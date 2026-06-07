الحدث به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزب‌الله دچار شوک شدند، زیرا پیش‌تر جمهوری اسلامی به آن‌ها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.

به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزب‌الله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزب‌الله این پیشنهاد را نپذیرفته است.

همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرح‌شده از سوی اسرائیل با بن‌بست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.

به گفته این رسانه، میانجی‌ها خواستار تحویل تمامی سلاح‌های حماس شده‌اند.