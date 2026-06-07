وزیر جنگ آمریکا: تمرکز ما همچنان بر مذاکره و دستیابی به توافق است
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نگرانیها درباره آتشبس با جمهوری اسلامی را کماهمیت خواند و گفت با وجود درگیریهای مقطعی با سپاه پاسداران، مذاکرات فعال ادامه دارد. او افزود تهران نباید به مسیر کشتیرانی شلیک کند و در نهایت احتمال دستیابی به توافقی «عالی» بهزودی وجود دارد.
این نخستین بار نیست که منطقه چرنوبیل در جریان جنگ اوکراین هدف قرار میگیرد. در فوریه ۲۰۲۵ نیز یک پهپاد شاهد به سازه محافظ نصبشده بر روی راکتور چرنوبیل اصابت کرد و به آن خسارت وارد آورد. با این حال، روسیه مسئولیت این حمله را نپذیرفت.
جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از متحدان اصلی مسکو، با ارسال پهپادهای شاهد و تجهیزات موشکی، از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین حمایت کرده است.
پس از انفجار و ذوب شدن هسته در راکتور شماره چهار نیروگاه شوروی در چرنوبیل در سال ۱۹۸۶، میلیونها نفر در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند، صدها هزار نفر بهناچار محل زندگی خود را ترک کردند و بخش وسیعی از زمینهای منطقه آلوده شد.
در سالهای بعد، هزاران نفر بر اثر بیماریهای ناشی از تشعشعات، مانند سرطان، جان خود را از دست دادهاند، هرچند بر سر شمار دقیق قربانیان و پیامدهای بلندمدت این فاجعه همچنان اختلاف نظر جدی وجود دارد.
واکنش آژانس بینالمللی انرژی اتمی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۷ خرداد در بیانیهای که در حساب رسمی این نهاد در ایکس منتشر شد، حمله به تاسیسات ذخیرهسازی سوخت هستهای مصرفشده در منطقه ممنوعه چرنوبیل را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد.
گروسی گفت این حادثه در تاسیساتی رخ داد که «حجم زیادی از مواد هستهای» در آن نگهداری میشود و محل ذخیره این مواد تنها چند متر با ساختمان هدفقرارگرفته فاصله دارد.
او تاکید کرد حمله به تاسیسات هستهای «کاملا غیرقابل قبول» است و با اصول کلیدی ایمنی هستهای مغایرت دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی کییف اعلام کرد ساختمان دریافت سوخت هستهای در این حمله آسیب قابل توجهی دیده و موج انفجار به ساختمانهای مجاور نیز خسارت وارد کرده است.
این نهاد افزود تیم کارشناسان آژانس در سایت چرنوبیل بهزودی از محل بازدید خواهد کرد تا ابعاد خسارت و پیامدهای این حمله را ارزیابی کند.
شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین خبر داد در زمان وقوع حمله، هیچ سوخت هستهای مصرفشدهای در این ساختمان وجود نداشت.
کییف و مسکو همچنین یکدیگر را به حمله به نیروگاه هستهای زاپوریژژیا در جنوب شرقی اوکراین متهم کردهاند؛ نیروگاهی که در اشغال روسیه قرار دارد و بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا به شمار میرود.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
واشینگتنپست ۱۰ اردیبهشت گزارش داد بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان و مراکز یهودی روبهرو شده و برخی از این حملات بهدلیل احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
طبق این گزارش، دستکم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پروندهها بازداشت شدهاند و تحقیقات از سوی واحد ضدتروریسم پلیس لندن و بخش مرتبط با جمهوری اسلامی در سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵، دنبال میشود.
فایننشالتایمز نیز ۱۵ خرداد نوشت بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان در ارتباط با حملات یهودستیزانه در نقاط مختلف اروپا که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، نوجوانان زیر ۱۸ سال در کشورهایی از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند بودهاند.
دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ سفیر جمهوری اسلامی را اخراج و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
مقامهای پلیس شهر «تولدو» در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی، دستکم ۱۲ نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد.
پلیس تولدو شامگاه شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد دستکم ۱۲ نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره «اولد وست اِند» در این شهر زخمی شدند.
به گفته مقامهای پلیس، این حادثه زمانی رخ داد که دو فرد مسلح به سوی یکدیگر آتش گشودند و شماری از حاضران در محل هدف گلوله قرار گرفتند. قربانیان این حادثه بین ۱۴ تا ۶۱ سال سن دارند و دو نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند.
ستوان دن گرکن، از مقامهای پلیس تولدو، در یک نشست خبری گفت: «در طول خدمتم صحنههای زیادی دیدهام، اما این حادثه واقعاً فراتر از حد معمول بود.»
جوزف هفرنان، معاون رییس پلیس تولدو، اعلام کرد تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و ماموران در حال بررسی شواهد و دنبال کردن سرنخهای موجود هستند. او این پرونده را «تحقیقی بسیار فعال» توصیف کرد.
پلیس همچنین اعلام کرد با شاهدان گفتوگو کرده و تصاویر دوربینهای نظارتی و فیلمهای ضبطشده توسط شهروندان را بررسی میکند. جورج کرال، مدیر امنیت عمومی شهر تولدو، از مردم خواست هرگونه تصویر یا ویدئوی مرتبط با حادثه را در اختیار پلیس قرار دهند.
بر اساس اعلام پلیس، ماموران حدود ساعت ۵:۳۷ عصر به وقت محلی و پس از دریافت گزارش تیراندازی به محل حادثه اعزام شدند. چندین نفر از مجروحان برای درمان به مراکز درمانی اطراف منتقل شدند.
مقامهای شهری اعلام کردند چند صد نفر در زمان وقوع حادثه در جشنواره حضور داشتند. کرال با ابراز تاسف از وقوع این تیراندازی گفت: «این یکی از شناختهشدهترین جشنوارههای شهر تولدو است و متاسفانه چنین حادثهای آن را تحت تاثیر قرار داد.»
بر اساس آمار «آرشیو خشونت با سلاح» در آمریکا، این حادثه در حالی رخ داده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۱۷۱ تیراندازی جمعی در ایالات متحده ثبت شده است.
دولت لبنان فعالیتهای نظامی حزبالله را ممنوع اعلام کرده و از تلاشهای میانجیگرانه آمریکا برای دستیابی به آتشبسی پایدار حمایت کرده است؛ از جمله مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیریها، خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و حلوفصل مساله سلاحهای حزبالله انجام میشود.
حزبالله پیشنهادهایی را که برقراری آتشبس را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند رد کرده و میگوید اسرائیل ابتدا باید حملات خود را متوقف کرده و نیروهایش را از لبنان خارج کند.