعث شده که این گروه به نیروهای جوان‌تر متکی شود.

اورشلیم‌پست ۱۴ فروردین گزارش داد شماری از نیروهای یگان رضوان حزب‌الله که به‌تازگی به‌دست ارتش اسرائیل در جنوب لبنان اسیر شده‌اند، از وضعیت بد روحی در میان اعضای این گروه خبر می‌دهند.

مشارکت متحدان حزب‌الله در نبردها

منابع امنیتی همچنین از حضور برخی گروه‌های هم‌پیمان حزب‌الله در نبردهای جنوب لبنان خبر دادند.

به گفته آن‌ها، نیروهایی از حماس و متحدان سوری، در کنار نیروهای حزب‌الله در برخی جبهه‌ها حضور داشته‌اند. موضوعی که به گفته این منابع، نشان‌دهنده تلاش برای جبران کمبود نیروهای باتجربه در صفوف حزب‌الله است.

علی الامین، سردبیر وب‌سایت «جنوبیه»، نیز به العربیه گفت حزب‌الله به‌دلیل از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای حرفه‌ای خود، بیش از گذشته به نیروهای نسل جوان وابسته شده است.

او افزود حزب‌الله در جنگ اخیر حدود سه هزار و ۵۰۰ نیروی خود را از دست داده، بدون آن که این آمار به‌طور رسمی در اطلاعیه‌های ترحیم این گروه اعلام شده باشد.

الامین همچنین گفت بخش عمده نیروهای حزب‌الله نه در نبردهای مستقیم، بلکه در نتیجه فروریختن ساختمان‌ها و محل‌های استقرارشان پس از حملات اسرائیل، کشته شده‌اند.

به گفته او، تنها شمار محدودی از نیروهای این گروه در درگیری‌های مستقیم، به‌ویژه در نبردهای شهرهای الخیام و بنت جبیل، جان خود را از دست داده‌اند.

در حالی که مذاکرات مستقیم دیپلماتیک در واشینگتن برای تثبیت آتش‌بس ادامه دارد، حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق مختلف استان‌های صور، نبطیه، صیدا و الزهرانی همچنان ادامه یافته و عملیات تخریب خانه‌ها نیز متوقف نشده است.

العربیه در پایان گزارش خود نوشت برآورد می‌شود خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ در لبنان از سال ۲۰۲۴ تاکنون به بیش از ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار رسیده باشد.