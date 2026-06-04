العربیه از اختلاف بر سر نحوه مصرف داراییهای ایران در آستانه توافق با آمریکا خبر داد
شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد توافق درباره آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در مراحل پایانی قرار دارد، اما اختلاف اصلی بر سر سازوکار نحوه استفاده از بخشی از این داراییهاست.
بر اساس این گزارش، رایزنیها برای تعیین چارچوب مصرف منابع آزادشده ادامه دارد و این موضوع به عنوان مانع اصلی در مسیر نهایی شدن توافق مطرح شده است.
العربیه همچنین گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به میانجیها اطلاع داده با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران پیش از امضای توافق مخالف است.
به گفته این منبع، پیشنهاد ایجاد صندوقی ویژه برای واریز داراییهای مسدودشده ایران در حال بررسی است.