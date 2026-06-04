هرانا گزارش داد یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، بار دیگر در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد و در زندان به او ابلاغ شد.

یعقوب درخشان نخستین بار در تیر ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و پس از چند هفته با وثیقه آزاد شد، اما در بازداشت دوم با اتهام «بغی» روبه‌رو شد.

منابع مطلع پیش‌تر به هرانا گفتند او در دوران بازجویی تحت فشارهای روحی و جسمی اعترافاتی علیه خود انجام داده که مبنای صدور حکم قرار گرفته است.