معاون وزیر خارجه: اگر حملات به لبنان متوقف نمیشد، قطعا اقدام میکردیم
کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت: «حداقل انتظار ما این است که ۵۰ درصد از اموال بلوکهشده، بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم در اختیار ما قرار بگیرد.»
غریبآبادی گفت: «اینگونه نیست که اگر آمریکا محاصره دریایی را لغو کند، تنگه هرمز باز شود، چون این یک اقدام برابر نیست.»
او گفت: «پیامهایی درباره توقف حملات به لبنان از طرف وزارت خارجه و از طریق کانال هایی به آمریکا ارسال شد.»
غریبآبادی تاکید کرد: «آتش بس برقرار شده بعد از جنگ، شامل لبنان هم می شود.»