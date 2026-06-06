به‌نوشته آکسیوس، کاخ سفید که در تلاش است تا با جمهوری اسلامی به یک «یادداشت تفاهم» برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات عمیق هسته‌ای دست یابد و می‌خواهد در صورت آغاز این مذاکرات، تیمی از کارشناسان آماده در اختیار داشته باشد.

با این حال، به گفته مقام‌های آمریکایی و منابع منطقه‌ای درگیر در روند میانجی‌گری، واشینگتن و تهران همچنان بر سر چندین جزئیات این یادداشت تفاهم اختلاف دارند.

منابع مذکور مذاکرات را در مرحله پایانی توصیف کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که آیا در نهایت توافقی حاصل خواهد شد یا خیر.

یک مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده، به آکسیوس گفت: «این نشست در اوک ریج به این معنا نیست که حتما توافقی حاصل خواهد شد، اما نشان می‌دهد مذاکرات وارد مرحله‌ای بسیار جدی شده و احتمال دستیابی به توافق وجود دارد؛ بنابراین ما می‌خواهیم آماده باشیم.»

این وب‌سایت نوشت ویتکاف سفری اعلام‌نشده به شرق تنسی انجام داده است. دو مقام آمریکایی بعدا تایید کردند که او و کوشنر در حال بازدید از تاسیسات وزارت انرژی آمریکا در اوک ریج بوده‌اند.

برخی از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکا در زمینه فرآوری اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ در آزمایشگاه ملی اوک ریج و مجتمع امنیت ملی Y-12 مستقر هستند. در گذشته نیز مواد و تجهیزات هسته‌ای، از جمله موادی از قزاقستان و لیبی، از طریق تنسی منتقل شده بودند.

کاخ سفید از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا نیز پاسخی ارائه نداد.

دو مقام آمریکایی گفتند اخیرا تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه، در مذاکرات هسته‌ای مشارکت کنند.

فرستادگان آمریکا برای دیدار با اعضای این تیم و بررسی مقدمات احتمالی اجرای یک توافق هسته‌ای به تنسی سفر کردند.

آخرین وضعیت مذاکرات

ویتکاف و کوشنر هفته گذشته در مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر مفاد یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه به توافق رسیدند؛ توافقی که شامل تمدید آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و محدودیت‌های آتی غنی‌سازی بود.

ترامپ جمعه گذشته خواستار اعمال دو اصلاحیه در متن توافق شد و جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که تغییرات مدنظر خود را مطرح خواهد کرد.

در حال حاضر آمریکا منتظر پاسخ رسمی تهران است، اما آکسیوس به‌نقل از منابع خود نوشت اختلافات باقی‌مانده نسبتا محدود هستند.

برای مثال، به گفته دو منبع آگاه از مذاکرات، ترامپ خواسته است جمهوری اسلامی بپذیرد که هر توافق نهایی شامل مهلت ۶۰ روزه برای رقیق‌سازی و کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم غنی‌شده ایران باشد، اما تهران خواستار مهلتی ۹۰ روزه است.

همچنین دو طرف بر سر میزان و زمان آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران اختلاف دارند.

یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن اعلام کرده است که پس از دستیابی به توافق نهایی و برداشته شدن گام‌های عملی برای اجرای آن، منابع مالی ایران را آزاد خواهد کرد، اما جمهوری اسلامی خواهان آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها به‌صورت فوری است.

محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، جمعه ۱۵ خرداد در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان گفت دیدار با مجتبی خامنه‌ای که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از آن سخن گفته بود اتفاق نخواهد افتاد.

او گفت مذاکرات به بن‌بست رسیده و ترامپ باید این بن‌بست را بشکند. توپ در زمین ترامپ است.

رضایی هشدار داد که در صورت ازسرگیری درگیری‌ها از سوی آمریکا، واشینگتن وارد «راهرویی تاریک» خواهد شد.

او همچنین در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره دیدار احتمالی با مجتبی خامنه‌ای گفت: «چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اکنون ما در مرحله نخست مذاکرات قرار داریم و آقای ترامپ مذاکرات را به بن‌بست کشانده است. چنین دیداری رخ نخواهد داد.»

رضایی گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران بلافاصله پس از امضای یک توافق موقت با آمریکا شده و همچنین خواهان آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر در مرحله‌ بعدی است.

مقام‌های آمریکایی نگران هستند که هرگونه آزادسازی دارایی‌ها در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار بر جمهوری اسلامی را از بین ببرد. دونالد ترامپ تاکید کرده است که هر توافقی باید به‌مراتب قوی‌تر از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ باشد و نباید چنین به نظر برسد که آمریکا در حال تحویل «پالت‌های پول نقد» به تهران است؛ عبارتی که او بارها برای انتقاد از تصمیم باراک اوباما در پرداخت پول نقد به جمهوری اسلامی به کار برده است.

مرحله دوم مذاکرات

اگر مذاکرات وارد مرحله دوم شود، تیم کارشناسانی که ویتکاف و کوشنر با آنان دیدار کردند باید برنامه‌ای برای «نحوه تعیین تکلیف مواد هسته‌ای ایران»، «چگونگی اعمال محدودیت‌های بیشتر بر برنامه غنی‌سازی» و «سازوکارهای راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای توافق» تدارک ببینند.

مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفتند برخی از کارشناسان حاضر در نشست روز پنج‌شنبه، چند هفته پیش نیز در عملیات انتقال اورانیوم غنی‌شده از ونزوئلا مشارکت داشتند. آن مواد که متعلق به یک راکتور تحقیقاتی بود، ماه گذشته برای فرآوری به ایالت کارولینای جنوبی منتقل شد.

برخی از این کارشناسان هسته‌ای همچنین پیش از آغاز جنگ، همراه با کوشنر و ویتکاف در عمان در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی حضور داشتند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «این افراد برجسته‌ترین کارشناسان هسته‌ای آمریکا هستند که دانش فنی لازم برای اجرای جزئیات یک توافق با ایران را در اختیار دارند.»