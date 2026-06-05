تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جمعه با انتشار بیانیه‌ای درباره تحریم‌های تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «امروز، ایالات متحده تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های ما و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش را مختل می‌کند.»

او افزود: «ایالات متحده یک شبکه پیچیده که صدها میلیون دلار گاز نفتی ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا قاچاق کرده است، هدف قرار داده است. این شبکه از شرکت‌های پوششی در امارات متحده عربی و چین، همراه با ناوگان سایه ایران، برای پنهان کردن منشا ایرانی سوخت و دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: «ما همچنین یک صرافی ایرانی و گردانندگان آن را تحریم می‌کنیم که با سایر عوامل همکاری کرده‌اند تا بتواند میلیاردها دلار تراکنش مالی غیرقانونی را تسهیل کند. این معاملات به حکومت ایران امکان می‌دهد درآمدهای حاصل از فروش نفت را جابه‌جا کرده و هم‌زمان از نظام مالی بین‌المللی دوری کند.»

پیگوت تاکید کرد: «این تحریم‌ها بخشی از کارزار "خشم اقتصادی" دولت آمریکا است که با حفظ فشار حداکثری بر حکومت ایران، توانایی آن برای کسب درآمد جهت توسعه تسلیحات، حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی و اقدامات تهاجمی در منطقه را مختل می‌کند.»

او نوشت: «ایالات متحده همچنان اقداماتی را برای پاسخگو کردن هر فرد یا نهادی که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از جمله شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی، اتخاذ خواهد کرد. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم در اجرای این اقدامات به ما بپیوندد و مانع دسترسی ایران به منابعی شود که به تروریسم، گسترش تسلیحات و بی‌ثباتی در سراسر منطقه دامن می‌زند.»