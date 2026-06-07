تیراندازی در نزدیکی جشنوارهای در اوهایو دستکم ۱۲ زخمی بر جای گذاشت
مقامهای پلیس شهر «تولدو» در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی، دستکم ۱۲ نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد.
پلیس تولدو شامگاه شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد دستکم ۱۲ نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره «اولد وست اِند» در این شهر زخمی شدند.
به گفته مقامهای پلیس، این حادثه زمانی رخ داد که دو فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شماری از حاضران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین ۱۴ تا ۶۱ سال سن دارند و دو نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند.
ستوان دن گرکن، از مقامهای پلیس تولدو، در یک نشست خبری گفت: «در طول خدمتم صحنههای زیادی دیدهام، اما این حادثه واقعاً فراتر از حد معمول بود.»
جوزف هفرنان، معاون رییس پلیس تولدو، اعلام کرد تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و ماموران در حال بررسی شواهد و دنبال کردن سرنخهای موجود هستند. او این پرونده را «تحقیقی بسیار فعال» توصیف کرد.
پلیس همچنین اعلام کرد با شاهدان گفتوگو کرده و تصاویر دوربینهای نظارتی و فیلمهای ضبطشده توسط شهروندان را بررسی میکند. جورج کرال، مدیر امنیت عمومی شهر تولدو، از مردم خواست هرگونه تصویر یا ویدئوی مرتبط با حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند.
بر اساس اعلام پلیس، ماموران حدود ساعت ۵:۳۷ عصر به وقت محلی و پس از دریافت گزارش تیراندازی به محل حادثه اعزام شدند. چندین نفر از مجروحان برای درمان به مراکز درمانی اطراف منتقل شدند.
مقامهای شهری اعلام کردند چند صد نفر در زمان وقوع حادثه در جشنواره حضور داشتند. کرال با ابراز تاسف از وقوع این تیراندازی گفت: «این یکی از شناختهشدهترین جشنوارههای شهر تولدو است و متاسفانه چنین حادثهای آن را تحت تاثیر قرار داد.»
بر اساس آمار «آرشیو خشونت با سلاح» در آمریکا، این حادثه در حالی رخ داده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۱۷۱ تیراندازی جمعی در ایالات متحده ثبت شده است.
دولت لبنان فعالیتهای نظامی حزبالله را ممنوع اعلام کرده و از تلاشهای میانجیگرانه آمریکا برای دستیابی به آتشبسی پایدار حمایت کرده است؛ از جمله مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیریها، خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و حلوفصل مساله سلاحهای حزبالله انجام میشود.
حزبالله پیشنهادهایی را که برقراری آتشبس را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند رد کرده و میگوید اسرائیل ابتدا باید حملات خود را متوقف کرده و نیروهایش را از لبنان خارج کند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شنبه ۱۶ خرداد در مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات دی دی (D-Day) در نرماندی نسبت به افزایش مهاجرت به اروپا هشدار داد و گفت این قاره با تهاجم ایدئولوژیهای خطرناک از مسیر دریا مواجه است.
در سالهای اخیر، مقامهای دولت ترامپ، از جمله خود رییسجمهوری و معاونش جیدی ونس، بارها از کشورهای اروپایی به دلیل ناتوانی در کنترل مهاجرت انتقاد کردهاند و گفتهاند اروپا از ضعف دفاعی، ناتوانی در کنترل مهاجرت، قانونگذاری بیش از حد و همچنین سانسور جریانهای راستگرا و ملیگرا رنج میبرد.
هگست در سخنرانی خود در گورستان نظامی آمریکایی نرماندی در شهر کولویل سور مر گفت: «متاسفانه امروز سواحل دیگری در اروپا از سوی ایدئولوژیهای متفاوت اما خطرناک مورد هجوم قرار گرفتهاند. در سواحل اسپانیا، ایتالیا، یونان و بلغارستان، قایقها و مردانی از راه میرسند.»
بهنوشته خبرگزاری رویترز، این سند و اظهارات مشابه مقامهای ارشد دولت ترامپ، بسیاری از فرضیات دوران پس از جنگ جهانی دوم درباره روابط نزدیک اروپا و ایالات متحده را زیر سوال برده است.
رویترز همچنین سخنان هگست در یکی از نمادینترین مراسمهای تاریخی جنگ جهانی دوم را نشاندهنده ادامه شکاف دیدگاه میان واشینگتن و بسیاری از دولتهای اروپایی درباره مهاجرت، امنیت و هویت فرهنگی قاره اروپا دانسته و افزوده است در نتیجه این وضعیت، پایتختهای اروپایی بیش از پیش به ضرورت کاهش وابستگی به فناوری و توان دفاعی آمریکا و تنوعبخشی به منابع امنیتی و صنعتی خود توجه کردهاند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفت در حال حاضر دلیلی برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی نمیبیند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رییسجمهوری اوکراین نامهای سرگشاده منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد برای توافق بر سر پایان دادن به جنگ، مذاکراتی رو در رو برگزار شود.
زلنسکی، در نامه خود که برای کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده نیز ارسال شد، نوشت اکثریت روسها از حملات موشکی و پهپادی اوکراین، تورم بالا و کمبود سوخت خسته شدهاند و آماده صلح هستند.
او در این نامه که شامگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، گفت که ادامه جنگ میتواند موقعیت خود پوتین را تهدید کند و تاریخ نشان داده است هر گاه روسیه خسته شده، تغییر نیز به دنبال آن آمده است.
در پاسخ، پوتین که در یک مجمع اقتصادی سالانه در روسیه سخن میگفت، در واکنش به نامه زلنسکی گفت: «به نظر نمیرسد پیشنهادی صادقانه برای گفتوگو باشد.»
پوتین ادامه داد: «این نامه حاوی برخی اظهارات نسبتا گستاخانه است. آیا هدف آن ایجاد شرایط برای یک دیدار رو در رو بوده یا راهی برای جلوگیری از برگزاری چنین دیداری؟ من فکر میکنم دومی درست باشد.»
ريیسجمهوری روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا با زلنسکی دیدار خواهد کرد یا نه، بدون نام بردن از رییسجمهوری اوکراین و تنها با اشاره به او به عنوان «نویسنده نامه»، صریح پاسخ داد: «من دلیلی برای دیدار نمیبینم. تنها دلیل آن میتواند این باشد که طرف اوکراینی پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. ما به توافق نیاز داریم، اما نه یک توافق سه یا شش ماهه، بلکه یک توافق بلندمدت.»
او ادامه داد: «بگذارید کارشناسان کار خود را انجام دهند و راهحلهایی ارائه کنند. پس از آن میتوانیم دیدار کنیم.»
پس از این اظهارات، زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت پاسخ پوتین به پیشنهاد دیدار رو در رو بهوضوح نشان میدهد رهبر کرملین نمیخواهد به جنگ پایان دهد.
او گفت: «متاسفانه طرف روسی بار دیگر جنگ را انتخاب میکند. همه پاسخ را شنیدند. پاسخی ضعیف. فکر میکنم این پاسخ بسیاری از مردم جهان را ناامید کرده باشد.»
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای انرژی روسیه تشدید کرده است. اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام میشود.
روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساختها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.
پاپ لئو برای حضوری یکهفتهای در اسپانیا، راهی سفری به این کشور شد. این نخستین سفر او به یک کشور عضو اتحادیه اروپا خارج از ایتالیا است. قرار است در این سفر او برج جدیدی را در کلیسای ساگرادا فامیلیا در بارسلون افتتاح و با مهاجران دیدار کند.
انتظار میرود نخستین رهبر آمریکایی کلیسای کاتولیک در این سفر از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با جمعیت زیادی دیدار کند.
این سفر همچنین شامل توقفهایی در مادرید، صومعه مونتسرات و جزایر قناری، مجمعالجزایری اسپانیایی در سواحل غربی آفریقا، خواهد بود.
رابرت پرووست، آمریکایی ۶۹ ساله، در اردیبهشت ۱۴۰۴، به عنوان پاپ جدید و رهبر کاتولیکهای جهان انتخاب شد و نام «پاپ لئو چهاردهم» را برای خود برگزید.
او اصالتا اهل شیکاگو است.
لئو که با انتقاد از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خشم او را برانگیخته، در آخرین مقصد سفر خود با مهاجران و سازمانهایی دیدار خواهد کرد که برای آنان کار میکنند.
ماتئو برونی، مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان، گفت وضعیت مهاجران موضوعی است که عمیقا به قلب پاپ نزدیک است: «اینها انسان هستند و داستانهایشان باید ما را تحت تاثیر قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ خرداد درباره این سفر نوشت: «انتظار میرود پاپ لئو جنگها و دوقطبیسازی را محکوم کند.»
برونی گفت پاپ لئو که در ماههای اخیر لحن قاطعتری در انتقاد از مسیر رهبری جهانی اتخاذ کرده است، قرار است بیش از ۲۰ سخنرانی انجام دهد و به نخستین پاپی تبدیل شود که در پارلمان اسپانیا سخنرانی میکند.
او افزود که پاپ احتمالا در جریان حضورش در اسپانیا جنگهایی را که در نقاط مختلف جهان در جریان هستند، محکوم خواهد کرد و خواستار گفتوگو برای غلبه بر افزایش دوقطبیسازی سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
۲۱ فروردین، پاپ لئو چهاردهم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت: «خداوند هیچ درگیریای را تقدیس نمیکند و از بمباندازان جانبداری نمیکند.»
او تاکید کرد هیچ آرمانی ریختن خون بیگناهان را توجیه نمیکند و مسیحیان نباید کنار جنگافروزان بایستند.
ترامپ بارها در جریان جنگ لفظی با پاپ لئو، به مواضع او درباره جنگ با جمهوری اسلامی کنایه زده است؛ از جمله ۱۸ اردیبهشت در جمع خبرنگاران، که گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در دیدار با پاپ خیلی محترمانه به او بگوید اگر میخواهد از جمهوری اسلامی دفاع کند، باید بداند حکومت ایران ۴۲ هزار معترض بیگناه را کشته است.
ترامپ گفت پاپ همچنین باید بداند که تهران نباید سلاح هستهای داشته باشد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استفاده حکومت ایران از لبنان را که از سوی رییسجمهور این کشور مطرح شده است، رد کرد. جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفته است تهران، لبنان را به «مهره چانهزنی» خود تبدیل کرده است.
عباس عراقچی شنبه ۱۶ خرداد در پستی در حساب شبکه ایکس خود، در واکنش به انتقادات شدید رییسجمهوری لبنان، نوشت: «اگر لبنان مهره چانهزنی ایران بود، مدتها پیش به توافق رسیده بودیم. آقای رییسجمهور، لبنان را از دشمن واقعیاش نجات دهید.»
او گفت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ممکن است تصور شود این ایران است که یکپنجم لبنان را اشغال کرده، یکچهارم لبنانیها را آواره کرده و هر روز کشور او را بمباران میکند.»
روابط تهران و بیروت در سایه تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل دچار تنش شده است.
پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان و متحد تهران، در مهرماه ۱۴۰۳، موقعیت این گروه شبه نظامی لبنانی به شدت تضعیف شد.
بهدنبال مرگ او و آسیب دیدن بخش بزرگی از نیروهای حزبالله در عملیات موسوم به پیجرها، زمزمههای خلع سلاح حزبالله آغاز شد.
دولت لبنان نزدیک به یک سال پس از مرگ نصرالله، در مرداد ۱۴۰۴ کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد.
این طرح را تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ در منطقه، به دولت لبنان ارائه کرد.
همزمان با تصویب این طرح در کابینه لبنان، عراقچی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد حزبالله، تاکید کرد: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بیندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
مقاومت حزبالله در مقابل تصمیم دولت رسمی لبنان با حمایت جمهوری اسلامی، روابط تهران و بیروت را دستخوش تنش بیشتری کرد، تا آنجا که سه روز پس از مصاحبه عراقچی، در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، حزب «بلوک ملی لبنان» خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او بهعنوان «عنصر نامطلوب» شد.
کمتر از یک هفته پس از مصوبه کابینه دولت لبنان، خبر سفر قریبالوقوع علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به بیروت مورد انتقاد رسانهها و محافل سیاسی لبنان قرار گرفت.
این سفر دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح، توصیف و از آن با عنوان «بیشرمی» و «جسارت» یاد شد.
اکنون کمتر از یک سال پس از مصوبه دولت لبنان، حزبالله همچنان در مقابل خلع سلاح مقاومت میکند. تهران نیز موضوع توقف حملات اسرائیل به حزبالله را در مذاکرات با آمریکا گنجانده است.