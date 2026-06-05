اکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هستهای با ایران نقش داشته باشند، به آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی سفر کردند.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید در تلاش است با ایران به یک یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات جامع هستهای دست پیدا کند و در صورت آغاز این گفتوگوها، تیمی از متخصصان را آماده نگه دارد.
به گفته مقامهای آمریکایی و منابع منطقهای درگیر در میانجیگری، واشنگتن و تهران همچنان بر سر چند بند این یادداشت تفاهم اختلاف دارند. با این حال، منابع یادشده مذاکرات را در مرحله نهایی توصیف کردهاند، هرچند هنوز مشخص نیست که توافق نهایی حاصل خواهد شد یا نه.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «این نشست در اوک ریج به معنای قطعی بودن توافق نیست، اما نشان میدهد مذاکرات وارد مرحلهای بسیار جدی شده و شانس دستیابی به توافق بالاست، بنابراین میخواهیم آماده باشیم.»
این دو مقام آمریکایی نیز گفتند تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس اخیراً تشکیل شده است تا در صورت دستیابی به توافق اولیه، در مذاکرات هستهای مشارکت کند.
سفر ویتکاف و کوشنر نیز با هدف دیدار با اعضای این تیم و بررسی مقدمات احتمالی اجرای توافق انجام شده است.
رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام کاخ سفید خبر داد بازیکنان تیم ملی برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند. هنوز درباره ویزای دیگر اعضای تیم و همراهان آن، گزارشی منتشر نشده است. پیشتر رییس فدراسیون فوتبال گفته بود پاسپورت همه اعضای تیم ملی به سفارت آمریکا تحویل شده است.
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شدهاند.
این در حالی است که تنها ۱۰ روز تا نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باقیمانده است. این بازی در لسآنجلس و در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد.
فدراسیون فوتبال گفته است به دلیل مشکلات مربوط به ویزا در مذاکراتی در لحظات پایانی موفق شد محل استقرار تیم را از آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند.
قرار است این تیم بامداد یکشنبه وارد تیخوانا شود.
به نوشته رویترز، جنگ ایران، جام جهانی، بزرگترین رویداد ورزشی جهانی را به یک رقابت ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است، به نظر میرسد هر دو طرف از این تورنمنت برای موضعگیری سیاسی استفاده میکنند.
این نخستین جام جهانی از زمان آغاز آن در سال ۱۹۳۰ است که در آن یک کشور میزبان قرار است از کشوری پذیرایی کند که با آن در حال جنگ است.
پسندیده گفت ایالات متحده هرگز بهطور رسمی اعلام نکرده که نمیخواهد تیم ایران در خاک این کشور اقامت داشته باشد.
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه به قانونگذاران گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — شاخهای قدرتمند از نیروهای مسلح ایران — را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.
این موضوع میتواند شامل چند بازیکن در فهرست تیم ایران شود که خدمت نظام وظیفه اجباری خود را در این نهاد گذراندهاند.
فیفا از شیوه جدیدی برای مراسم پیش از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داده است؛ قالبی که در آن بهجای تنها ترکیب اصلی، کل فهرست بازیکنان حاضر در روز مسابقه برای هر دو تیم در زمین حضور خواهند داشت. همچنین ورود پیش از بازی شکل متفاوتی نسبت به جامهای جهانی قبلی خواهد داشت.
به طور سنتی، پیش از شروع هر مسابقه فوتبال ۱۱ بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف میکشیدند.
اما به گفته فیفا، در جام جهانی امسال، تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارند، از طریق یک طاق اختصاصی وارد زمین خواهند شد و کودکان همراه (اسکورتهای جوان) آنها را همراهی خواهند کرد.
سپس بازیکنان برای اجرای سرودهای ملی در اطراف دایره میانی زمین صف خواهند کشید و در دو سوی زمین نیز پرچمهای بزرگ کشورها به نمایش گذاشته میشود.
فیفا معتقد است این مراسم جدید به همه بازیکنان، نه فقط بازیکنان اصلی، اجازه میدهد «لحظه نمادین غرور و احساس هنگام نمایندگی از کشورشان در بزرگترین صحنه فوتبال» را تجربه کنند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در بیانیهای در اینباره گفت: «با گسترش جام جهانی فوتبال، ما همچنان شیوه تجربه این بازی را نوآوری میکنیم.»
او گفت: «اینکه همه بازیکنان و داوران در هنگام اجرای سرودهای ملی در دایره میانی روبهروی یکدیگر بایستند، لحظهای از وحدت، غرور و احساس خلق خواهد کرد که واقعاً متعلق به تیمها و همه مردم است.»
رییس فیفا گفت: «جام جهانی فوتبال درباره هر بازیکن و هر هوادار است و این مراسم جدید پیش از بازی بازتاب همین موضوع است.»
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، گفت دیدار با مجتبی خامنهای که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از آن سخن گفته بود اتفاق نخواهد افتاد. او گفت مذاکرات به بنبست رسیده و ترامپ باید این بنبست را بشکند. توپ در زمین ترامپ است.
رضایی در گفتوگویی با سیانان که جمعه ۱۵ خرداد منتشر شد، هشدار داد که در صورت ازسرگیری درگیریها از سوی آمریکا، واشینگتن وارد «راهرویی تاریک» خواهد شد.
او همچنین در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره دیدار احتمالی با مجتبی خامنهای گفت: «چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اکنون ما در مرحله نخست مذاکرات قرار داریم و آقای ترامپ مذاکرات را به بنبست کشانده است. چنین دیداری رخ نخواهد داد.»
رضایی گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران بلافاصله پس از امضای یک توافق موقت با آمریکا شده و همچنین خواهان آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر در مرحله بعدی است.
مقامهای آمریکایی نگران هستند که هرگونه آزادسازی داراییها در شرایط کنونی، یکی از مهمترین اهرمهای فشار بر جمهوری اسلامی را از بین ببرد. دونالد ترامپ تاکید کرده است که هر توافقی باید بهمراتب قویتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ باشد و نباید چنین به نظر برسد که آمریکا در حال تحویل «پالتهای پول نقد» به تهران است؛ عبارتی که او بارها برای انتقاد از تصمیم باراک اوباما در پرداخت پول نقد به جمهوری اسلامی به کار برده است.
با این حال محسن رضایی در مصاحبه با سیانان این مطالبه را اقدامی برای اعتمادسازی توصیف کرد و گفت که آزادسازی احتمالی این منابع مالی از سوی دولت ترامپ میتواند افق تازهای برای آینده روابط تهران و واشینگتن ایجاد کند.
رضایی گفت: «اگر ترامپ بخواهد با ما به توافق برسد، این ۲۴ میلیارد دلار آزمون اعتمادی است که میخواهیم از ترامپ بگیریم؛ آزمونی که آمریکا باید از آن عبور کند تا مسیر باز شود. این پول، پول به خود ماست نه پول آمریکا.»
او همچنین هشدار داد که اگر آمریکا درگیری را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی «جنگ را گسترش خواهد داد» و دامنه عملیات نظامی ممکن است از خلیج فارس به اقیانوس هند، تنگه بابالمندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه کشیده شود.
با این حال رضایی افزود: «احتمال وقوع جنگ پایین است.»
رضایی در بخش دیگری از اینگفتوگو تاکید کرد که ایران و عمان بر تنگه هرمز حاکمیت دارند و بنابراین آن را بهطور مشترک مدیریت خواهند کرد.
او از بهکار بردن واژه «عوارض عبور» برای هزینههای احتمالی عبور کشتیها خودداری کرد و گفت جمهوری اسلامی صرفا هزینه نگهداری دریافت خواهد کرد، زیرا نباید به تنهایی بار مدیریت این آبراه را بر دوش بکشد.
رضایی در عین حال نسبت به دوام هرگونه توافق هستهای با ترامپ ابراز تردید کرد و به خروج او از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ و آنچه «راهبرد ابهام» ترامپ در مذاکرات خواند، اشاره کرد و گفت در صورت شکست مذاکرات، جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه تهاجم آمریکا آماده است.
رضایی افزود: «آنگاه جهان تواناییهای واقعی ما را خواهد شناخت، زیرا قدرت زمینی ما چندین برابر قدرت موشکی ماست.»
او همچنین جنگ کنونی را نخستین پیروزی ایران بر دشمنانش در طول ۴۷ سال عمر جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «این نخستین بار است که ایران از جنگها پیروز بیرون آمده است، در حالی که در جنگهای گذشته همواره شکست خورده بود.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور در جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس شانگهای، با وزیر داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار کرد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، دو طرف بر توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.
مومنی گفت که سند همکاری جمهوری اسلامی و قرقیزستان درباره «امور مرزی» و «مبارزه با مواد مخدر» است.
با وجود ابهام در سرنوشت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی و ناروشن ماندن هرگونه توافق احتمالی، کشورهای اروپایی بر تلاشهای خود برای پاکسازی تنگه هرمز از مینهایی که سپاه پاسداران کار گذاشته افزایش یافته است.
بهنوشته وبسایت ماریتایم اگزکیوتیو ( که اخبار مرتبط با کشتیرانی جهانی را منتشر میکند، اگر تمدید آتشبس مورد توافق واشینگتن و تهران قرار گیرد، مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی یا آمریکا در عملیات پاکسازی تنگه هرمز میتواند بیثباتکننده باشد؛ بهویژه در شرایطی که تعد زیادی از کشتیها در انتظار ورود یا خروج از این آبراه هستند.
براساس این گزارش، از آنجا که مسیرهای رفت و برگشت سامانه جداسازی ترافیک دریایی (TSS) در باریکترین بخش تنگه، هر دو در آبهای سرزمینی عمان قرار دارند و عمان نیز همواره تلاش کرده موضعی بیطرفانه داشته باشد و مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) مربوط به طرح ترافیکی تنگه هرمز را رعایت کند، انتظار میرود این کشور هدایت ترافیک دریایی را از ایستگاه دریایی «هرمز کنترل» در جزیره دیدمار، واقع در میانه تنگه، بر عهده بگیرد.
در این گزارش تاکید شده که پاکسازی آبراه از تهدید مینهای دریایی موضوعی کاملا متفاوت است.
مرکز امنیت دریایی عمان در ۲۹ مه به تمامی کشتیها هشدار داد که یک شیء شناور در نزدیکی مسیر داخلی و شمالی سامانه ترافیکی تنگه احتمالا یک مین دریایی است و از کشتیها خواست با هوشیاری ویژه حرکت کنند و هرگونه مشاهده مشکوک را گزارش دهند.
چند روز بعد، یک منبع آگاه به ماریتایم اگزکیوتیو گفت که در تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا از همان منطقه، حدود ۲۰ مین شناور احتمالی شناسایی شده است.
مالکان کشتیها پیش از ازسرگیری عبور و مرور، خواهان اطمینان از پاکسازی کامل مسیرهای کشتیرانی از مینهای دریایی خواهند بود.
شکلگیری یک نیروی دریایی برای پاکسازی مینها
در همین راستا، یک نیروی دریایی بینالمللی برای انجام ماموریت پاکسازی مین در حال شکلگیری است.
این ائتلاف که ابتدا بهصورت همکاری مشترک بریتانیا و فرانسه شکل گرفته بود، اکنون بیش از ۴۰ کشور را در بر میگیرد. انتظار میرود ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل بهعنوان پرچمدار این نیرو عمل کند. این ناو هماکنون به همراه اسکورتهای خود، از جمله ناوشکن پدافند هوایی بریتانیا، اچاماس دراگون (HMS Dragon)، در دریای عرب مستقر است.
همچنین کشتی پشتیبانی بریتانیایی آرافای لیم بی (RFA Lyme Bay) احتمالا بهعنوان شناور مادر برای استقرار پهپادهای خودکار مینروب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی پس از بارگیری تجهیزات بریتانیایی در جبلالطارق در ۲۶ مه، ۳۰ مه وارد بندر تولون فرانسه شد تا تجهیزات مینروبی خودکار فرانسه را نیز بارگیری کند.
این کشتی آبیخاکی بهدلیل برخورداری از عرشه مخصوص و سامانههای رانش جانبی و چرخشی، برای چنین ماموریتی بسیار مناسب ارزیابی میشود.
مشارکت ایتالیا، هلند و آلمان
تواناییهای سنتیتر مینروبی احتمالا از سوی نیروی دریایی ایتالیا تامین خواهد شد. دو مینروب ایتالیایی به همراه یک شناور گشتی این کشور اواسط ماه مه ایتالیا را به مقصد خلیج فارس ترک کردند. همزمان یک کشتی مینروب هلندی نیز روز چهارم ژوئن در نزدیک جبلالطارق مشاهده شد.
از سوی دیگر، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، اعلام کرده است که یک کشتی مینروب به همراه یک ناوچه پدافند هوایی، یک کشتی پشتیبانی و یک هواپیمای گشت دریایی به مدیترانه اعزام شدهاند تا در صورت فراهم شدن شرایط ایمن، راهی خلیج فارس شوند.
آمادگی کشورهای دیگر برای پیوستن
بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای آسیایی، نیز آمادگی خود را برای پیوستن به این نیرو اعلام کردهاند. با این حال، ادغام شناورهای غیرعضو ناتو احتمالا به مرحله دوم عملیات موکول خواهد شد؛ زمانی که ساختار فرماندهی و کنترل نیرو بهطور کامل تثبیت شده باشد.
پس از آغاز رسمی ماموریت، انتظار میرود بسیاری از کشتیهای این نیرو از تاسیسات بندری و لجستیکی دُقم در عمان استفاده کنند؛ تاسیساتی که دقیقا برای چنین ماموریتهایی طراحی شدهاند و امکان اجاره کوتاهمدت آنها نیز وجود دارد.